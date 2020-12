Woningnood? In Leiden klussen huurders hun eigen woning bij elkaar

De woning van Quinten Mank lijkt eerder op een garage dan op een toekomstig droomhuis. Maar de student technische geneeskunde ziet potentie in de ruimte die er volgens hemzelf nu nog uitziet als een 'een enorme bouwval'. Hij weet al waar de keuken moet komen, zijn slaapkamer en zijn badkamer.

Mank is een van de 22 deelnemers aan het project van Steenvlinder Inc, een stichting die valt onder 'grote broer' Steenvlinder. Dat is het bedrijf van de Haagse oud-wethouder Marnix Norder. Steenvlinder heeft de oude Nijverheidsschool aan de Toussaintkade in Leiden ontwikkeld en veranderd in een woonlocatie waar mensen kluswoningen en zelfbouwkavels kunnen kopen.

Statushouders

'Op deze locatie hebben wij 75 woningen ontwikkeld en daarvan zijn 25 woningen speciaal bedoeld voor mensen die nu onmogelijk aan een eigen woning kunnen komen', legt Norder uit. 'Het kan gaan om starters, zzp'ers, maar ook statushouders. Wij geven hen een klusbudget mee en daarmee kunnen ze eerst gaan klussen, dan huren en als ze voldoende geld hebben mogen ze het huis kopen. Wij geven zo mensen die nu geen geld hebben, maar in de toekomst wel, de kans om hun eigen woning te kopen.'

Voor Quinten Mank is dit een uitgelezen kans. 'Ik heb er bewust voor gekozen om nooit te gaan huren en geld naar een huisbaas te brengen', zegt hij. 'Dat betekent wel dat ik nog altijd thuis woon. Dit is een ideaal project om aan je toekomst te werken. Ik huur straks mijn eigen woning en als ik over twee jaar klaar ben met mijn studie en ga werken, dan kan ik een hypotheek krijgen en koop ik dit huis.'

Voldoening

Voor Norder levert het project vooral voldoening op, zegt hij. 'Voldoening dat je wat kan bijdragen aan de woningnood met een nieuwe manier van denken.' Maar, erkent hij, met goede bedoelingen kan de schoorsteen van Steenvlinder niet roken. Norder: 'Die houden we gelukkig rokend doordat we ervoor zorgen dat we op het klusrijp maken van de gebouwen wat verdienen zodat we de salarissen van de vijftig medewerkers kunnen betalen.'

Quinten heeft nog een lange weg te gaan voordat zijn droomhuis klaar is, maar hij houdt de moed erin. 'Er komen vast momenten dat ik mij afvraag waar ik aan begonnen ben, maar nu heb ik er nog heel veel zin in. Van huis uit ben ik geen klusser en ik krijg daarom veel hulp van familie en vrienden. Daar leer ik veel van. Ik kan nu al niet wachten tot het weekend is en ik weer aan de slag kan.'