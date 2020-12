Coronavirus: Vrees voor vertraging vaccinaties

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

'Ruim een derde van zorgprofessionals wil inenting coronavaccin'

Ruim een derde (36 procent) van de zorgprofessionals wil zich laten vaccineren tegen het coronavirus zodra dat kan. Dat blijkt uit een peiling onder zo’n 3300 leden van beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91. Van de zorgverleners geeft 33 procent aan zich niet te willen laten inenten en bijna evenveel mensen weet het nog niet.

Zorgmedewerkers behoren samen met ouderen en kwetsbaren tot de groep die het kabinet voorrang wil geven bij het vaccineren. De groep zorgprofessionals die twijfelt over een prik, vindt dat er nog teveel onduidelijk is over het vaccin, stelt NU’91. Zo zijn er zorgen over de gezondheidseffecten van het vaccin op lange termijn en de snelheid waarmee de vaccins zijn geproduceerd. Ook zijn er volgens de bond zorgen over een eventuele vaccinatieplicht.

Coronabesmettingen stijgen al dagen, dinsdagavond persconferentie

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven dinsdagavond weer een persconferentie over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Vrijwel zeker worden er geen versoepelingen voor de periode rond de feestdagen aangekondigd, want het aantal besmettingen stijgt al een paar dagen weer. Maandag werden 7134 nieuwe besmettingen gemeld.

Vrees voor vertraging vaccinaties

De kritiek op het Nederlandse vaccinatieprogramma zwelt steeds meer aan. Waar huisartsen en zorginstellingen eerder al hun vraagtekens zetten bij de haalbaarheid ervan, vrezen nu ook logistiek experts dat ons land achterop raakt bij omringende landen, is te lezen in De Telegraaf.

Nederland richt zich in eerste instantie op zorginstellingen en huisartsen, terwijl in Duitsland al grote vaccinatiecentra uit de grond worden gestampt. 'Het is nu tijd voor een daadkrachtige aanpak', betoogt Niels Agatz, universitair hoofddocent Logistiek. 'Zet die tenten en centra op.' Het ministerie van VWS bestrijdt dat ons land achterloopt. „Alle landen worstelen met hetzelfde logistieke probleem." Nederland gaat naar verwachting pas in de zomer massaal inenten. Critici vrezen dat het gebrek aan centralisatie ons kan gaan opbreken.

Aantal nieuwe coronagevallen stijgt voor het eerst in een maand

Het aantal coronagevallen in een week stijgt voor het eerst in meer dan een maand tijd. In de afgelopen zeven dagen zijn vermoedelijk meer dan 40.000 positieve tests geregistreerd. Het exacte weekcijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut meldde vorige week dat het 33.949 meldingen van positieve tests had gekregen in de zeven dagen ervoor. In de zes dagen sinds die update zijn bijna 37.000 meldingen binnengekomen, gemiddeld ruim zesduizend per dag. Het weekcijfer kan dinsdag boven de 40.000 uitkomen.

Ziekenhuizen doen onderzoek naar gevolgen corona voor kinderen

Kinderlongartsen van onder meer het Willem-Alexander Ziekenhuis in Leiden, het Emma Kinderziekenhuis en het Maastricht UMC gaan onderzoek doen naar de langetermijngevolgen van een coronabesmetting voor kinderen. In tegenstelling tot bij volwassenen is volgens de specialisten nog weinig bekend over de uitwerking die Covid-19 op kinderen heeft.

Van volwassenen die het virus onder de leden hebben gehad, is al langer bekend dat zij nog lang last kunnen hebben van onder meer vermoeidheid, concentratieproblemen en kortademigheid. Voor de gevolgen voor kinderen zijn volgens de kinderlongartsen echter weinig gegevens beschikbaar. Ook op internationaal vlak is er nog geen onderzoek gedaan.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.