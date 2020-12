Coronavirus: Pfizer levert in januari minder vaccins dan verwacht

Punten uit de persconferentie

Als cijfers blijven stijgen mogelijk strengere maatregelen vóór kerst

Strak gecontroleerde proefprojecten in januari in cultuursector

Plan en extra geld voor speciale activiteiten voor jongeren

'Niet versoepelen absoluut verstandig'

Het is 'absoluut verstandig' dat het kabinet de coronamaatregelen voor de komende kerstdagen niet versoepelt, zegt voorzitter van het Landelijk Overleg Infectieziektenbestrijding Anja Schreijer. Premier Mark Rutte kondigde dinsdagavond aan dat mensen met kerst niet meer dan het nu geldende maximum van drie extra gasten thuis mogen uitnodigen. Ook de horeca moet helemaal gesloten blijven.

'Er is simpelweg geen ruimte voor versoepelingen', zegt Schreijer, ook lid van het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert over het coronabeleid. 'Kerst en oud en nieuw geven een opeenstapeling van contactmomenten en daarmee kansen om het virus verder te bestrijden.'

Minder vaccins geleverd

Nederland krijgt naar verwachting in de eerste week van januari 507.000 doses van het vaccin van Pfizer. Dat is veel minder dan de één miljoen doses waar het kabinet eerder van was uitgegaan. Het kabinet moet 'wendbaar zijn in de uitvoering' van de vaccinatie, zei coronaminister Hugo de Jonge. 'Zo vroeg mogelijk in januari' wordt dan begonnen met vaccineren.

Proeven in januari voor cultuur en sport

Er komt in januari een proef met theatervoorstellingen voor meer publiek, zegt premier Mark Rutte tijdens een persconferentie over het coronavirus. Ook wordt er gekeken naar het toelaten van grotere groepen supporters bij lokale voetbalwedstrijden. Uit het experiment moet blijken wat ervoor nodig is dit soort gebeurtenissen door te laten gaan, of er meer kan als er getest wordt en wat in de praktijk haalbaar en verantwoord is, aldus de premier.

Verder komt er extra geld voor jongeren 'met een plan' voor speciale activiteiten, zoals een theatervoorstelling of het maken van een film. 'Ook gaat het OMT onderzoeken of de leeftijdsgrens bij trainingen voor teamsporten opgerekt kan worden naar 27 jaar. Nu is dat 18 jaar.'

Mogelijk vóór kerst strengere coronamaatregelen

Mogelijk komen er nog voor de kerst strengere maatregelen als de coronacijfers blijven stijgen. Dat zei premier Mark Rutten tijdens een persconferentie over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. 'We mogen er niet voor weglopen als dat nodig zou zijn', aldus de minister-president. Lees hier meer.

Extra uitzending van TV West Nieuws

Kijk hieronder vanaf 21.30 uur naar de extra uitzending van het TV West Nieuws.

Aantal coronabesmettingen op scholen blijft stijgen

Scholen en kinderdagverblijven zijn nog steeds een belangrijke brandhaard voor het coronavirus. Het aantal mensen dat daar besmet is geraakt, blijft stijgen. Wanneer iemand positief test op het coronavirus, vragen gezondheidsdiensten in het brononderzoek onder meer waar ze denken dat ze besmet zijn geraakt. Bij iets minder dan de helft van de gevallen is dit bekend. De belangrijkste 'settings van besmetting' zijn nog altijd de thuissituatie, bezoek van vrienden of familie en het werk.

Van de mensen die afgelopen week positief zijn getest, wijzen 1650 de school of de kinderopvang aan als de vermoedelijke bron. Dat is 8,5 procent van het aantal mensen bij wie de bron bekend is. De week ervoor waren 1464 mensen besmet geraakt op de school of de kinderopvang. Nog een week eerder ging het om 1453 mensen en de week daar weer voor betrof het iets meer dan duizend mensen. De cijfers maken geen onderscheid tussen scholieren, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en opvangmedewerkers.

'Notitie over opening restaurants trekt voorbarige conclusies'

Het ministerie van Economische Zaken heeft een 'discussiestuk' opgesteld waarin op basis van RIVM-cijfers wordt gesteld dat het openen van restaurants zou kunnen bijdragen aan een daling van het aantal coronabesmettingen. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws over de analyse. Het zou evenwel gaan om een onvoldragen rapport, waarvan de conclusies voorbarig zijn.

De notitie stond ook niet op de agenda het ministerieel overleg dinsdag waarin besloten is over hoe de komende weken verder moet met de coronamaatregelen. Versoepelingen voor bijvoorbeeld de horeca zitten er volgens ingewijden hoe dan ook niet in, omdat het aantal positieve coronatests de afgelopen flink is opgelopen.

Het lekken van de notitie wekt ergernis in de Tweede Kamer. PVV-leider Geert Wilders wil dat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) woensdag bij het coronadebat is om opheldering te geven. Ook de linkse oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA en coalitiepartij D66 willen dat het stuk met de Tweede Kamer wordt gedeeld.

Kabinet verruimt niet: maximaal drie mensen op visite met kerst

Het kabinet houdt vast aan de bestaande groepsgrootte. Met kerst mogen huishoudens maximaal drie mensen van buiten ontvangen, bevestigen ingewijden na berichtgeving door verschillende media. Het lag al niet voor de hand dat het kabinet in de persconferentie van dinsdagavond versoepelingen zou aankondigen. De besmettingscijfers bleven de afgelopen dagen oplopen.

De Jonge verwacht dat houding zorgpersoneel over vaccin verandert

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) verwacht dat de houding van het zorgpersoneel over vaccineren tegen het coronavirus zal veranderen zodra eenmaal is begonnen met inenten. Hij reageerde op een peiling van beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91 waaruit naar voren kwam dat slecht 36 procent van de zorgprofessionals zich wil laten inenten.

Voor de coronaminister is het lage percentage wel een reden tot zorg. 'Dat is inderdaad weinig, maar we zijn ook nog niet zover.' Het kabinet zal het belang van vaccineren volgens hem duidelijk moeten maken. 'Het is een ook kwestie van goed informeren.' Hij wijst erop dat je vaccineren niet voor jezelf doet, maar juist voor anderen. Hij herhaalde niets te zien in een vaccinatieplicht.

Leids bedrijf gaat Oxfordvaccin produceren

Het Leidse bedrijf Halix gaat het coronavaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford produceren. Het bedrijf gaat de vaccins in Leiden produceren en richt daarvoor extra productielijnen in. Hoeveel doses Halix kan produceren en wat de financiële details van de deal zijn, wil het bedrijf niet zeggen.

Halix is al langere tijd betrokken is bij de ontwikkeling van het vaccin, zodat ze klaar zouden zijn voor de productie zodra het vaccin werd goedgekeurd.

Pfizer-vaccin eerst naar personeel verpleeghuizen, niet bewoners

Niet bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk beperkten, maar medewerkers worden waarschijnlijk als eerste ingeënt met het vaccin van farmaceut Pfizer. Om logistieke redenen is het efficiënter om het personeel in te enten, en op die manier toch de ouderen en de gehandicapten in de instellingen te beschermen. Dat bevestigen ingewijden, na berichtgeving van NRC.

Het vaccin van BioNTech/Pfizer moet bij een temperatuur van -70 graden Celsius worden bewaard en wordt per duizend doses geleverd aan Nederland. Voor de medewerkers is het makkelijker op één centrale plek langs te komen voor een inenting. Op die manier is de kans ook kleiner dat er doses verloren gaan, dan wanneer de vaccins bij verpleeghuizen en zorginstellingen moeten worden bewaard en toegediend.

Meer dan 70.000 zorgmedewerkers besmet geraakt met corona

Het aantal zorgmedewerkers dat besmet is geraakt met het coronavirus, is opgelopen tot boven de 70.000. Sinds het begin van de uitbraak zijn 71.324 zorgmedewerkers positief getest, bijna 4400 meer dan vorige week. Het gaat niet alleen om mensen die in ziekenhuizen werken, maar ook om bijvoorbeeld thuiszorgers en verplegers. Het is niet bekend waar ze besmet zijn geraakt.

Het aantal overleden zorgmedewerkers steeg van zestien naar achttien. De jongste van hen was 40 jaar oud, de oudste 69. In totaal zijn 686 zorgmedewerkers in een ziekenhuis opgenomen.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt tot 1700

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag voor de derde dag op rij toegenomen. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1700 patiënten met Covid-19. Dat zijn er 40 meer dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Vergeleken met begin deze maand (1683 ziekenhuisopnames) is het aantal opgenomen coronapatiënten iets gestegen. Het centrum noteerde maandag een toename van 19 coronapatiënten en zondag kwamen er 39 bij.

'Het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen is nu gelijk aan een week geleden. Daarmee is een plateau bereikt. Het LCPS houdt rekening met een stijgende ziekenhuisbezetting in de komende periode, volgend op een toegenomen aantal besmettingen', zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

RIVM: zorgwekkende stijging van aantal nieuwe coronagevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen neemt toe. In de afgelopen zeven dagen heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 43.103 meldingen van positieve coronatests gekregen. Dat is zo'n 27 procent meer dan een week eerder, toen 33.949 bevestigde besmettingen werden geregistreerd. De weken daarvoor waren het er respectievelijk 36.931 en 37.706. Het RIVM noemt de stijging zorgwekkend en zegt dat het aantal positieve tests in elke regio toeneemt.

Toch was er ook goed nieuws. Na zes achtereenvolgende dagen waarop het aantal nieuwe coronagevallen toenam, daalde het cijfer dinsdag voor het eerst deze week. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 6187 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat registreerde maandag ruim 7100 bevestigde besmettingen.

Het zogeheten reproductiegetal bleef vrijwel gelijk. Het cijfer zakte een fractie, van 1,04 naar 1. Het getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking. Hoe hoger het boven de 1 komt, hoe sneller het virus zich kan verspreiden.

GGD Hollands Midden: Maatregelen in privésfeer worden niet nageleefd

Het percentage aan positieve coronatests in de regio Hollands Midden is vorige week gestegen. Dat maakt de organisatie dinsdag bekend. Volgens de GGD komt deze stijging vooral omdat de coronamaatregelen in de privésfeer niet worden nageleefd. Uit gedragsonderzoek blijkt dat mensen met coronagerelateerde klachten minder thuisblijven. Meer dan 80 procent van de ondervraagden geeft aan ondanks klachten toch naar buiten te zijn geweest. Daarnaast zegt 36 procent van de ondervraagden bezoek te hebben ontvangen, ondanks dat ze coronaklachten hebben.

Uit het gedragsonderzoek blijkt ook dat de vaccinatiebereidheid in de regio afneemt. In juni wilde 74 procent van de ondervraagden zich laten vaccineren, in november was dit nog maar 59 procent.

De GGD Hollands Midden merkt dat de negatieve gevolgen van de coronacrisis zijn toegenomen. Het percentage mensen dat zich ernstig eenzaam voelt is gestegen naar 16 procent. Ook het aantal mensen met een verminderde psychische gezondheid stijgt tot 9 procent.

Winterterrassen voor Katwijkse horeca

De Katwijkse horeca mag een winterterras houden. Dat heeft de gemeente besloten. Zodra de maatregelen het toelaten kunnen de horecaondernemers een terras neerzetten. Dit mag tot 1 april, de start van het normale terrasseizoen in de gemeente. 'Covid-19 drukt een zware stempel op onze samenleving, zowel qua gezondheid als economisch. Een sector die in deze tijd veel nadeel ondervindt, is de horeca. Door hen de mogelijkheid te geven hun zomerterras ook deze winter te gebruiken, krijgen horecaondernemers letterlijk wat meer ruimte en lucht', legt wethouder Jacco Knape uit.

De winterterrassen zijn alleen toegestaan op het ‘normale’ terrasoppervlak en niet op de tijdelijke uitbreiding die de horeca deze zomer heeft gekregen. Bij de zomerterrassen ging het namelijk alleen om tafels en stoelen. Voor de winterterrassen kan het ook gaan om parasols en (bij voorkeur) elektrische heaters.

Politie schrijft weer minder coronaboetes uit

De politie deelde ook deze week minder boetes uit voor het niet naleven van coronaregels, zoals het dragen van een mondkapje in openbare ruimtes. Ook gaven agenten minder waarschuwingen. In totaal werden vorige week 510 coronabekeuringen uitgeschreven door de politie, tegen 608 een week eerder. Agenten gaven 362 waarschuwingen omdat mensen zich niet aan de coronaregels hielden. Het aantal afgegeven boetes en waarschuwingen is nu al drie weken aan het dalen.

In 65 gevallen werden mensen vorige week beboet voor het niet dragen van een mondkapje. Agenten beëindigden 32 illegale feestjes. In de weken daarvoor waren dat er telkens ongeveer 50.

Bijna 300.000 vluchten minder boven Nederland in crisistijd

Sinds de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding ervan in te dammen, zijn van en naar Nederland bijna 300.000 vluchten minder uitgevoerd. Dat meldt de Europese luchtverkeersleider Eurocontrol in een rapport over Nederland.

Het aantal vertrekkende en aankomende vluchten daalde tussen 1 maart en 1 november met 297.000. Daarmee is volgens Eurocontrol sprake van een min van 61 procent op jaarbasis. De crisis heeft er verder voor gezorgd dat de passagiersstroom met 82 procent opdroogde, wat neerkomt op 48 miljoen reizigers minder.

Voedselbank krijgt steun van school Noordwijk

Montessorischool Noordwijk wil de Voedselbank ondersteunen. De coronacrisis hakt er namelijk flink in bij de Voedselbank. Het aantal klanten groeit de laatste weken behoorlijk en de nood onder hen is groter dan ooit, zeker met de kerstdagen voor de deur. Daarom houdt het team een inzamelweek op school van maandag 7 december tot woensdag 16 december.

De Montessorischool Noordwijk kom in actie voor de Voedselbank I Foto: Montessorischool Noordwijk

Burgemeester Westland erg bezorgd over hoog aantal besmettingen

'Er zijn maar weinig gemeenten in Nederland waar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners zo hoog is als in Westland. Dit baart mij grote zorgen.' Dat schrijft burgemeester Bouke Arends van Westland in een brief aan de inwoners van zijn gemeente, meldt mediapartner WOS. Hij vraagt van de Westlanders meer inzet om de verspreiding van het virus tegen te gaan: 'Of we het nu leuk vinden of niet, we zullen een tandje bij moeten zetten. Dat is in het belang van ons allemaal.'

Oproep aan kabinet: 'Geef duidelijkheid, ook als die heel vervelend is!'

Perspectief. Daar zit Wim Schellekens op te wachten, als het kabinet dinsdagavond een nieuwe persconferentie geeft over het verloop van de coronacrisis. De oud-hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg is lid van het Red Team dat de overheid gevraagd en ongevraagd adviseert tijdens deze coronapandemie.

'Of het nou een positief perspectief is - als we van het coronavirus af zijn - of een negatief perspectief - we zitten er nog heel lang aan vast - geef alsjeblieft duidelijkheid aan de mensen', benadrukt Schellekens dinsdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West.

'Meerderheid personeel niet te porren voor digitale kerstborrel'

Een meerderheid van de Nederlanders lijkt in de huidige coronatijd geen zin te hebben in een digitale kerstborrel met collega's. Volgens onderzoek van netwerksite LinkedIn onder meer dan duizend professionals lijkt door het vele videobellen de 'Zoom-moeheid' te zijn toegeslagen.

Traditionele Nieuwjaarsduik op Scheveningen afgelast vanwege corona

De traditionele Nieuwjaarsduik op Scheveningen op 1 januari gaat vanwege het coronavirus en de bijbehorende maatregelen de komende jaarwisseling niet door. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt. 'Jammer, maar er is gelukkig een alternatief.' Het idee is dat soepblikken met zeewater van de Noordzee naar mensen die zich opgeven worden gestuurd. 'Als de mensen niet naar de zee mogen komen, brengen we de zee gewoon naar de mensen. Met de Nieuwjaarsduik uit Blik hebben we een mooi alternatief. Hopelijk wordt het net zo leuk!', zegt Alex Schuttert van de Stichting Nieuwjaarsduiken Nederland.

Blijdschap bij Lucas Onderwijs over niet verlengen kerstvakantie

Het was een heet hangijzer de afgelopen weken: moeten de scholen wel of niet een week of twee extra dichtblijven na de kerstvakantie? Volgens sommige experts zou dit helpen om het aantal coronabesmettingen flink naar beneden te krijgen. Maar op 4 januari zitten alle scholieren hoogstwaarschijnlijk gewoon weer in de klas. Haagse bronnen melden aan de NOS dat de scholen rond de feestdagen zoals altijd twee weken dichtgaan, en niet langer.

Ewald van Vliet, bestuursvoorzitter van Lucas Onderwijs, een scholenkoepel met 46 basis- en 26 middelbare scholen in de regio, is daar blij mee. Hij wees er dinsdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West op dat de sluiting van de scholen rond de zomer al bij duizenden leerlingen achterstanden heeft veroorzaakt. 'Daarnaast is de school op sociaal gebied enorm belangrijk voor leerlingen. Als ze nog twee weken langer thuis zouden zijn na de kerstvakantie, gaan ze elkaar toch wel opzoeken. Alleen op een andere plek dan in de school. Daar moet je niet naïef in zijn.'

'Ruim een derde van zorgprofessionals wil inenting coronavaccin'

Ruim een derde (36 procent) van de zorgprofessionals wil zich laten vaccineren tegen het coronavirus zodra dat kan. Dat blijkt uit een peiling onder zo’n 3300 leden van beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91. Van de zorgverleners geeft 33 procent aan zich niet te willen laten inenten en bijna evenveel mensen weet het nog niet.

Zorgmedewerkers behoren samen met ouderen en kwetsbaren tot de groep die het kabinet voorrang wil geven bij het vaccineren. De groep zorgprofessionals die twijfelt over een prik, vindt dat er nog teveel onduidelijk is over het vaccin, stelt NU’91. Zo zijn er zorgen over de gezondheidseffecten van het vaccin op lange termijn en de snelheid waarmee de vaccins zijn geproduceerd. Ook zijn er volgens de bond zorgen over een eventuele vaccinatieplicht.

Coronabesmettingen stijgen al dagen, dinsdagavond persconferentie

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven dinsdagavond weer een persconferentie over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Vrijwel zeker worden er geen versoepelingen voor de periode rond de feestdagen aangekondigd, want het aantal besmettingen stijgt al een paar dagen weer. Maandag werden 7134 nieuwe besmettingen gemeld.

Vrees voor vertraging vaccinaties

De kritiek op het Nederlandse vaccinatieprogramma zwelt steeds meer aan. Waar huisartsen en zorginstellingen eerder al hun vraagtekens zetten bij de haalbaarheid ervan, vrezen nu ook logistiek experts dat ons land achterop raakt bij omringende landen, is te lezen in De Telegraaf.

Nederland richt zich in eerste instantie op zorginstellingen en huisartsen, terwijl in Duitsland al grote vaccinatiecentra uit de grond worden gestampt. 'Het is nu tijd voor een daadkrachtige aanpak', betoogt Niels Agatz, universitair hoofddocent Logistiek. 'Zet die tenten en centra op.' Het ministerie van VWS bestrijdt dat ons land achterloopt. „Alle landen worstelen met hetzelfde logistieke probleem." Nederland gaat naar verwachting pas in de zomer massaal inenten. Critici vrezen dat het gebrek aan centralisatie ons kan gaan opbreken.

Aantal nieuwe coronagevallen stijgt voor het eerst in een maand

Het aantal coronagevallen in een week stijgt voor het eerst in meer dan een maand tijd. In de afgelopen zeven dagen zijn vermoedelijk meer dan 40.000 positieve tests geregistreerd. Het exacte weekcijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut meldde vorige week dat het 33.949 meldingen van positieve tests had gekregen in de zeven dagen ervoor. In de zes dagen sinds die update zijn bijna 37.000 meldingen binnengekomen, gemiddeld ruim zesduizend per dag. Het weekcijfer kan dinsdag boven de 40.000 uitkomen.

Ziekenhuizen doen onderzoek naar gevolgen corona voor kinderen

Kinderlongartsen van onder meer het Willem-Alexander Ziekenhuis in Leiden, het Emma Kinderziekenhuis en het Maastricht UMC gaan onderzoek doen naar de langetermijngevolgen van een coronabesmetting voor kinderen. In tegenstelling tot bij volwassenen is volgens de specialisten nog weinig bekend over de uitwerking die Covid-19 op kinderen heeft.

Van volwassenen die het virus onder de leden hebben gehad, is al langer bekend dat zij nog lang last kunnen hebben van onder meer vermoeidheid, concentratieproblemen en kortademigheid. Voor de gevolgen voor kinderen zijn volgens de kinderlongartsen echter weinig gegevens beschikbaar. Ook op internationaal vlak is er nog geen onderzoek gedaan.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.