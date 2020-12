ROC start 'bedrijf' voor leerlingen die geen stage konden lopen door corona

Door de coronacrisis viel een groot deel van het leven vrijwel meteen stil. Zo ook voor studenten die stage liepen of moesten lopen. Stages werden stopgezet of afgelast. Daardoor kwamen studenten in de knel met hun studie. De School voor Economie van het ROC Mondriaan heeft er iets op bedacht: de school creëerde het fictieve bedrijf STAVERO, waar leerlingen opdrachten doen die lijken op taken tijdens een stage. Ze hebben zelfs een heus kantoor, aan de Waldorpstraat in Den Haag. Het is net echt.

Dat vindt student Anu Manglie ook. Ze heeft het gevoel dat ze 's ochtends naar haar werk gaat aan de Waldorpstraat. 'Het is heel erg fijn. Hier zitten voelt alsof ik echt op een stagebedrijf zit. Iedereen zit aan een apart bureau en we hebben onze eigen taken.'

De studenten doen van alles en nog wat tijdens hun werk: 'Afgelopen week hebben we gewerkt aan een persbericht', vertelt Anu. Dankzij STAVERO ervaren de leerlingen hoe het is om in één bedrijf samen te werken. 'Daarin heeft iedere medewerker zijn rol en uiteindelijk moet dat leiden tot één product.' Volgens medestudent Omer Güler leer je nog veel meer: 'Je oefent je sociale vaardigheden en bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek doen en feedback geven'.

Stage

Door de coronacrisis hebben 56 studenten van het ROC uiteindelijk geen stage kunnen vinden. Studenten en werkgevers willen wel graag, maar het is lastig door corona, legt docent Maxime Vollers uit. 'Werkplekken hebben een beperking vanwege de anderhalve meter afstand en mensen werken veel thuis. Dat belemmert de begeleiding. Ook voor studenten is het spannend: je gaat naar een nieuw bedrijf dat je niet kent, hoe is het daar met de coronaprotocollen?'

Om die studenten op te vangen bedacht Vollers met zijn collega's de hybride leeromgeving STAVERO. Studenten gaan aan de slag met opdrachten die zo veel mogelijk levensecht zijn. Bedrijven geven input voor de opdrachten. Binnen STAVERO zijn afdelingen bedacht gericht op administratie, secretariaat en een financiële afdeling, die overeenkomen met de opleidingen van de studenten. 'Vanuit die afdelingen proberen we opdrachten te schrijven, bijvoorbeeld het maken van een persbericht of een smoelenboek van de werknemers', vertelt Vollers.

Zorgen om studievertraging

Het belangrijkste is dat studenten geen studievertraging oplopen en zich geen zorgen hoeven te maken over hun opleiding. Ook de stage van Nasira Top werd vanwege corona stilgelegd. 'Toen raakte ik wel in de stress. Ik had geen stage dus ik ga mijn diploma niet halen', vreesde Nasira. Toen kwam STAVERO. 'Ik heb het heel erg naar mijn zin. Nu hoef ik me geen zorgen te maken over de toekomst.'

LEES OOK: