Wederopbouw in zicht bij door brand getroffen restaurant Proto: 'Eind juni weer open'

Dat laat mede-eigenaar Nikos Baloumis desgevraagd weten. Hij verwacht dat Proto eind juni de deuren weer kan openen. Tegen die tijd is het alweer bijna een jaar geleden dat het restaurant en de naastgelegen kledingzaak VERO MODA werden getroffen door een grote brand. Die is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk ontstaan door blikseminslag.

'We gaan de binnenkant ook helemaal vernieuwen', kondigt Baloumis aan. 'Het lijkt alsof er niks gebeurd is in de afgelopen vijf maanden, maar er is heel veel gebeurd. Er zijn vooral veel soorten onderzoeken gedaan, want een monumentaal pand als dit mag je niet zomaar slopen. Het liefst zouden we alles morgen klaar willen hebben, maar het gaat de goede kant op.'

Feestdagen gaan stilletjes voorbij

De brand maakte deze zomer een hoop los in Alphen aan den Rijn en omgeving. Zo werd er binnen 24 uur een crowdfundingsactie op touw gezet, waarvan de opbrengst inmiddels op meer dan 63.000 euro staat. 'De liefde en steun die we nog dagelijks krijgen, geeft ons extra energie', aldus Nikos, die samen met zijn broer Alekos eigenaar is van de eetgelegenheid in het Alphense stadshart.

Een leeg terras voor het restaurant aan de Rijn | Foto: Mike Mourits

'We willen niet meer terugkijken, maar juist vooruitkijken. Er staat ons een mooie uitdaging te wachten en we gaan ons best doen om er iets nóg leukers van te maken.' Het gevolg van de brand is wel dat Sinterklaas, kerst en de jaarwisseling dit jaar stilletjes voorbijgaan voor de broers Baloumis. Nikos: 'We gaan pas weer feestvieren als de deuren open zijn. Daarvóór doen we niks, helaas.'

