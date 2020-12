Coronavirus: 'Coronacrisis grootste zorg Nederlanders, klimaat komt op drie'

'De houding van het kabinet vind ik echt schofterig'

Voor Alexander Roep van eetcafé Lokaal Duinoord in Den Haag voelde de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge over de coronacrisis dinsdagavond een beetje als een wedstrijd van het Nederlands elftal tijdens een EK of WK. 'Je gaat zitten met gezonde spanning en uiteindelijk word je toch teleurgesteld', verzuchtte hij woensdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West.

'De houding van het kabinet vind ik echt schofterig. Voor ons gevoel worden we als horeca-ondernemers geslachtofferd. We kunnen geen kant op, we hebben geen perspectief.'

Het pakket aan noodmaatregelen wat het kabinet in de loop van de woensdag bekendmaakt, biedt Roep weinig hoop. 'Ik denk dat het een pakket wordt dat voor het grote publiek goed klinkt, maar dat als wij het gaan doorrekenen een wassen neus blijkt te zijn. Alleen honderd procent compensatie is genoeg.'

'Coronacrisis grootste zorg Nederlanders, klimaat komt op drie'

Nederlanders maken zich het meeste zorgen over de coronapandemie en de gevolgen van de crisis voor de economie. Dat blijkt uit de jaarlijkse klimaatenquête van de Europese Investeringsbank EIB. Vorig jaar was klimaatverandering nog het grootste probleem. Dit issue staat nu op drie. Aan de enquête deden meer dan 30.000 respondenten mee verdeeld over dertig landen.

Kamer debatteert over coronabeleid van kabinet

Een dag na de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) moeten ze uitleg geven aan de Tweede Kamer over het gevoerde beleid rond de bestrijding van het coronavirus. Rond de feestdagen komen geen versoepelingen. Er dreigen nieuwe maatregelen als het aantal besmettingen niet omlaag gaat, waarschuwde Rutte dinsdagavond. Het wordt een bescheiden kerst waarbij mensen dagelijks maximaal drie gasten mogen ontvangen.

Kabinet kondigt uitbreiding economisch steunpakket aan

Het kabinet maakt woensdag een uitbreiding van het economisch steunpakket bekend. De ministers die erover gaan, zullen ook aankondigen dat de voorgenomen versobering per 1 januari toch nog even niet doorgaat. Omdat er nog geen versoepeling van de coronaregels in het verschiet ligt, tast het kabinet vermoedelijk opnieuw diep in de buidel voor getroffen ondernemers.

Minder zorgmedewerkers krijgen volgend jaar bonus

De regeling voor de zorgbonus zal volgend jaar afwijken van die van dit jaar. Het kabinet wil voorkomen dat het budget net als dit jaar fors wordt overschreden, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. De bonus was bedoeld als blijk van waardering voor mensen in de zorg en welzijn die zich bijzonder hebben ingezet tijdens de coronacrisis. Voor dit jaar is voor bijna iedere zorgprofessional een bonus aangevraagd. 'Dat was niet de bedoeling', aldus De Jonge.

Peiling: kwart gaat meer dan drie mensen uitnodigen met kerst

Een kwart van de Nederlanders is niet van plan om zich tijdens de feestdagen aan de coronaregels te houden. Ze zeggen meer dan de drie toegestane mensen thuis te ontvangen met kerst. Dat komt naar voren in een onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3400 mensen.

Dinsdagavond maakte premier Mark Rutte op een persconferentie bekend dat de maximale groepsgrootte voor bezoek niet wordt verruimd vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Hij waarschuwde zelfs voor nog strengere maatregelen vóór de kerst als de cijfers de komende weken blijven oplopen.

Gommers: mogelijk op weg naar derde golf

Het zou kunnen dat we op weg zijn naar een derde golf gezien het oplopende aantal besmettingen. Dat zei Diederik Gommers, hoofd van de intensivecareafdeling van het Erasmus MC, dinsdagavond bij het televisieprogramma Beau en in het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken.

Volgens Gommers is het moeilijk om een verklaring te geven voor het oplopende aantal besmettingen. 'Zou het door Black Friday kunnen komen? Is het mobiliteit? Houden we ons niet goed aan de maatregelen? Komt het door de kou? Wisten we het maar.'

Feestdagen met maximaal drie bezoekers

Er is geen ruimte voor versoepelingen van de coronamaatregelen tijdens de feestdagen. Dat heeft minister-president Rutte dinsdagavond gezegd. Veel mensen vroegen zich de afgelopen tijd af hoe ze dit jaar kerst en oud en nieuw moeten vieren en of de groepsgrootte (tijdelijk) zou worden verruimd. 'Het gaat echt niet goed', zei Rutte over de besmettingscijfers. Het aantal ic-besmettingen zit op het dubbele van wat er nodig was voor versoepelingen. En ook het aantal besmettingen stijgt.

De persconferentie van Rutte en De Jonge van dinsdagavond kun je hieronder terugkijken:

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.