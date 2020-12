Den Haag waarschuwt bewoners voor gevaar loden waterleidingen

De 145.000 Haagse inwoners en verhuurders van een woning van vóór 1960 hebben afgelopen week een brief gekregen van de gemeente Den Haag om hen bewust te maken van de risico's van loden leidingen in hun woningen. 'Loden waterleidingen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid', aldus wethouder Martijn Balster (PvdA) in een toelichting. 'Vooral bij kleine kinderen, zwangere vrouwen kan er echt schade ontstaan.' Hij noemt het daarom 'belangrijk' dat bewoners zo spoedig mogelijk controleren of er nog loden leidingen in hun woningen aanwezig zijn.

Het gevaar van lood is eigenlijk al sinds Romeinen bekend, vertelt de Haagse loodgieter Dick Gunst. Toch werd het tot 1960 veel gebruikt in waterleidingen, gewoon omdat het goedkoper was dan andere materialen. Daarom werd het gebruikt in woningen die tot die tijd zijn gebouwd.

Ondanks een dringende oproep van de vijf grote steden aan het kabinet, is er nog geen wettelijk verbod op de aanwezigheid van loden leidingen. Daarom kan de gemeente eigenaren en verhuurders ook niet dwingen maatregelen te nemen. Toch vindt de gemeente het van belang de bewoners en eigenaren nog eens op de gevaren te wijzen, aldus de wethouder. De brief die daarover is verstuurd bevat ook een stappenplan, om duidelijk te maken welke acties eigenaren en bewoners zelf kunnen ondernemen om te controleren of er loden leidingen aanwezig zijn.

Zorgen maken

Wethouder Balster: 'Loden drinkwaterleidingen moeten wat mij betreft zo snel mogelijk tot het verleden behoren. Afdwingen kan ik het niet, maar met onze campagne hopen we iedereen die het aangaat te bereiken en bewust te maken. Hopelijk leidt dat er snel toe dat niemand zich meer zorgen hoeft te maken over de mogelijke aanwezigheid van lood in het drinkwater.'

Dat de gemeente bewoners en eigenaren nu adviseert om maatregelen te nemen, wil niet zeggen dat de gemeente hiervoor ook een subsidie of bijdrage beschikbaar stelt. Eigenaren van de woningen zijn zelf verantwoordelijk en moeten dan in principe zelf ook de kosten betalen. 'Het hoort ook wel bij het hebben van een woning, dat je een gezonde woning hebt en ook aan onderhoud doet. En dat je maatregelen neemt, zeker als er gevaarlijke situaties ontstaan', aldus Balster.

Huurders

Hoewel de gemeente dus geen financiële steun biedt aan woningeigenaren, is er wel steun voor huurders van woningen met loden leidingen. Den Haag kan die bijstaan als de eigenaar van hun woning ondanks verzoeken daartoe geen maatregelen wil nemen. 'Mocht een huurder nul op het rekest krijgen, dan kunnen we adviseren om naar de huurcommissie te gaan om daar huurverlaging af te dwingen', aldus de wethouder.

De Haagse loodgieter Gunst erkent dat pandeigenaren zich voor kosten geplaatst zien. 'Maar je zou het ook moeten willen betalen, want het is gewoon eenvoudigweg niet goed. Het is een investering in je gezondheid.'