Defensieve problemen ADO worden groter; Pinas rest van het jaar niet inzetbaar

'Het is natuurlijk zeer vervelend om in zo’n belangrijke periode een aantal wedstrijden te moeten missen', zegt Pinas over zijn enkelblessure op de site van de Haagse club. 'Ik ga ervoor zorgen dat ik zo snel en goed mogelijk herstel, zodat ik mijn teamgenoten weer kan helpen op het veld.'

Eerder viel Bijen ook geblesseerd uit met een enkelblessure. Dat was in het bekerduel met Sparta Rotterdam. Hij komt tot de winterstop niet meer in actie. Nieuwkomer Gianni Zuiverloon is nog altijd niet wedstrijdfit. De spoeling wordt daardoor dun. Dario De Fabro en Boy Kemper zijn de enige overgebleven centrale verdedigers uit de A-selectie. Wie er vanuit ADO onder 23 jaar toegevoegd wordt is nog niet bekend.

