Coronavirus: 'Bij zwaardere maatregelen zal kerst worden ontzien'

Rutte: bij zwaardere maatregelen zal kerst worden ontzien

Als het kabinet deze maand nog besluit strengere coronamaatregelen af te kondigen, zullen de kerstdagen worden ontzien. Dat benadrukte premier Mark Rutte woensdag tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

Versoepeling van de coronaregels zit er voorlopig niet in, maakte Rutte dinsdag bekend. Dat betekent dat mensen met kerst maximaal drie mensen mogen ontvangen. Volgens Rutte zijn strengere maatregelen niet uitgesloten, omdat de besmettingscijfers oplopen. Maar hij 'hoopt van harte van niet'.

Het kabinet gaat de besmettingscijfers 'de komende dagen heel precies monitoren'. Over het soort maatregelen dat Nederland boven het hoofd hangt als het tij niet wordt gekeerd, wil Rutte niet uitweiden.

In januari nog geen wedstrijden met publiek in betaald voetbal

Het betaald voetbal hoopte in januari te kunnen beginnen met beperkt publiek bij wedstrijden in het betaald voetbal, maar dat zit er gezien het aantal coronabesmettingen nog niet in. Dat heeft Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB, woensdag te horen gekregen in een gesprek met premier Mark Rutte, Tamara van Ark, de minister voor Medische Zorg en Anneke van Zanen-Nieberg, de voorzitter van NOC*NSF.

'Vandaag is er goed overleg geweest over het grote maatschappelijke belang van sport in onze samenleving', zei Gudde. 'Er is hierbij nadrukkelijk gesproken over het belang van publiek in onze stadions en de enorme pijn voor onze sector, zowel het gemis voor de supporters als de financiële druk voor de clubs. Helaas laten de besmettingscijfers het nu niet toe om al terug te keren naar de fase met beperkt publiek. Ik heb van Mark Rutte begrepen dat de ic-opnames in elk geval van gemiddeld 24 naar maximaal 10 opnames per dag moeten, voordat er versoepelingen mogelijk zijn en de stadions misschien weer open kunnen voor publiek.'

De tribunes, zoals in het stadion van ADO Den Haag, blijven voorlopig nog leeg | Foto: ANP

Mondkapjes voor Teylingers met een bijstandsuitkering

Teylingse huishoudens met een bijstandsuitkering krijgen van de gemeente een gratis setje mondkapjes thuisgestuurd. Huishoudens met jongeren tot 18 jaar op het voortgezet onderwijs, of die een mbo-opleiding volgen, kunnen via Stichting Leergeld een gratis mondkapje aanvragen.

Wethouder Arno van Kempen legt uit waarom de gemeente de mondkapjes beschikbaar stelt: 'Het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan raken ons allemaal. Voor mensen die het toch al moeilijk hadden, zijn dit extra zware tijden. De kosten van mondkapjes vormen voor inwoners met een laag inkomen een extra financiële belasting. Wij willen niet dat mensen bezuinigen op hun gezondheid en veiligheid. Daarom hebben wij besloten om alle inwoners van Teylingen die een bijstandsuitkering ontvangen gratis mondkapjes te verstrekken. De kosten hiervoor worden vergoed vanuit het bestaande armoedebudget van de gemeente.'

Stijging in nieuwe coronabesmettingen

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal iets gestegen. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend kwamen 6589 meldingen van positieve tests binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde dinsdag bijna 6200 vastgestelde besmettingen. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 45.000 mensen positief getest, wat neerkomt op gemiddeld ongeveer 6400 per dag.

Er zijn 194 nieuwe coronapatiënten opgenomen op verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat zijn 12 nieuwe opnames minder dan de dag ervoor. Op de intensive care werden 36 nieuwe patiënten opgenomen. Dat zijn 14 nieuwe opnames meer dan dinsdag. In totaal liggen er nu 1684 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1700), van wie 473 op de IC (gisteren: 464). Er zijn meer patiënten uit het ziekenhuis ontslagen dan dat er zijn opgenomen.

Zeker 183 musea krijgen coronacompensatie

Zeker 183 musea krijgen van het Mondriaan Fonds een coronacompensatie. In de derde aanvraagronde voor musea zijn 128 aanvragen toegekend, waarmee het totaal op 183 komt. Bij de toekenning wordt rekening gehouden met het gemiddelde aantal betalende bezoekers in eerdere jaren. Met de bijdrage kunnen musea de inkomsten compenseren die ze missen door de coronacrisis.

Zo ontvangen musea met maximaal 10.000 betalende bezoekers per jaar een bijdrage van 7000 euro. Een museum met maximaal 25.000 bezoekers ontvangt 15.000 euro en een instelling met maximaal 40.000 betalende bezoekers ontvangt een bijdrage van 30.000 euro. Musea met maximaal 100.000 bezoekers ontvangen een bijdrage van 60.000 euro, mits het museum die niet al eerder heeft ontvangen.

Musea die steun krijgen zijn onder meer het Kunstenmuseum en Museum Beelden aan Zee in Den Haag, De Lakenhal en Hortus Botanicus in Leiden, Museum Prinsenhof in Delft, Archeon in Alphen aan den Rijn, het Westlands Museum in Honselersdijk en Museum Gouda.

Extra steun kabinet 'mooi kerstcadeau' voor werkend Nederland

De extra steun die het kabinet uittrekt om ondernemers door de crisis te loodsen is een 'mooi kerstcadeau' voor werkend Nederland. Dat concludeert vakbond CNV. Vakcentrale VCP noemt het terecht dat het kabinet kiest voor stabiliteit en rust. De FNV is tevreden met de voortzetting van de steun.

Het kabinet maakte bekend 3,7 miljard euro extra uit te rekken voor de uitbreiding van de economische steunpakketten. Bedrijven met een groot omzetverlies kunnen tot 70 procent van de vaste lasten vergoed krijgen en de geplande afbouw van de steunmaatregelen vanaf 1 januari is officieel van tafel.

CNV-voorman Piet Fortuin is ervan overtuigd dat met dit nieuwe ondersteuningspakket tienduizenden mensen hun baan kunnen behouden. 'Het vaccin is in zicht. We zijn er bijna. Het kabinet neemt nu de juiste beslissing door met dit nieuwe pakket werkenden naar de eindstreep te dragen', zegt hij in een reactie.

Ook LTO Nederland noemt het verstandig dat het kabinet heeft besloten om het lopende steun- en herstelpakket niet af te bouwen. Daarbij wijst de land- en tuinbouworganisatie op de impact van de tweede coronagolf op de economie. Die zorgt er voor dat ondernemers in onder andere de glastuinbouw, akkerbouw en kalverhouderij het zwaar hebben.

Kabinet: geen oplossing gevonden voor startende ondernemers

Het kabinet heeft gekeken naar een losse steunmaatregel voor startende ondernemers. Maar er is voor deze groep geen oplossing gevonden, zeggen de ministers die hierover gaan.

Starters komen over het algemeen niet in aanmerking voor de belangrijkste steunmaatregelen. Subsidie voor de loonkosten of vaste lasten (zoals de huur) van bedrijven, wordt berekend op basis van het omzetverlies in vergelijking met een andere maand. Maar starters hebben veelal niet zo'n referentiemaand omdat ze niet zo lang voor het uitbreken van de coronacrisis zijn begonnen met ondernemen, of bijvoorbeeld een zaak hebben overgenomen.

In overleg met werkgevers, werknemers en uitvoeringsorganisaties als het UWV heeft het kabinet naar een oplossing voor deze groep gezocht. Het is immers de bedoeling dat zoveel mogelijk in principe gezonde bedrijven gesteund worden in de crisis. Maar een passende oplossing is niet gevonden.

Actie horeca tegen 'Horecamakelaardij Rutte en De Jonge'

Ongeveer achthonderd horecaondernemers in Nederland hebben woensdag een te huur bord aan hun gevel opgehangen. Op de borden staat dat het pand binnenkort te huur zal, waarbij de diverse leden van het kabinet als verantwoordelijken worden gehouden. Met de actie willen de ondernemers aandacht vragen voor hun situatie en willen ze dat ze een groter deel van kosten vergoed krijgen als compensatie voor het sluiten van hun onderneming.

Alexander Roep van Lokaal Duinoord is een van de initiatiefnemers van de actie. 'Het begon als een Haags idee waarbij we vijftig zaken behangen met borden van Makelaarskantoor Rutte en De Jonge, of Koolmees, Wiebes en Hoekstra. We hopen dat het publiek wakker wordt en ziet dat wij niet allemaal verwend zijn, maar dat het voor ons vijf over twaalf is. We hebben ook de steun van het publiek nodig. De actie is een klein beetje positief geëscaleerd en hebben achthonderd borden in Nederland opgehangen.'

Coronatesten worden niet verboden

De overheid mag zogenoemde PCR-testen blijven gebruiken om vast te stellen of iemand besmet is geraakt met het coronavirus. De groep Viruswaarheid had in een kort geding geëist dat de veelgebruikte test verboden zou worden, maar die eis werd woensdag afgewezen door de rechtbank in Den Haag.

De meeste mensen die getest worden op coronabesmetting krijgen een PCR-test. Daarbij wordt met een wattenstaafje slijm uit neus- en keelholte gehaald. In het laboratorium wordt dat materiaal vervolgens gekopieerd met de zogeheten polymerase-kettingreactie, afgekort PCR. Dat maakt duidelijk of iemand besmet is of niet. Viruswaarheid stelde tijdens het proces dat de manier van testen niet betrouwbaar genoeg is.

Viruswaarheid eiste ook dat de overheid haar communicatie zou aanpassen. Zo zou bij een positieve test niet mogen worden gesproken over 'besmetting', 'infectie' of 'geval', maar zulke woorden zijn volgens de rechter niet onjuist, en ook die eis werd daarom afgewezen. Viruswaarheid heeft dit jaar al meerdere rechtszaken aangespannen tegen het beleid van het kabinet in de coronacrisis, maar heeft deze allemaal verloren.

Kabinet steunt ondernemers met 3,7 miljard euro extra

Het kabinet trekt 3,7 miljard euro extra uit voor de uitbreiding van de economische steunpakketten. Bedrijven met een groot omzetverlies kunnen tot 70 procent van de vaste lasten vergoed krijgen en de geplande afbouw van de steunmaatregelen vanaf 1 januari is officieel van tafel. Dat maakte het ministerie van Economische Zaken woensdagmorgen bekend.

Ongeveer 5,5 miljoen kijkers voor coronapersconferentie

Ongeveer 5,5 miljoen mensen keken dinsdagavond naar de coronapersconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Dat meldt Stichting KijkOnderzoek. Het aantal van 5,5 miljoen is lager dan de 5,8 miljoen en 6,5 miljoen kijkers die de twee persconferenties in november trokken.

Veruit de meeste mensen keken naar de persconferentie op NPO 1, zo'n 3,66 miljoen. Naar die op RTL 4 keken 1,47 miljoen mensen en naar de persconferentie op SBS6 367.000 mensen.

'De houding van het kabinet vind ik echt schofterig'

Voor Alexander Roep van eetcafé Lokaal Duinoord in Den Haag voelde de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge over de coronacrisis dinsdagavond een beetje als een wedstrijd van het Nederlands elftal tijdens een EK of WK. 'Je gaat zitten met gezonde spanning en uiteindelijk word je toch teleurgesteld', verzuchtte hij woensdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West.

'De houding van het kabinet vind ik echt schofterig. Voor ons gevoel worden we als horeca-ondernemers geslachtofferd. We kunnen geen kant op, we hebben geen perspectief.'

Het pakket aan noodmaatregelen wat het kabinet in de loop van de woensdag bekendmaakt, biedt Roep weinig hoop. 'Ik denk dat het een pakket wordt dat voor het grote publiek goed klinkt, maar dat als wij het gaan doorrekenen een wassen neus blijkt te zijn. Alleen honderd procent compensatie is genoeg.'

'Het wordt nu onoverzichtelijk'

Het hing al in de lucht, maar dinsdagavond werd het duidelijk. Er komen haast geen versoepelingen in de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Dat betekent ook dat er voorlopig niet gesport kan worden door amateursporters. Topsporters in de topsportcompetities mogen vanaf 17 december wel weer trainen en wedstrijden spelen.

Eric Plugge van korfbalvereniging Meervogels uit Zoetermeer vindt dit een aparte keuze. 'Voorheen was het duidelijk', vertelde hij in West Wordt Wakker op Radio West. 'Iedereen wist waar 'ie aan toe was. Nu wordt er weer verschil gemaakt. Ben je topsporter en speel je in de hoogste klasse dan heb je geluk. Dan mag je gewoon je sport beoefenen, trainen en wedstrijden spelen. Maar heb je de pech dat je een of twee klassen lager speelt, dan blijf je restricties houden. Kijk, iedereen bedrijft sport op zijn of haar niveau. Waarom zou een volwassen topsporter een kleiner risico vormen dan iemand die op een lager niveau speelt? Het wordt nu onoverzichtelijk, dit kun je niet meer uitleggen.'

'Coronacrisis grootste zorg Nederlanders, klimaat komt op drie'

Nederlanders maken zich het meeste zorgen over de coronapandemie en de gevolgen van de crisis voor de economie. Dat blijkt uit de jaarlijkse klimaatenquête van de Europese Investeringsbank EIB. Vorig jaar was klimaatverandering nog het grootste probleem. Dit issue staat nu op drie. Aan de enquête deden meer dan 30.000 respondenten mee verdeeld over dertig landen. Op twee staat de financiële crisis, die 42 procent van de Nederlanders bezighoudt.

Kamer debatteert over coronabeleid van kabinet

Een dag na de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) moeten ze uitleg geven aan de Tweede Kamer over het gevoerde beleid rond de bestrijding van het coronavirus. Rond de feestdagen komen geen versoepelingen. Er dreigen nieuwe maatregelen als het aantal besmettingen niet omlaag gaat, waarschuwde Rutte dinsdagavond. Het wordt een bescheiden kerst waarbij mensen dagelijks maximaal drie gasten mogen ontvangen.

Kabinet kondigt uitbreiding economisch steunpakket aan

Het kabinet maakt woensdag een uitbreiding van het economisch steunpakket bekend. De ministers die erover gaan, zullen ook aankondigen dat de voorgenomen versobering per 1 januari toch nog even niet doorgaat. Omdat er nog geen versoepeling van de coronaregels in het verschiet ligt, tast het kabinet vermoedelijk opnieuw diep in de buidel voor getroffen ondernemers.

Minder zorgmedewerkers krijgen volgend jaar bonus

De regeling voor de zorgbonus zal volgend jaar afwijken van die van dit jaar. Het kabinet wil voorkomen dat het budget net als dit jaar fors wordt overschreden, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. De bonus was bedoeld als blijk van waardering voor mensen in de zorg en welzijn die zich bijzonder hebben ingezet tijdens de coronacrisis. Voor dit jaar is voor bijna iedere zorgprofessional een bonus aangevraagd. 'Dat was niet de bedoeling', aldus De Jonge.

Peiling: kwart gaat meer dan drie mensen uitnodigen met kerst

Een kwart van de Nederlanders is niet van plan om zich tijdens de feestdagen aan de coronaregels te houden. Ze zeggen meer dan de drie toegestane mensen thuis te ontvangen met kerst. Dat komt naar voren in een onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3400 mensen.

Dinsdagavond maakte premier Mark Rutte op een persconferentie bekend dat de maximale groepsgrootte voor bezoek niet wordt verruimd vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Hij waarschuwde zelfs voor nog strengere maatregelen vóór de kerst als de cijfers de komende weken blijven oplopen.

Gommers: mogelijk op weg naar derde golf

Het zou kunnen dat we op weg zijn naar een derde golf gezien het oplopende aantal besmettingen. Dat zei Diederik Gommers, hoofd van de intensivecareafdeling van het Erasmus MC, dinsdagavond bij het televisieprogramma Beau en in het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken.

Volgens Gommers is het moeilijk om een verklaring te geven voor het oplopende aantal besmettingen. 'Zou het door Black Friday kunnen komen? Is het mobiliteit? Houden we ons niet goed aan de maatregelen? Komt het door de kou? Wisten we het maar.'

Feestdagen met maximaal drie bezoekers

Er is geen ruimte voor versoepelingen van de coronamaatregelen tijdens de feestdagen. Dat heeft minister-president Rutte dinsdagavond gezegd. Veel mensen vroegen zich de afgelopen tijd af hoe ze dit jaar kerst en oud en nieuw moeten vieren en of de groepsgrootte (tijdelijk) zou worden verruimd. 'Het gaat echt niet goed', zei Rutte over de besmettingscijfers. Het aantal ic-besmettingen zit op het dubbele van wat er nodig was voor versoepelingen. En ook het aantal besmettingen stijgt.

