Meer treinen van en naar Leiden, plannen voor lightrail in 2040: 'Een grote stap voorwaarts'

Na jarenlang praten, lijkt het er nu echt van te komen: een grootschalige verbetering van het openbaar vervoer in de Leidse regio. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft groen licht gegeven voor de plannen. Op de trajecten Leiden-Utrecht en Leiden-Dordrecht moeten per uur meer treinen gaan rijden om de files op de autowegen in de regio te lijf te gaan. Ook worden er plannen gemaakt voor een lightrail tussen Leiden en Dordrecht.

Vanaf december 2021 wordt het aantal treinen tussen Leiden en Utrecht in de spits uitgebreid. Van 6.00 uur tot 10.00 uur en van 15.00 uur tot 19.00 uur rijden er geen twee, maar vier treinen heen-en-weer op het traject. 'Een grote stap voorwaarts. De relatie tussen Leiden en Utrecht krijgt hiermee in de brede spits de kwaliteitsimpuls die nodig is om de twee kennissteden steviger met elkaar te verbinden', zegt verkeerswethouder Ashley North tegen mediapartner Sleutelstad. Het besluit om het treinverkeer tussen Leiden en Utrecht te verdubbelen, stamt al uit 2012. Doordat de provincie en NS het niet eens werden over de kosten en nieuw te bouwen stations liepen de plannen jaren vertraging op.

Het treinverkeer tussen Leiden en Utrecht loopt nu voor een deel over een enkel spoor. In Leiden is dit bijvoorbeeld het geval rond de spoorbrug bij station Leiden Lammenschans. 'Treinen kunnen elkaar hier niet passeren, de ondergrond is niet geschikt om een extra spoor neer te leggen, dus de NS moest met een ander idee komen om het treinverkeer op dit traject te kunnen verdubbelen', vertelt North. Door gebruik te maken van kortere en lichtere treinen kan er op delen van het traject harder worden gereden en duurt het passeren minder lang.

Lightrail tussen Leiden en Dordrecht

Ook de treinverbinding tussen Leiden en Dordrecht, een van de oudste trajecten van Nederland, wordt aangepakt. De zogenaamde 'Oude lijn' loopt tussen Leiden en Den Haag over vier sporen, maar tussen Delft en Rotterdam zijn het er maar twee. 'Door voorbij Delft extra spoor aan te leggen kunnen we straks vanaf Leiden sneller en vaker heen-en-weer', stelt North.

Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen ziet ook mogelijkheden voor een lightrail-verbinding tussen Leiden en Dordrecht. Samen met de betrokken gemeentes onderzoekt zij momenteel de mogelijkheden voor het 'doortrekken' van de Randstadrail tot Leiden Lammenschans. Het lightrailnetwerk koppelde de Rotterdamse, Haagse en Zoetermeerse tramnetwerken aan elkaar waarmee de frequentie van de trams aanzienlijk kon worden verhoogd.

Geen tram in centrum

Leidenaren die hopen dat de tram hiermee terugkeert in het Leidse centrum moet North teleurstellen: 'Als er een lightrail-verbinding komt, dan is dat aan de rand van de stad. Er komt geen tram in het centrum. We hebben jaren gewerkt aan een nieuwe centrumroute, die is bijna klaar. Snelbussen vervoeren je straks probleemloos door de stad of naar het station.'

