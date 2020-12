Coronavirus: Aantal overledenen 400 hoger dan gewoonlijk in een week

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

Sterftecijfer nog steeds hoger dan normaal

Vorige week zijn naar schatting 3450 mensen overleden, 400 meer dan gebruikelijk voor deze periode. Vergeleken met de voorgaande week stierven er ongeveer 75 mensen meer, maakte statistiekbureau CBS bekend op basis van voorlopige sterftecijfers.

In de winter neemt het aantal overledenen altijd toe, maar de sterfte is nu dus hoger dan normaal. Sinds 21 september zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 4700 meer mensen overleden dan je in deze periode zou verwachten. Tijdens de eerste golf (9 maart tot en met 4 mei) lag deze zogeheten oversterfte bijna dubbel zo hoog, naar schatting op bijna 9000.

'Kantoorleegstand kan verdubbelen door corona en thuiswerken'

Door de coronacrisis en het toegenomen thuiswerken zullen de komende jaren meer kantoren leeg blijven. Bij massaal thuiswerken kan die leegstand zelfs verdubbelen tot vlak onder de vorige piek tijdens de financiële crisis.

Tot die conclusie komt vastgoedadviseur Colliers in een onderzoek naar het effect van thuiswerken op de kantorenmarkt, meldt het FD. Het is voor zover bekend de eerste inschatting van het langdurige effect van de coronacrisis op de kantorenmarkt.

'Je ziet de verborgen leegstand nu langzaam ontstaan omdat sommige bedrijven in een te groot jasje terechtkomen. Ze moeten mensen ontslaan, maar zitten tegelijkertijd nog vast aan een huurcontract', zegt onderzoeker Frank Verwoerd. De ruim 500 bedrijven die Colliers ondervroeg, schatten dat hun medewerkers een kwart meer gaan thuiswerken dan vóór de komst van het coronavirus.

Kabinet vraagt advies over verruiming trainingen in amateursport

Het kabinet gaat advies vragen aan het Outbreak Management Team (OMT) over de vraag of er vanaf januari weer door iedereen getraind kan worden in de amateursport. Daarbij wordt ook specifiek gekeken naar de groepsgroottes en passende leeftijdscategorieën in de sport. Dat is één van de uitkomsten van een gesprek dat NOC*NSF en de KNVB woensdag hadden met het kabinet.

'We hebben goed overleg gehad over de bijdrage die sport kan leveren aan een gezondheid in de samenleving', zegt Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF. 'Er is vooral gekeken naar wat wel kan en op welke termijn. Ook is gesproken over de financiële impact van deze crisis op de sportverenigingen en de zorg die wij daarbij hebben.'

