LEES TERUG: Zo speelde ADO Den Haag gelijk tegen FC Utrecht (1-1)

Scoreverloop FC Utrecht - ADO Den Haag: 1-1 (0-0)

48. 1-0 Hoogma

85. 1-1 Kramer

Opstelling FC Utrecht: Paes; Van der Maarel, Bergström, Hoogma, Warmerdam; Ramselaar (78. Guwara), Van Overeem (46. Dalmau), Gustafson; Kerk (83. Janssen), Van de Streek, Mahi (78. Elia)

Opstelling ADO: Koopmans; Van Ewijk, Del Fabro, Kemper, Faye; De Boer, Elmkies (46. Bourard), Pascu (78. Arweiler); Besuijen, Kramer, Kishna (61. Ould-Chikh)

Gele kaarten: Faye, Elmkies, Besuijen (ADO Den Haag), Dalmau, Gustafson (FC Utrecht)

Rode kaarten: Dalmau 2x geel (FC Utrecht)

Scheidsrechter: Van der Eijk

90+4. AFGELOPEN

ADO Den Haag pakt een punt in Utrecht. Lees hier het wedstrijdverslag.

85. DOELPUNT ADO!

Kramer maakt vijf minuten voor tijd de gelijkmaker! De Boer geeft voor, en de aanvaller tikt simpel binnen: 1-1.

78. Wissels

Pascu staat zijn plek af aan de van FC Utrecht gehuurde Arweiler, die voor meer bezetting voorin zorgt. Bij Utrecht komen Guwara en Elia voor Ramselaar en Mahi.

71. Vrije trap

Vrije trap van Pascu komt op het hoofd van Del Fabro. Hij kopt bijna raak.

66. Rood

Een rode kaart voor Dalmau. De invaller krijgt tien minuten na zijn eerste gele kaart zijn tweede voor een overtreding op Bourard. Utrecht met tien man. Even later pakt ook Gustafson geel.

Foto: Soccrates Images

59. Aangeraakt

Schot op doel van Van de Streek wordt aangeraakt door een speler van ADO Den Haag: corner.

56. Gele kaart

Geel voor invaller Dalmau, die Pascu behoorlijk hard neerhaalt.

48. DOELPUNT FC UTRECHT

FC Utrecht komt aan het begin van de tweede helft op voorsprong. Hoogma schiet van dichtbij raak... De VAR checkt het doelpunt, maar het is geen buitenspel: 1-0.

46. Tweede helft

De tweede helft is begonnen in Utrecht. Bij ADO Den Haag één wissel: Bourard vervangt de in de kleedkamer achtergebleven Elmkies. Ook bij Utrecht een wijziging. Dalmau is in het veld gekomen voor Van Overeem.

45+1. Rust

De eerste helft zit erop in Utrecht. De thuisploeg heeft de grootste kansen op doelpunten gehad, maar heeft verzuimd te scoren. Daardoor staat het na 45 minuten 0-0.

34. Elmkies houdt vast...

Tweede gele kaart voor ADO Den Haag. Nu voor Elmkies, hij houdt Ramselaar vast.

30. Te slap

Kerk gaat alleen op Koopmans af, maar zijn schot is veel te slap en eenvoudig te pakken door de goalie van ADO.

20. Lobje

Een grote kans voor FC Utrecht. Mahi gaat recht op het doel van Koopmans af, maar het lobje van hem wordt goed gepakt door Koopmans.

18. Schot op doel

Weer een speldenprikje van ADO Den Haag. Besuijen probeert het nu, maar mikt over...

14. Gele kaart

Geel voor Faye. Hij gaat er behoorlijk hard in bij Kerk en wordt daar voor op de bon geslingerd.

12. ADO komt beter in het spel

Na een schot van Kerk is het ADO dat weer gevaar sticht. Faye neemt het doel van Utrecht onder vuur, maar schiet naast.

9. Kopkans

Kans voor ADO Den Haag. Del Fabro kopt een voorzet van Pascu over het doel van Paes.

1. Aftrap

De bal rolt: de wedstrijd tussen FC Utrecht en ADO Den Haag is begonnen in stadion Galgenwaard.

Voor de wedstrijd - FC Utrecht - FC Den Haag in 1989

Voor de wedstrijd - Opstellingen

Ricardo Kishna en Kees de Boer starten in de basis bij ADO Den Haag. Doelman Luuk Koopmans is de aanvoerder.

Voor de wedstrijd - Boy Kemper

Boy Kemper start zondagmiddag tegen FC Utrecht voor de tweede keer op rij in het hart van de verdediging. De van Jong Ajax overgekomen verdediger liet vorige week na een valse start een prima indruk achter. 'Ik was in mijn debuutwedstrijd te gretig', vertelt de 21-jarige Kemper die na 72 minuten met rood van het veld werd gestuurd. 'Dat was wel een knakkie.'

Voor de wedstrijd - Historie

Van de 33 eerdere edities won FC Utrecht er zeventien en ADO Den Haag drie. Utrecht won de laatste drie keer, met een doelslado van 10-0.

Utrecht wacht al vier duels op een zege, ADO won al zes wedstrijden niet.

Voor de wedstrijd - Puzzelen voor Ruud Brood

ADO Den Haag-trainer Ruud Brood kan de komende weken niet beschikken over verdediger Shaquille Pinas. En dat is een lelijke streep door de rekening, want het experiment met Pinas als controleur op het middenveld tegen SC Heerenveen was voor herhaling vatbaar. 'Ik denk dat het de manier was. Helaas maar van korte duur', reageert Brood.

Pinas heeft te kampen met een enkelblessure en moet onder het mes. 'Je moet ook een speler beschermen als het niet meer gaat, uit medisch oogpunt is een operatie noodzakelijk, maar voor het team is het jammer. Ik denk dat wij wel hadden kunnen voortborduren op de nieuwe positie waar Pinas tegen Heerenveen speelde.'

Door de afwezigheid van Pinas, Bijen (allebei enkelblessure) en Zuiverloon (niet wedstrijdfit) is de spoeling dun achterin.