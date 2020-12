Breken defensieve problemen ADO Den Haag zich op tegen FC Utrecht?

De wedstrijd tussen FC Utrecht en ADO Den Haag volg je via 89.3 Radio West en dit liveblog.

Scoreverloop FC Utrecht - ADO Den Haag: aftrap 14.30 uur

Opstelling FC Utrecht: Paes; Van der Maarel, Bergström, Hoogma, Warmerdam; Ramselaar, Van Overeem, Gustafson; Kerk, Van de Streek, Mahi

Opstelling ADO: Koopmans; Van Ewijk, Del Fabro, Kemper, Faye; De Boer, Elmkies, Pascu; Besuijen, Kramer, Kishna

Gele kaarten: -

Rode kaarten: -

Scheidsrechter: Van der Eijk

----------------------------------

Voor de wedstrijd - FC Utrecht - FC Den Haag in 1989

Voor de wedstrijd - Opstellingen

Ricardo Kishna en Kees de Boer starten in de basis bij ADO Den Haag. Doelman Luuk Koopmans is de aanvoerder.

Voor de wedstrijd - Boy Kemper

Boy Kemper start zondagmiddag tegen FC Utrecht voor de tweede keer op rij in het hart van de verdediging. De van Jong Ajax overgekomen verdediger liet vorige week na een valse start een prima indruk achter. 'Ik was in mijn debuutwedstrijd te gretig', vertelt de 21-jarige Kemper die na 72 minuten met rood van het veld werd gestuurd. 'Dat was wel een knakkie.'

Voor de wedstrijd - Historie

Van de 33 eerdere edities won FC Utrecht er zeventien en ADO Den Haag drie. Utrecht won de laatste drie keer, met een doelslado van 10-0.

Utrecht wacht al vier duels op een zege, ADO won al zes wedstrijden niet.

Voor de wedstrijd - Puzzelen voor Ruud Brood

ADO Den Haag-trainer Ruud Brood kan de komende weken niet beschikken over verdediger Shaquille Pinas. En dat is een lelijke streep door de rekening, want het experiment met Pinas als controleur op het middenveld tegen SC Heerenveen was voor herhaling vatbaar. 'Ik denk dat het de manier was. Helaas maar van korte duur', reageert Brood.

Pinas heeft te kampen met een enkelblessure en moet onder het mes. 'Je moet ook een speler beschermen als het niet meer gaat, uit medisch oogpunt is een operatie noodzakelijk, maar voor het team is het jammer. Ik denk dat wij wel hadden kunnen voortborduren op de nieuwe positie waar Pinas tegen Heerenveen speelde.'

Door de afwezigheid van Pinas, Bijen (allebei enkelblessure) en Zuiverloon (niet wedstrijdfit) is de spoeling dun achterin.