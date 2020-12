Man (23) verzet zich bij verkeerscontrole en wordt opgepakt voor heling

Een 23-jarige Hagenaar die bij een verkeerscontrole op de vlucht sloeg, is aangehouden op verdenking van heling van een bromfiets, het negeren van een stopteken en het plegen van verzet bij een verkeerscontrole. Ook bleek in de scooter van de man een tas te zitten die in oktober dit jaar is buitgemaakt bij een straatroof.

De man liep vrijdagavond tegen de lamp bij een grootschalige verkeerscontrole van de politie in het Schipperskwartier in Den Haag. De actie was onder andere gericht op het terugdringen van overlast in de wijk. De Hagenaar ging er rennend vandoor nadat hij een stopteken had gekregen voor de verkeerscontrole. Op de Swammerdamstraat kon hij worden aangehouden, maar dat ging niet zonder slag of stoot want de man verzette zich hevig.

Dat was niet zomaar, want de 23-jarige man had wel wat te verbergen. Na onderzoek bleek namelijk dat zijn scooter van diefstal afkomstig was en in de buddyseat werd een tas gevonden die eerder bij een straatroof was gestolen.

Handhaving in de wijk

Elf andere brom- en snorfietsers kregen een bekeuring voor diverse verkeersovertredingen en rijden zonder rijbewijs. Het handhavingsteam is tegelijkertijd met de verkeerscontrole de wijk in gegaan en heeft op meerdere plaatsen grofvuil weg laten halen. Ook werd er een aantal voertuigwrakken aangetroffen. Bovendien zijn volgens de politie enkele bewoners gewezen op het overtreden van de coronamaatregelen.