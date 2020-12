Arno Kamminga (25), van laatbloeier tot medaillekandidaat in Tokio: 'Ik hoor er gewoon bij'

Dat hij afgelopen weekend tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam voor het eerst sinds lange tijd weer een wedstrijd heeft kunnen zwemmen, doet hem zichtbaar deugd. 'Het voelde een beetje onwennig', bekent Kamminga, die zich in juli 2019 al heeft geplaatst voor de Olympische Spelen. 'Maar het was geweldig, dit is het leukste wat er is. Ik ben blij dat ik hier een prachtwedstrijd heb kunnen racen.'

De afgelopen jaren rijgt Kamminga het ene nationale record na het andere aan elkaar. Ditmaal maakt hij indruk met een verpulvering van zijn eigen toptijd op de 200 meter schoolslag: 2.06,85. In maart verbeterde hij de beste Nederlandse tijd nog naar 2,07.18. 'Elk record blijft speciaal', benadrukt de schoolslagspecialist. 'Toch geniet ik wel extra van die 200 meter.'

Geen schoolslagtraditie

'Heel goed', noemt NOS-commentator Jeroen Grueter uit Bodegraven hem desgevraagd. 'En hij wordt eigenlijk alleen maar beter. Je zit naar die races te kijken en je denkt bij jezelf: waar haalt-ie het allemaal vandaan? Er lijkt op dit moment geen rem op te zitten.'

Of hij verbaasd is door de prestaties van Kamminga? 'Ja en nee, want dit weten we natuurlijk al een paar jaar. Maar wat me wel verbaast, is dat hij zich zo stabiel blijft ontwikkelen', geeft Grueter aan. 'Zowel op de 100 als 200 meter schoolslag heeft hij al bij de wereldtop gezwommen. Dat is heel opmerkelijk. Nederland heeft helemaal niet zo'n traditie als het gaat om schoolslagzwemmers, zeker niet bij de mannen. Razendknap.'

'Arno blijft verbazen'

André Cats, technisch directeur bij de zwembond KNZB, toont zich eveneens enthousiast over wat de Katwijker laat zien. 'Arno blijft verbazen', zegt hij. 'Die is al heel lang bezig zichzelf elke wedstrijd weer te verbeteren. En dat zet hij ook hier in Rotterdam voort. En je denkt: dat zal wel normaal zijn. Maar dat is het niet. Het is heel bijzonder wat hij hier ook weer gedaan heeft.'

Kamminga is zelf ook zeer te spreken over wat hij dit weekeinde in het Rotterdamse zwemcentrum heeft neergezet. 'Ik mag echt niet klagen, dit was misschien wel het best haalbare. Ik heb drie geweldige dagen geracet en hartstikke mooie tijden gezwommen.'

Niet meer praten van inhaalslag

Hoewel het succes hem zeker niet komt aanwaaien, beschouwt de drievoudig Europees kampioen zichzelf wel als een laatbloeier. 'Omdat ik eigenlijk pas op latere leeftijd serieus ben gaan zwemmen en in het nationale team ben gerold. Ik heb echt een inhaalslag moeten maken. Maar onderhand kunnen we niet daar niet meer van praten, ik hoor er gewoon bij.'

Ik heb wel het gevoel dat er een medaille in zit, het zouden er zelfs twee kunnen zijn - zwemcommentator Jeroen Grueter

Het roept de vraag op hoeveel kans Kamminga maakt op een olympische plak. Daarover houdt hij zich liever op de vlakte. 'Dat is heel lastig in te schatten, ik ga me ook niet branden aan die vraag. Maar daar train ik wel voor. Arno Kamminga uit Katwijk, olympisch medaillewinnaar? Daar droom ik van.'

Elitegezelschap

Grueter is een stuk uitgesprokener. Met een volmondig 'ja' beantwoordt hij de vraag of Kamminga een medaillekandidaat is in Tokio. 'Op basis van de tijden en resultaten die hij heeft neergezet, durf ik dat wel te zeggen. Als je kijkt naar de 100 meter schoolslag, daar staat hij momenteel op de derde plaats aller tijden.'

Hij vervolgt: 'Op de 200 meter schoolslag is hij tijdens dit toernooi voor de eerste keer onder de 2.07 minuten gedoken. Daardoor bevindt hij zich nu in een elitegezelschap. Hij is pas de vierde zwemmer die dat ooit heeft gepresteerd. Dat is natuurlijk fenomenaal.'

'Jaartje extra om beter te worden'

'Van nature ben ik altijd een beetje voorzichtig met het benoemen van mensen die het podium gaan bestijgen. Maar als je dit soort tijden zwemt en je kijkt naar de wereldranglijsten, dan kun je hem niet anders betitelen dan als een medaillekandidaat', aldus technisch directeur Cats.

Arno Kamminga wil zijn 'heel grote stijgende lijn' doorzetten | Foto: Kees-Jan van Overbeeke

Voorlopig lijkt Kamminga voordeel te hebben van het feit dat de Olympische Spelen een jaar zijn uitgesteld. Vier jaar geleden heeft hij met zijn coach Mark Faber een traject uitgestippeld richting Tokio 2020. 'Ik heb een heel grote stijgende lijn ingezet en die willen we vooral doorzetten', stelt Kamminga. 'Nu hebben we een jaartje extra om te trainen en beter te worden, dat is zeker niet in mijn nadeel. Maar ik was er afgelopen zomer ook klaar voor geweest.'

Tijd om te oogsten

2021 wordt een jaar om te oogsten, beseft de Katwijker. 'Ja, dat is wel het plan. Als het meezit, heb ik vier internationale toernooien. Dus ik heb vier keer kansen om eremetaal te pakken. En alle vier zijn ze even belangrijk.'

Een olympische titel sluit Grueter zelfs niet uit, maar dan moet het volgens de zwemcommentator wel gebeuren op de 200 meter schoolslag. 'Ik heb wel het gevoel dat er een medaille in zit. Het zouden er zelfs twee kunnen zijn, maar we moeten de lat ook niet extreem hoog leggen. Eén zou al gigantisch zijn.'

Aan de winnende hand eindigen

'We zagen vier jaar geleden in Rio op de 200 meter schoolslag dat als je een baan hebt in de finale, je dan kan winnen. Degene in baan 8, die als laatste de finale inging (Dmitri Balandin uit Kazachstan, red.), won 'm uiteindelijk. Zo dicht ligt het veld bij elkaar. Ik ga hard trainen om aan de winnende hand te eindigen', besluit Kamminga strijdbaar.

