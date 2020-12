Gemeente Den Haag scheldt huur culturele instellingen kwijt

Dertig culturele instellingen in Den Haag hoeven over de coronaperiode geen huur te betalen. Dat heeft wethouder Robert van Asten besloten. Voor theater Diligentia is de steun een onverwachte meevaller. 'Het helpt ons om alles wat we stil hebben moeten leggen weer op te pakken', vertelt woordvoerder Mariette van Solingen.

De steunmaatregel is voor alle culturele instellingen die een pand van de gemeente huren of in een verzamelgebouw van de gemeente zitten en daar onderhuren. 'De hulp was hoog nodig', vertelt Van Asten in West Wordt Wakker op Radio West. 'Na de lockdown mogen de theaters maar mondjesmaat weer mensen toelaten. En kleine makers zien hun opdrachten wegvallen. Als je dan wel je huur hebt, maar geen opdrachten, dan staat het water je al snel aan de lippen.'

De Haagse culturele sector had al eerder tijdens de coronacrisis gevraagd om een huurkorting, maar dit bleek in de praktijk niet aantrekkelijk te zijn. De huurkorting zou door het rijk als omzet worden gezien. 'En dan zouden theaters de van ons verkregen steun weer terug moeten betalen', legt Van Asten uit waarom de kwijtschelding van de huur zo lang heeft geduurd. 'We zouden dan met Haags geld het rijksgeld bijleggen. Dat had dus niet veel zin.'

Huurkorting

Minister Ingrid van Engelshoven heeft vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het kwijtschelden van de huur toch niet als omzet wordt gezien. Vervolgens heeft de gemeente Den Haag besloten om alsnog een huurkorting in te stellen. 'We denken hiermee een belangrijke stap gezet te hebben om de sector te helpen het hoofd boven water te houden', aldus de wethouder.

De extra steunmaatregel geldt alleen voor instellingen die bij de gemeente huren. Particuliere huurders komen niet in aanmerking voor de kwijtschelding. 'We kijken uiteraard wel of we particuliere musea kunnen helpen', vertelt Van Asten. 'We zijn druk met hen in gesprek om te kijken waar de nood het hoogst is en hoe we kunnen helpen om aan die behoefte tegemoet te komen. We nemen een voorbeeld aan de creatieve sector en proberen zelf ook zo creatief mogelijk te zijn.'

Diligentia

Een van de theaters die geholpen wordt is Diligentia. Zij krijgen ongeveer zestigduizend euro terug, vertelt woordvoerder Mariette van Solingen. 'We zijn hier ongelofelijk blij mee, het is een ontzettend mooi kerstcadeau. Het is een onverwachte meevaller die helpt om alles wat we stil hebben moeten leggen weer op te pakken.'

Van Solingen vertelt hoe zwaar de coronacrisis is geweest voor Diligentia. 'We hebben een lange periode zonder inkomsten achter de rug. Het gaat niet alleen om de kaartverkoop die teruggelopen is, maar de zakelijke verhuringen gingen ook niet door. Hierdoor is de situatie echt nijpend geworden.'

Gebaar overnemen

De vergoeding is alleen voor het theater Diligentia. De organisatie beheert ook het theater PePijn. 'Dit is in particuliere handen. Zoals de wethouder vertelde geldt de kwijtschelding van de huur niet voor particuliere huurders. Maar het zou mooi zijn als de verhuurders dit gebaar over zouden nemen en de culturele sector op deze manier steunen', zo besluit Van Solingen.'

Van Asten hoopt dat de kwijtschelding van de huur helpt om er voor te zorgen dat de culturele sector de crisis overleeft, maar kan niets beloven. 'Als dit nog heel lang doorgaat dan helpt niets en gaan we instellingen verliezen. Ik hoop daarom dat er ruimte gaat komen om meer mensen in het theater toe te laten. Dat is de enige manier om de sector echt overeind te houden. Als er nog meer golven komen, dan wordt het een lastig verhaal.'

