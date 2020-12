Tien jaar cel geëist tegen vrouw die partner doodstak: 'Ik handelde uit paniek'

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een celstraf van tien jaar tegen de 32-jarige Agnieszka G. voor het doodsteken van haar partner Pawel. Tijdens de behandeling van de zaak vrijdag bleek dat de Poolse vrouw na de dodelijke steekpartij in haar woning aan de Mariottestraat in Den Haag nog foto's nam van het slachtoffer.

Het stel was op 9 februari 2019 's ochtends nog samen naar de gynaecoloog gegaan omdat de twee kinderen wilden. Tijdens het avondeten sloeg de sfeer radicaal om. Onder invloed van bier en drugs kregen ze ruzie. Agnieszka schreeuwde dat haar man het huis uit moest. Pawel zou haar vervolgens mishandeld hebben, door onder meer haar hoofd tegen de muur te bonken.

Het 4-jarige zoontje van Agnieszka (uit een andere relatie, red.) was daar getuige van. De vrouw bracht het kind snel naar bed en zocht toen Pawel weer op in de woonkamer. De ruzie laaide op. Agnieszka liep naar de keuken, en trok een mes uit de la.

Ongeluk

'Ik handelde uit paniek', zei de vrouw vrijdag bij de Haagse rechtbank. Pawel kwam weer op haar af. 'Ik wilde hem afschrikken. Toen ik me omdraaide, liep Pawel in het mes.' De vrouw zou geen stekende beweging hebben gemaakt. Volgens haar was er sprake van een ongeluk.

De officier van justitie hield er vrijdag een andere lezing op na. 'Er was wel sprake van een stekende beweging', meende de aanklager. 'Het is ook met kracht gegaan. De verdachte is te ver gegaan in haar verdediging.' Door de messteek werd niet alleen een hartzakje geraakt, maar brak ook een rib. De officier van justitie eiste een celstraf van tien jaar vanwege doodslag.

Foto's

Toen de 36-jarige Pawel was gestoken, liep hij naar het toilet. Naderhand vond de politie op de mobiel van Agnieszka foto's van haar deels ontklede partner in de wc. Tijdens de zitting vertelde de vrouw vrijdag dat ze helemaal niet in de gaten had dat Pawel dodelijk getroffen was. Ze dacht dat hij hooguit een schrammetje had opgelopen. Ze ging ervan uit dat hij door een combinatie van drank en suikerziekte niet meer aanspreekbaar was op het toilet.

'Ik maakte de foto's van hem omdat ik hem de volgende dag wilde confronteren met zijn gedrag.' Toen hij zijn ogen niet meer opende, had de vrouw pas in de gaten dat haar man ernstig gewond was. 'Ik probeerde mond-op-mondbeademing en duwde op zijn borst', vertelde ze huilend aan de rechters. 'Er kwam bloed uit zijn mond.' Toch zou het nog anderhalf uur geduurd hebben voordat ze hulp inschakelde, en toen was het te laat.

Schouder

De familie van Pawel eist een schadevergoeding van 23.000 euro. Die beschuldigt Agnieszka ervan dat ze Pawel al eerder eens gestoken had, in zijn schouder. Tijdens een vakantie in Polen zou Pawel de wond getoond hebben aan zijn broer. Een partner uit een eerdere relatie van de vrouw zou door haar op vijf verschillende momenten gestoken zijn. Agnieszka ontkende vrijdag dat ze een agressieprobleem heeft.

De uitspraak is over twee weken.

