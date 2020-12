Rivier de Rotte wordt overstroomd door recreanten: 'Het is een dansje tot in de stad'

De afgelopen tijd zijn er steeds meer mensen te vinden langs de Rotte. 'Je merkt dat mensen veel aan het werk zijn en in druk in hun hoofd', zegt Gérard Steenbergen, projectleider 750 jaar Dam in de Rotte. 'Je hebt dan toch echt behoefte om een fietstocht te maken, met je kop in de wind. Dat heb je nodig om alles weer te resetten en dat doen mensen massaal.'

Een vrouw die aan de wandel is in het recreatiegebied, onderschrijft dit: 'Als je hier vroeger op maandagmiddag kwam, zag je niemand. Nu is het gewoon druk. Dat komt echt door de coronatijd hoor. Het zorgt ervoor dat mensen meer naar buiten gaan, meer wandelen. Mensen die thuiswerken gaan toch graag even een stuk wandelen.'

Dansje tot in de stad

Om de recreanten meer te leren over het recreatiegebied zijn er vijftien informatiezuilen langs de Rotte geplaatst. De 750-jarige geschiedenis van de rivier wordt op deze manier verteld. 'Vanuit Rotterdam loop je het gebied in en kom je uiteindelijk langs de Rottemeren en dan ga je verder en verder. Dan kom je bij de oorsprong van de Rotte, bij Moerkapelle', vertelt Steenbergen. 'Daar zie je een molenstomp die het water oppompt. Dat begint met een klein stroompje en uiteindelijk wordt dat de rivier de Rotte.'

Een van de informatiezuilen langs de Rotte | Foto: Omroep West

Volgens Steenbergen is het meanderende karakter van de Rotte het mooiste. 'Zelfs tot in de stad meandert het. Je zwiert, je surft mee met de rivier de stad in. Dat is een heerlijk gevoel. Dat vinden mensen prettig. Het is een dansje tot in de stad.'

De longen van de omgeving

De toenemende populariteit van recreatiegebied de Rotte heeft ook een nadelige kant. 'Ja, je ziet de druk op de grond toenemen', zegt Dick van Stegeren van Staatsbosbeheer. 'Je ziet vooral in de coronacrisis hoeveel mensen er gebruik van maken. Het is een vrij smal gebied en als je alleen al naar de grote hoeveelheid en verschillende fietsers kijkt... Dan kan je bijna een snelweg van fietspaden naast elkaar leggen. Dat betekent dat de druk op het gebied toeneemt wat ten koste van het groen gaat. En juist dat groen, die natuur, zorgt ervoor dat dit gebied aantrekkelijk is. Het zijn de longen van de omgeving.'

