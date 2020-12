Coronavirus: Burgemeesters pleiten voor financiële steun horeca

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

Burgemeesters pleiten voor financiële steun horeca

Verschillende burgemeesters in Nederland pleiten voor meer financiële steun voor de horeca. Dat zeiden zij maandag voorafgaand aan het Veiligheidsberaad waarin de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's in deelnemen. Een paar honderd horecaondernemers kwamen eerder op de dag in Den Haag samen om te protesteren voor meer financiële steun van de overheid. Sinds half oktober moeten zij op last van het kabinet de deuren gesloten houden om verspreiding van het coronavirus verder te voorkomen.

Dinsdag beslist het kabinet of met kerstmis de maatregelen mogelijk iets worden versoepeld. Ministers Ferd Grapperhaus (Veiligheid) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wilden daar maandagavond nog niet op vooruitlopen. "Maar de cijfers zien er niet goed uit", waarschuwt De Jonge.

Speciale videoboodschap voor horeca Delft

Om de horecaondernemers uit Delft een hart onder de riem te steken, heeft KHN Delft een speciale video gemaakt. In de video hebben verschillende trouwe bezoekers van de horeca een boodschap voor hun favoriete café of restaurant opgenomen.

ZZ Leiden organiseert Ebasketball event in de kerstvakantie

Om er ook in coronatijd te zijn voor fans, leden en jeugdspelers organiseert Zorg en Zekerheid (ZZ) Leiden Basketball in de kerstvakantie een waar Ebasketballkamp. Op 21 en 28 december kunnen kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 16 jaar hun digitale en virtuele basketbalvaardigeden ontwikkelen. En dat niet alleen, er is ook ruimte voor fysieke beweging, meldt mediapartner Sleutelstad.

Het gamen gebeurt niet thuis achter de eigen spelcomputer. Onder begeleiding van toppers uit de wereld van gaming, esports en influencers worden er games gespeeld en gesport op verschillende stations, zo meldt de club. Met de spelersbus van Zorg en Zekerheid Leiden Basketball kunnen deelnemers mee naar het grootste esports gaming stadion van Nederland in Purmerend.

Deelnemers krijgen hier training in 2K NBA, Virtual Reality Basketbal , leren van influencers hoe ze Youtube video’s moeten maken en krijgen nieuwe skills met de bal aangeleerd, want er moet natuurlijk ook gesport worden.

RIVM heeft geen verklaring voor nieuwe toename coronagevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen stijgt nu al zes dagen op rij. Maar de oorzaak van die toename weet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nog niet.

Een van de mogelijke verklaringen voor de stijging is dat ook mensen zonder corona-achtige klachten, de zogenoemde asymptomaten, zich sinds vorige week kunnen laten testen wanneer ze nauw contact hebben gehad met iemand die zelf positief is getest. 'Of het testen van asymptomaten daar een rol in speelt, zijn we wel naar aan het kijken', laat het instituut weten.

Het RIVM meldde vorige week dinsdag dat het in de voorgaande 24 uur iets meer dan 4000 meldingen van positieve tests had gekregen. Daarna steeg het tot ruim 4900 op woensdag, ruim 5600 op donderdag, iets meer dan 5900 op vrijdag, ruim 6500 op zaterdag en meer dan 6800 op zondag. Op maandag kwamen er zelfs meer dan 7100 nieuwe gevallen bij, het hoogste aantal in een maand tijd.

Weer iets meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is maandag opnieuw iets toegenomen. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1660 patiënten met Covid-19. Dat zijn er 19 meer dan zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vergeleken met begin deze maand is het aantal opgenomen coronapatiënten nauwelijks afgenomen. Het centrum noteerde zondag een toename van 39 patiënten.

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er 470 op de intensive care, 1 meer dan zondag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal toe met 18. Daar liggen nu in totaal 1190 patiënten.

Aantal nieuwe coronagevallen stijgt voor de zesde dag op rij

Het aantal nieuw vastgestelde coronagevallen is voor de zesde dag op rij gestegen. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 7134 positieve tests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het hoogste aantal sinds 6 november. Op zondag meldde het RIVM ruim 6800 positieve tests en op zaterdag meer dan 6500. Vorige week dinsdag kwamen ongeveer 4000 nieuwe gevallen aan het licht.

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 41.000 nieuwe coronagevallen geregistreerd, wat neerkomt op ruim 5800 per dag. Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 560.000 Nederlanders positief getest.

Evenementenbranche slaat alarm tijdens luchtalarm

De evenementenbranche is maandagmiddag met een nieuwe actie gekomen om aandacht te vragen voor hun situatie. Om 12.00 uur, tegelijk met het luchtalarm, sloeg de sector alarm met de actie The Show Must Go On.

De actie wordt ondersteund door het Metropole Orkest dat, vanwege zijn 75-jarig bestaan, vorige week samen met DI-RECT-zanger Marcel Veenendaal en het ZO! Gospel Choir een cover van de Queen-hit The Show Must Go On uitbracht. De bijbehorende clip, waarin beelden van lege theaters, podia en concertzalen te zien zijn, is maandag na het luchtalarm van 12.00 uur geprojecteerd op de buitenkant van verschillende grote evenementenlocaties.

De evenementenbranche, die al meermaals de noodklok luidde, hoopt met de actie ervoor te zorgen dat het kabinet snel met meer duidelijkheid komt over het komende evenementenjaar. Ook roept de sector op dat de testevenementen die van het kabinet georganiseerd mogen worden al in januari mogen plaatsvinden, in plaats van op het moment dat het stadium 'waakzaam' is bereikt. Verder wil de branche aankaarten dat de financiële druk bij ondernemers hoog is en dat extra steun noodzakelijk is.

Nieuwjaarsontvangsten koning en koningin in teken corona

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben de traditionele nieuwjaarsontvangsten afgelast. Normaal komen allerlei diplomaten en Nederlandse genodigden naar Paleis Noordeinde. Dit jaar heeft het koningspaar ervoor gekozen om alleen mensen uit te nodigen de betrokken zijn bij de bestrijding en de gevolgen van de coronacrisis.

De koning en koningin zullen op het Haagse paleis mensen uit diverse sectoren ontvangen die direct betrokken zijn bij de coronapandemie. Onder meer mensen uit de zorg, het onderwijs, het bedrijfsleven en de cultuursector zijn uitgenodigd om op 12 januari naar het paleis te komen. Hier zullen ze in kleine kring terugblikken op de afgelopen maanden en vooruit kijken naar de impact van het coronavirus op het nieuwe jaar.

Protest KNVB met voetbalshirts

Met het neerleggen van duizend voetbalshirts, heeft de KNVB maandag in Den Haag actie gevoerd. De voetbalbond vraagt op deze manier aandacht van de overheid voor het amateurvoetbal, dat vanwege de coronamaatregelen bijna twee maanden stil ligt. Op het drassige Malieveld in Den Haag werd met de shirts het woord 'stil' gevormd.

Het gaat de voetbalbond er vooral om dat volwassenen weer mogen trainen. 'We willen normaal kunnen trainen, als we wedstrijden kunnen spelen is dat mee genomen', legt Jan Dirk van der Zee van de KNVB uit.

Het liefst wil de bond dat de volwassenen ook half januari weer competitie kunnen spelen. 'Als het niet medio januari kan hebben we een alternatieve competitie opgesteld. 'Deze zomer zijn er gewoon kampioenen', zegt hij overtuigd.

HMC gebruikt apparaat om coronapatiënten te kunnen monitoren

Het kastje ziet eruit als een overmaatse mobiele telefoon en er hangen allerlei draden aan. Technici van HMC Westeinde hebben een bestaand apparaat 'opnieuw uitgevonden' zodat het nu gebruikt kan worden om patiënten met corona op afstand beter in de gaten te houden. 'Eigenlijk wordt dit apparaat op de hartafdeling gebruikt, maar het blijkt veel meer te kunnen', zegt informatiemanager Martijn Brekelmans.

Het kastje in kwestie is een telemetriemeter. Een moeilijk woord voor een apparaat dat bij patiënten op de hartafdeling hartritmes controleert. Als het mis gaat, gaat bij een verpleegkundige op de gang een alarm af. 'Het is eigenlijk gewoon een computertje, maar zo geavanceerd dat het veel meer blijkt te kunnen dan we dachten', zegt Brekelmans. Samen met fabrikant Philips is anderhalve week gestudeerd en gekeken en geknutseld en nu kan het apparaat ook de ademhaling en het zuurstofgehalte in het bloed monitoren. Handig, want dat zijn nu net de dingen die bij een coronapatiënt extra in de gaten gehouden moeten worden.

'Nieuwe groep Nederlanders heeft schulden door corona'

Een nieuwe groep Nederlanders heeft als gevolg van de coronapandemie schulden, meldt incassobureau Intrum op basis van jaarlijks onderzoek. Het gaat volgens Intrum om mensen die nauwelijks ervaring hebben met incasso. Het bureau noemt dat 'zorgwekkend' en gevaarlijk, omdat deze groep geneigd is een incasso te negeren en daardoor schulden kunnen oplopen.

Mensen die geen ervaring hebben met incasso's zouden ook 'onverstandige oplossingen' kunnen gaan zoeken, zoals geld lenen om hun schulden af te lossen, aldus Intrum. Een betaalregeling, het voorkomen van kosten of het bevriezen van een lening kunnen volgens Intrum oplossingen zijn.

Daarnaast maken ook meer Nederlanders zich zorgen over hun financiën door de coronacrisis. 21 procent van de ondervraagden zegt achteruit te zijn gegaan in inkomen. Ruim een kwart spaart minder dan voorheen. Met name jongeren tussen 18 en 37 jaar geven aan dat zij nu met minder inkomen moeten rondkomen. Ook mensen die tot nu toe nog geen gevolgen hebben van de virusuitbraak zeggen onrustig te zijn. Een derde vreest dat de pandemie negatieve gevolgen heeft voor hun inkomen.

Ondervraagden zeggen zelf al naar oplossingen voor hun verminderde inkomen te zoeken. Een derde geeft aan te bezuinigen op niet-essentiële uitgaven. Ruim een vijfde zegt terug te vallen op spaargeld. Ook kijken mensen naar hoe om te gaan met de vaste lasten. Van de ondervraagden zegt 10 procent een betalingsregeling te hebben getroffen om bijvoorbeeld de huur of hypotheek te kunnen bevriezen.

'Werkgevers misbruiken coronacrisis in cao-overleggen'

Werkgevers lijken de coronacrisis als excuus te gebruiken om loonmatigingen en versobering van arbeidsvoorwaarden af te dwingen in cao-onderhandelingen. Dat concludeert vakbond FNV in een terugblik op het arbeidsvoorwaardenseizoen 2020, dat loopt tot 1 december. Het cao-overleg verloopt zowel op het terrein van meer zekerheid voor werknemers als op loongebied zeer moeizaam, aldus de grootste vakbond van Nederland.

Er zijn dit jaar volgens FNV iets minder afspraken gemaakt over zekerheid voor werknemers, zoals tijdelijke banen omzetten naar contracten voor onbepaalde tijd, een maximum aantal flexwerkers of alleen tijdelijk personeel voor tijdelijk werk. Ook in sectoren die lijken te profiteren van de corona-uitbraak, zoals in de pakketbezorging en de supermarkten, investeren werkgevers te weinig in het personeel, aldus de bond.

Rode Kruis eert 6000 vrijwilligers met speciale Covid-medaille

Zesduizend vrijwilligers krijgen maandag van het Rode Kruis een speciale medaille uitgereikt als waardering voor hun inzet tijdens de coronacrisis. De symbolische uitreiking wordt gedaan door erevoorzitter prinses Margriet.

In het afgelopen jaar hebben de vrijwilligers 'zich vol overgave ingezet voor de bestrijding van het coronavirus én dat doen zij nog steeds', stelt het Rode Kruis. 'Deze inzet is de grootste sinds WOII en de Watersnoodramp in 1953. Daarom worden de vrijwilligers tijdens een speciale bijeenkomst in Den Haag geërd met een herinneringsmedaille', aldus het Rode Kruis.

Horeca komt in actie tegen coronamaatregelen

Horecaondernemers in het hele land laten maandag hun ongenoegen blijken over de huidige situatie waarin ze verkeren. Zo is in Den Haag een protestmanifestatie, lanceert Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een campagne onder de naam #BlackMonday en zullen in de avond bij meerdere cafés de lichten worden ontstoken als symbolisch signaal.

In Den Haag laten de horecaondernemers zich horen op de Koekamp. Zij willen meer financiële steun van de overheid voor het verlies aan omzet vanwege de coronamaatregelen. Eerder lekte uit dat de regeringscoalitie honderden miljoenen euro's extra wil uitrekken voor steun aan onder meer bedrijven in sectoren die het nog steeds zwaar hebben door de coronacrisis. Maar voor de Horeca Alliantie is dat onvoldoende. Die wil een financiële compensatie tot 100 procent.

In de avond zullen ondernemers vanaf 19.00 uur voor 5 minuten de buitenlichten aandoen om bij de overheid aandacht te vragen voor de moeilijke situatie waarin veel zaken verkeren door de Veiligheidsberaad blikt vooruit naar kerstdagen.

Veiligheidsberaad blikt vooruit naar kerstdagen

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio, blikt maandag in Utrecht vooruit naar de kerstdagen en de jaarwisseling. Die onderwerpen komen aan de orde als de burgemeesters ook worden ingelicht over de nieuwe coronaregels die het kabinet dinsdag tijdens een persconferentie gaat aankondigen. Justitieminister Ferd Grapperhaus is bij het beraad aanwezig.

Eerder pleitte een aantal burgemeesters, onder wie beraadsvoorzitter Hubert Bruls, voor wat meer ruimte voor de jeugd tijdens de feestdagen. Die ruimte is er niet gekomen, maar de Vereniging Nederlandse Gemeenten houdt een lijst bij van jongerenactiviteiten die binnen de huidige coronaregels al ergens zijn georganiseerd, om andere gemeenten op een idee te brengen. Veiligheidsexperts waarschuwen dat er nog veel te weinig initiatieven zijn. Zij vrezen een onrustige kerstvakantie.

Een aandachtspunt voor de burgemeesters is ook de nieuwe, tijdelijke coronawet die sinds vorige week dinsdag geldt. Ze buigen zich met name over hoe het gaat met de handhaving van bijvoorbeeld de mondkapjesplicht. Bruls, burgemeester van Nijmegen, en Grapperhaus geven na afloop van de bijeenkomst maandagavond een toelichting.coronacrisis.

In Zoetermeer wordt een online dance-event met grote artiesten georganiseerd tijdens de jaarwisseling.

Binnenlandse toerist zorgt voor drukke zomer camping

Nederlandse campings en bungalowparken hebben in de zomermaanden goede zaken gedaan. Doordat veel mensen een vakantie in het buitenland door corona te risicovol vonden, profiteerden ze in het derde kwartaal van een toename van het aantal binnenlandse gasten. In juli en augustus steeg het aantal overnachtingen zelfs tot een recordhoogte van 35,5 miljoen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hoteliers deelden niet mee in de populariteit van binnenlandse vakanties. Het aantal overnachtingen in hotels daalde met een kwart, doordat er veel minder buitenlandse toeristen een kamer boekten.

De aantallen overnachtingen geven geen goed beeld van de bestedingen in de toeristische sector, benadrukt het CBS. Die liggen voor de zomermaanden waarschijnlijk lager, doordat buitenlandse toeristen massaal wegbleven. Het is juist die groep reizigers die veel uitgeeft op vakantie in Nederland.

