Extreme Sinterklaasdrukte blijft uit in winkelstraten: 'Mensen komen meer gespreid'

Nog even snel iets kopen voor het heerlijke Sinterklaasavondje. Veel mensen doen dat, maar niet te veel. Uiteindelijk hoeven de gemeenten in de regio geen extra maatregelen te nemen om de drukte te beperken. 'Op de manier waarop we het nu hebben georganiseerd houden we het net onder controle', aldus de Leidse burgemeester Lenferink zaterdagmiddag.

'Het is het drukste moment van de week', zegt Gijs Holla, centrummanager Leiden. 'Maar het is zeker niet te druk, dus dat is goed nieuws.' Zelfs op het piekmoment, tussen 14.00 en 15.00 uur, zijn er niet te veel mensen in de winkelstraten. 'Ik denk dat de mensen zich een beetje verspreid hebben over de week, en ik ben er trots op dat ze dat gedaan hebben.'

Leiden is één van de dichtst bebouwde steden van Nederland en dat maakt het reguleren van de bezoekersstromen tot een behoorlijke uitdaging. Een combinatie aan maatregelen zorgt ervoor dat er in Leiden nog net veilig gewinkeld kan worden. 'Het scheelt dat we de markt verplaatst hebben', zegt burgemeester Lenferink.

Toegang doseren

'Maar het belangrijkste is dat we van de smalste straatjes éénrichtingsverkeer hebben gemaakt', legt Lenferink uit. 'En als het echt te druk wordt, gaan we op een aantal plekken de toegang doseren door hekken te plaatsen. Als er dan weer minder mensen zijn halen we die weer weg. Op die manier hoeven we ook geen winkels te sluiten.'

'Ik moet zeggen dat het gereguleerd druk is', zegt Dagobert Schulp van de winkeliersvereniging Haarlemmerstraat. 'We waren een beetje bang dat iedereen tegelijk zou komen, maar gelukkig zijn de Leidenaren zo verstandig geweest dat niet te doen. En als ze zien dat het druk is de winkel blijven ze rustig even buiten wachten.'

Compliment

Ook in andere steden viel de verwachte Sinterklaasdrukte uiteindelijk mee. Volgens Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad dat bestaat uit de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's, verdient dat een compliment. 'Het beeld is dat het zaterdag in sommige grotere steden wel druk was, maar niet zo erg als vorig weekeinde. Toen was het ook het weekeinde van de kortingenactie Black Friday. Zulke speciale shows en acties kunnen niet en dat moeten we ook in de rest van de decembermaand vermijden. Dat trekt teveel publiek tegelijk naar dezelfde plekken.'

Veel gemeenten hadden na vorige weekend maatregelen genomen, zoals eenrichtingsverkeer in winkelstraten, het plaatsen van borden en aangeven van looproutes. 'Vervroegde sluiting van winkels was daardoor zaterdag niet nodig. Dat moet je niet doen als het niet hoeft.' Bruls denkt ook dat mensen het deze week vaak herhaalde advies hebben opgevolgd om niet op de drukste tijden naar de stad te gaan en meer inkopen online te doen. 'Voor het laatste weekeinde voor kerst geldt hetzelfde devies', benadrukt hij.

