Michiel Kramer trekt gekke bek na goal: 'Dit gezicht trek ik wel vaker'

Na de rode kaart in de 66e minuut voor FC Utrecht-invaller Adrián Dalmau voerde ADO de druk op. De Haagse ploeg kroop steeds dichter richting het vijandelijke doel. Kramer over zijn doelpunt: 'Je hoopt dat die bal keihard voorlangs komt en dat je dan in de rug van de verdediger kan komen. Gelukkig gaf Kees (de Boer, red.) 'm keihard en kon ik de bal binnenglijden. Ik was er blij mee en ik denk dat dit het maximaal haalbare voor ons was vandaag.'

Kramer: 'Ik vind het op zich niet erg om vuile meters te maken, maar we willen natuurlijk ook graag een keer op de helft van de tegenstander spelen en kansen creëren. Daar moeten we nog veel in leren en beter in worden. Dat weet iedereen, maar we maken met de week stapjes, dus daarom zeg ik: misschien is dit een steun in de rug.'

Kramer is na zijn doelpunt van zondag de spits in de eredivisie die de meeste goals na de 80e minuut heeft gemaakt. Maar liefst vijftien keer trof hij in zijn carrière doel in de slotfase van een wedstrijd. Een mooie statistiek, vindt ook Kramer, maar of dit ook een reden is om hem voortaan de hele wedstrijd te laten staan? 'Mooie statistiek, maar dat moet je aan de trainer vragen.'

Concurrentie

Na het 1-1 gelijkspel van ADO op bezoek bij FC Utrecht overheerst tevredenheid bij trainer Ruud Brood. 'Je weet dat Utrecht een goede selectie heeft, dus als je dan hier gelijkspeelt, ben je wel blij met een punt. In de eerste helft duurde de opbouw te lang en konden we moeilijk de vrije mensen aan de zijkanten vinden. Ik denk dat we twee mogelijkheden hebben gehad, waarvan een uit een corner. De tweede helft werd het wel beter. We wisten dat Utrecht met 0-0 niet zo lekker zat. Het is dan wel doodzonde dat je uit een corner achter komt.'

Concurrent Fortuna Sittard won zaterdagavond met 3-2 van Willem II. Daardoor lag er voor ADO druk op de wedstrijd tegen FC Utrecht. 'Het zou fijn zijn als de concurrenten punten laten liggen, maar als trainer ben ik gewend dat ik daar geen invloed op heb. Ik denk vooral dat dit resultaat veel goeds doet bij de groep', aldus de oefenmeester.