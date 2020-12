Defensieve opties ADO-trainer Brood worden geringer na wegvallen Pinas

ADO Den Haag-trainer Ruud Brood kan de komende weken niet beschikken over verdediger Shaquille Pinas. En dat is een lelijke streep door de rekening, want het experiment met Pinas als controleur op het middenveld tegen SC Heerenveen was voor herhaling vatbaar. 'Ik denk dat het de manier was. Helaas maar van korte duur', reageert Brood.

Pinas heeft te kampen met een enkelblessure en moet onder het mes. 'Je moet ook een speler beschermen als het niet meer gaat, uit medisch oogpunt is een operatie noodzakelijk, maar voor het team is het jammer. Ik denk dat wij wel hadden kunnen voortborduren op de nieuwe positie waar Pinas tegen Heerenveen speelde.'

Door de afwezigheid van Pinas, Bijen (allebei enkelblessure) en Zuiverloon (niet wedstrijdfit) wordt de spoeling dun achterin. 'Klopt, het is dun. Bijen is hard aan het revalideren en Zuiverloon eigenlijk ook, fysiek op trainen. Je hebt wel spelers voor die plek, maar dat zijn spelers van onder 21, die zijn jong. Het zal goed zijn als we weer wat spelers terugkrijgen op die plek, maar dat is nu niet aan de orde.'

Terugkeer Kishna

Brood heeft nog even gedacht aan het omscholen van een andere speler tot verdediger 'Je gaat bijna terug naar eigen ervaringen. Dat je van linkshalf naar linkscentraal gaat, maar ik zie niet echt spelers waarvan ik denk, zou die het kunnen. Tegelijkertijd moet je ook uitkijken dat je niet teveel aan het geheel gaat sleutelen. Als we een speler hadden die het kon, had ik het wel gedaan.'

In de wedstrijd tegen SC Heerenveen maakte Ricardo Kishna na 1168 dagen afwezigheid wegens een blessure zijn rentree. De aanvaller was zo blij dat hij afgelopen week het hele bedrijf trakteerde. 'Of ik donuts of een bos bloemen kreeg', vraagt Brood zich hardop af. 'Hij is zo geweldig. Het is mooi om te zien hoe hij zijn dankbaarheid toont naar ieder personeelslid en speler. Nu moet hij het uitbouwen tot vaste basisspeler.'

Vermoedelijke opstelling ADO Den Haag

Na Pinas, Bijen en Zuiverloon kan Brood ook niet beschikken over David Philipp. De doelpuntenmaker tegen SC Heerenveen viel geblesseerd uit. De ernst van zijn blessure is nog niet bekend. De uitwedstrijd tegen FC Utrecht komt te vroeg. Vermoedelijk wordt Pinas op het middenveld vervangen door John Goossens. Kishna lijkt de plek van Philipp over te nemen.