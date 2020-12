Coronavirus: Tweede dip door corona minder schadelijk voor economie

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

'Ongestoorde kerstvakantie nodig voor personeel onderwijs'

Een ongestoorde kerstvakantie is broodnodig voor personeel in het onderwijs om de hoge werkdruk vol te houden, stelt CNV Onderwijs donderdag. De vakbond reageert ermee op signalen van het kabinet dat geen enkele maatregel op voorhand wordt uitgesloten om het aantal coronabesmettingen terug te dringen.

CNV Onderwijs vreest voor een verlenging van de kerstvakantie of dat landelijk digitaal onderwijs wordt opgelegd in de eerste schoolweek van januari.

'Het is een volstrekte no-go om in of net voor de kerstvakantie, die op 19 december begint, alsnog met maatregelen te komen die voorbereidingen vergen waar schoolleiders en docenten hun vakantie voor moeten onderbreken', aldus Daniëlle Woestenberg van CNV. 'Eerder dit jaar gebeurde dat al met de meivakantie. Onderwijspersoneel heeft de in de cao vastgelegde kerstvakantie broodnodig om weer op te laden.'

Impact coronacrisis op CO2-uitstoot blijft duidelijk zichtbaar

De impact van de coronacrisis op de CO2-uitstoot blijft duidelijk zichtbaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) viel de uitstoot door economische activiteiten in het derde kwartaal 4,5 procent lager uit dan een jaar eerder. In dezelfde periode kromp de Nederlandse economie met 2,5 procent. In het eerste en tweede kwartaal van dit jaar was ook al sprake van minder emissies.

De CO2-uitstoot van de transportsector lag in de meetperiode ruim 40 procent lager dan een jaar terug. Vooral de luchtvaart was, omdat veel vluchten werden geschrapt, veel minder vervuilend. De uitstoot in deze sector was ruim twee derde minder dan een jaar eerder. Het aandeel van de transportsector in de totale uitstoot was ruim 9 procent.

Tweede dip door corona minder schadelijk voor economie

De tweede golf aan coronabesmettingen is voor de Nederlandse economie veel minder schadelijk dan de eerste periode van lockdowns. Hoewel sectoren als de horeca en toerisme hard geraakt zijn, hielden huishoudens hun uitgaven beter op peil dan in het voorjaar, stelt Rabobank in een nieuwe prognose. De eerder gevreesde daling van huizenprijzen is volgens kenners van de bank ook van de baan.

De bank rekent er nu op dat het bruto binnenlands product (bbp) in heel 2020 met 4,2 procent krimpt, tegenover de 5,7 procent krimp die in oktober werd voorspeld. Het duurt wel langer dan een jaar voordat de economie zich volledig heeft hersteld, met 2,4 procent groei in heel 2021. Voor 2022 verwachten economen van Rabobank hetzelfde groeitempo.

Volgens hoofdonderzoeker Ester Barendregt van RaboResearch toonde de Nederlandse economie meer veerkracht dan aanvankelijk was verwacht. Daarbij speelden steunpakketten van de overheid een cruciale rol. 'Het herstel in de zomermaanden was relatief sterk, de werkloosheid is niet zo hard opgelopen als aanvankelijk verwacht en de woningverkopen zijn gestegen', zegt ze.

Post- en koeriersbedrijven gedijen goed in coronatijd

De transportsector lijdt zwaar onder de coronacrisis, maar daar hebben veel post- en koeriersbedrijven geen last van. Deze bedrijven behaalden in het derde kwartaal 11 procent meer omzet. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

'Doordat consumenten minder fysieke winkels bezochten werden meer aankopen online gedaan', aldus de onderzoekers. Dat leverde postbodes en koeriers meer werk op.

Veel andere vervoersbedrijven zagen hun omzet juist dalen in het derde kwartaal, luchtvaart- en spoorwegbedrijven voorop. De totale omzet van deze sectoren daalde respectievelijk met 63 procent en 39 procent. Taxibedrijven gingen er minder op achteruit dan in het tweede kwartaal. Dat kwam onder meer omdat bedrijven in het zieken- en schoolvervoer voor een deel weer aan het werk konden.

