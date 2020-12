ADO Den Haag neemt punt mee uit Utrecht na late treffer Michiel Kramer

Utrecht drong ADO in de gezapige eerste helft terug, maar de bezoekers kregen de eerste mogelijkheden. Dario Del Fabro kopte te hoog, en Vicente Besuijen schoot over. Utrecht kreeg twee grote kansen: Mimoun Mahi en Gyrano Kerk doken op voor ADO-doelman Luuk Koopmans, maar beiden speelden de bal slapjes in de handen van de keeper.

FC Utrecht-verdediger Justin Hoogma leek met een doelpunt in de 48e minuut beslissend te zijn, maar in de slotfase maakte Kramer gelijk. De aanvaller gleed een afgemeten voorzet van De Boer binnen. Het was voor Kramer, die in 2019 nog kortstondig in Utrecht speelde, zijn derde doelpunt van het seizoen.

Onder trainer Ruud Brood heeft ADO nu twee punten gepakt. Vorige week speelde de ploeg met 1-1 gelijk tegen Heerenveen.

Scoreverloop FC Utrecht - ADO Den Haag: 1-1 (0-0)

48. 1-0 Hoogma

85. 1-1 Kramer

Opstelling FC Utrecht: Paes; Van der Maarel, Bergström, Hoogma, Warmerdam; Ramselaar (78. Guwara), Van Overeem (46. Dalmau), Gustafson; Kerk (83. Janssen), Van de Streek, Mahi (78. Elia)

Opstelling ADO: Koopmans; Van Ewijk, Del Fabro, Kemper, Faye; De Boer, Elmkies (46. Bourard), Pascu (78. Arweiler); Besuijen, Kramer, Kishna (61. Ould-Chikh)

Gele kaarten: Faye, Elmkies, Besuijen (ADO Den Haag), Dalmau, Gustafson (FC Utrecht)

Rode kaarten: Dalmau 2x geel (FC Utrecht)

Scheidsrechter: Van der Eijk