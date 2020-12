Hagenaar verdacht van drie keer poging tot doodslag in Albert Heijn

Bij de aanval in de winkel in de Grote Marktstraat raakten drie supermarktmedewerkers gewond. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De slachtoffers raakten niet levensgevaarlijk gewond en zijn inmiddels ook weer thuis.

Een arrestatieteam deed kort na de steekpartij een inval in een appartementencomplex aan de Lutherse Burgwal, niet ver van de Albert Heijn. De politie wil niet reageren op de vraag of die inval ook met het incident in de Grote Marktstraat te maken had. Volgens bewoners van het gebouw heeft de politie woensdag een groot deel van de middag onderzoek gedaan in een van de huizen.

Arrestatie

De verdachte werd na zijn vlucht uiteindelijk aangehouden in Pijnacker, in de buurt van het station. Zijn betrokkenheid wordt nog onderzocht. Over een eventueel motief is nog niets bekend en ook of de verdachte al een verklaring heeft afgelegd is niet duidelijk.

