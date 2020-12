Ligt sloop Alphens theater op de loer? Gemeenteraad zet in op nieuwe evenementenhal

Alleen coalitiepartij GroenLinks en oppositiepartij D66 hebben donderdagavond de bereidheid uitgesproken om 3,6 miljoen euro te investeren in het brandveilig maken van Theater Castellum in Alphen aan den Rijn. De rest van de gemeenteraad wil onderzocht hebben of een nieuwe evenementenhal, inclusief grote theaterzaal, gebouwd kan worden op een andere plek in Alphen, als alternatief voor Castellum. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. In dat geval wordt het huidige pand gesloopt en komt er op die locatie een appartementencomplex.

Het vijftien jaar oude theaterpand van Castellum aan het Alphense Rijnplein voldoet niet aan alle brandveiligheidseisen. De gebreken kwamen het afgelopen half jaar aan het licht tijdens een verbouwing. Een nieuwe verbouwing is nodig om de problemen op te lossen. Tot die tijd moeten het theater en de bijbehorende bioscoop de deuren gesloten houden. Het brandveilig maken gaat zo'n 3,6 miljoen euro kosten.

Op initiatief van Nieuw Elan komt er een onderzoek naar het bouwen van een grote evenementenhal, schrijft Studio Alphen. In het nieuwe complex zouden indoorevenementen georganiseerd moeten kunnen worden. Verder moet er plaats zijn voor een theaterzaal, vergelijkbaar met de huidige grote zaal in Castellum, en het nieuwe gebouw moet verouderde sporthallen als De Rijnstreekhal en De Arena vervangen.

Drie potentiële locaties voor 'kleine Ziggo Dome'

Pas als blijkt dat dit plan financieel niet haalbaar is, of na het onderzoek niet wenselijk blijkt, wil de gemeenteraad een definitief besluit nemen of Castellum in stand gehouden wordt. De gemeenteraad - die in meerderheid veel bezwaren heeft tegen een nieuwe miljoeneninjectie voor Castellum - besloot drie weken geleden om het finale-oordeel niet eind november te vellen, maar uit te stellen tot december. Het besluit wordt opnieuw opgeschoven tot in ieder geval januari 2021, in afwachting van de onderzoeksresultaten.

'Een kleine Ziggo Dome', noemt André de Jeu (Nieuw Elan) het zelf. Zelf ziet de voorman van de politieke partij met de meeste zetels in de gemeenteraad drie potentiële locaties: de Olympiaweg, waar op dit moment Stichting MAX gehuisvest zit, bedrijventerrein De Schans, in de nabijheid van McDonald's en het nieuw te bouwen Van der Valk-hotel, en de Alphense Rijnhaven.

'Theater moet in het centrum zitten'

Tijdens de commissievergadering hebben alleen GroenLinks en D66 gepleit om de benodigde reparatie van Castellum uit te voeren. 'Wij vinden dat een theater in het centrum moet zitten', zegt René Driesen van GroenLinks. D66'er Maurits de Vries stipt aan dat het neerleggen van dit miljoenenbedrag voor Castellum los gezien moet worden van de discussie die al jaren gevoerd wordt over het extra geld investeren in de theaterfunctie van Castellum.

De directie van Castellum heeft nog niet gereageerd op het verloop van de vergadering.