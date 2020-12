Coronavirus: Tegenslag vaccin geen gevolgen voor Nederland, opnieuw bijna 9000 nieuwe gevallen

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

Petitie voor snelle opening horeca bijna 80.000 keer ondertekend

De petitie voor een snelle en veilige opening van de horeca is inmiddels 77.000 keer ondertekend. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept zijn achterban op om de oproep 'meer steun en snel open' te blijven ondersteunen. De komende twee maandagen zal KHN op ludieke wijze aandacht blijven vragen voor de problemen.

Volgens KHN staat de horeca door de coronamaatregelen op omvallen. De steunpakketten vanuit de overheid zijn onvoldoende. De sector vraagt specifiek om twee dwingen. Dat zijn extra financiële steun en een concreet perspectief op heropening, inclusief datum.

De Jonge: tegenslag coronavaccin geen gevolgen voor Nederland

De tegenslag die farmaceuten Sanofi en GlaxoSmithKline (GSK) ervaren bij de ontwikkeling van een coronavaccin heeft niet direct gevolgen voor Nederland. Dat was 'ingecalculeerd', zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en verantwoordelijk voor de bestrijding van het coronavirus.

Het nieuws is geen verrassing, aldus de bewindsman. 'Juist daarom hadden we zo'n brede vaccinportfolio opgebouwd.' Het kabinet heeft bijna 60 miljoen vaccins aangekocht die van zes verschillende producenten komen.

Het vaccin van Sanofi en GSK is nog in ontwikkeling. De werking ervan is bij oudere patiënten minder goed dan gehoopt en dat zorgt voor vertraging. De immuunreactie van het vaccin is bij mensen boven de vijftig zwak. Het zal nu niet voor het vierde kwartaal volgend jaar op de markt komen.

Opnieuw bijna 9000 nieuwe coronagevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft hoog. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 8894 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op donderdag meldde het RIVM bijna 8800 nieuwe gevallen. Het zijn de hoogste aantallen sinds eind oktober, de eerste dagen na de piek van de tweede golf.

Het aantal coronapatiënten dat wordt behandeld in de ziekenhuizen blijft redelijk stabiel. Al een week of twee schommelt het rond de 1700, soms iets erboven, soms iets eronder. Momenteel liggen 1681 coronapatiënten in een ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat zijn er 33 meer dan op donderdag, maar het zijn er ook 3 minder dan op woensdag en 19 minder dan op dinsdag.

Politievakbond: genoeg inzet bij jaarwisseling goede zaak

Volgens politievakbond ACP is het 'belangrijk' en 'een goede zaak' dat er tijdens de jaarwisseling voldoende politiemensen aan het werk zijn, zegt voorzitter Gerrit van de Kamp. 'Het is logisch dat dit gebeurt gezien de bijzondere omstandigheden. De politie neemt de voorbereidingen voor oud en nieuw heel serieus.'

Vrijdag liet de landelijke korpsleiding weten dat er tijdens de jaarwisseling in het hele land 'fors meer' agenten ingezet worden om de orde te handhaven. Aanleiding voor de extra inzet is zowel het vuurwerkverbod als het "maatschappelijk ongenoegen" in de samenleving wegens coronabeperkingen.

Hoewel er bij de politie sprake is van hoge werkdruk en onderbezetting begrijpt Van de Kamp de extra inzet wel. 'Oud en nieuw is van oudsher een nacht waarin veel capaciteit wordt ingezet. Politiemensen zelf vinden het ook belangrijk dat ze met voldoende mensen aanwezig zijn. Belangrijk is wel dat ze in de periode erna voldoende rust krijgen.'

'Strengere maatregelen helpen niet als men denkt dat het achter de voordeur niet geldt'

Martin Schalij, voorzitter van het overlegorgaan tussen alle ziekenhuizen in de regio, is geïrriteerd dat mensen zich niet aan de coronamaatregelen houden. 'Mensen moeten het niet voor de regering doen, je doet het voor jezelf, voor je opa en oma, je broer en zus. Maar goed, als mensen het niet erg vinden om straks achter de ambulance aan naar Groningen te rijden omdat wij geen bedden meer hebben, nou prima', zegt hij cynisch in het radioprogramma West Wordt Wakker.

Er liggen in Nederland meer dan 1600 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis. Dat aantal kan de komende tijd flink oplopen, vreest de voorzitter van ROAZ. 'Half oktober waren de cijfers ook zo hoog en toen zagen we begin november een stijging van de opnames.' Of dat nu weer het geval zal zijn, is niet met honderd procent zekerheid te zeggen. 'Maar de kans is wel heel groot', vreest Schalij. 'Dat betekent dat we vlak voor oud en nieuw echt op onze maximale capaciteit zitten. Dat is geen goed nieuws.'

LEES OOK: Ziekenhuizen houden hart vast: 'Prima als men het niet erg vindt om straks naar Groningen te rijden'

Politie zet tijdens jaarwisseling fors meer agenten in

De politie zet tijdens de komende jaarwisseling in het hele land 'fors meer' agenten in om de orde te handhaven, laat de landelijke korpsleiding weten. Concrete aantallen noemt de politie niet en in de ene regio zullen meer agenten op de been zijn dan in het andere gebied.

Aanleiding voor de extra inzet is volgens de politie zowel het vuurwerkverbod als het 'maatschappelijke ongenoegen' in de samenleving. 'Mensen zijn de coronabeperkingen beu en hebben een uitlaatklep nodig. De evenementen die normaal voor vertier en afleiding zorgen, zoals de aftelmomenten en de vreugdevuren, kunnen niet doorgaan en de horeca is dicht.' Toch zijn de beperkingen belangrijk, benadrukt de politie. 'We doen het met elkaar zodat de zorg niet overbelast raakt.'

Vuurwerkverkopers in ongelijk gesteld: verbod met oud en nieuw blijft

Het verbod om vuurwerk af te steken kan in stand blijven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag bepaald. Elf vuurwerkverkopers, waaronder Vuurwerkgigant Rijnsburg en Vuurwerk Hal in Alphen aan den Rijn, hadden in een kort geding geëist dat het verbod van tafel gaat. Volgens de rechtbank heeft het kabinet echter voldoende onderbouwd waarom het verbod nodig is en wat het daarmee wil voorkomen.

De vuurwerkbranche had vooral moeite met het late tijdstip waarop het verbod was afgekondigd. 'De trein was al in volle vaart toen de regering het besluit nam. Er zijn verplichtingen aangegaan met importeurs en er zijn containers vol met vuurwerk onderweg, die binnenkort aankomen in de haven. Er zijn enorme sommen geld geïnvesteerd, terwijl de omzet straks nul is. Daarbij komen problemen met de opslag. Een vuurwerkverbod brengt onevenredig veel schade toe', zei de advocaat van de dealers eerder al.

De rechter ging hier echter niet in mee. Volgens de rechter mag niet van de regering worden verwacht dat het al ruim van te voren voorspelt wat het coronavirus gaat doen. Hierdoor is er geen reden om het verbod af te schaffen.

Overheid start zaterdag speciale coronacampagne

Het kabinet gaat via een nieuwe reclamecampagne extra aandacht vragen voor het vermijden van drukte en het afstand houden tijdens de feestdagen. De eerste tv-commercial van de decembereditie Alleen Samen-campagne richt zich op het belang van drukte vermijden in aanloop naar de feestdagen. Half december komt er een tweede commercial op tv over afstand houden tijdens de feestdagen.

De overheid is in maart begonnen met de Allen Samen-campagne. Het doel van die campagne is om Nederland helderheid te geven over de coronamaatregelen en hoe te handelen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Naast spots op radio en televisie gaat de overheid ook onder meer sociale media, websites en nieuwsbrieven inzetten.

Sterftecijfer nog steeds hoger dan normaal

Vorige week zijn naar schatting 3450 mensen overleden, 400 meer dan gebruikelijk voor deze periode. Vergeleken met de voorgaande week stierven er ongeveer 75 mensen meer, maakte statistiekbureau CBS bekend op basis van voorlopige sterftecijfers.

In de winter neemt het aantal overledenen altijd toe, maar de sterfte is nu dus hoger dan normaal. Sinds 21 september zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 4700 meer mensen overleden dan je in deze periode zou verwachten. Tijdens de eerste golf (9 maart tot en met 4 mei) lag deze zogeheten oversterfte bijna dubbel zo hoog, naar schatting op bijna 9000.

'Kantoorleegstand kan verdubbelen door corona en thuiswerken'

Door de coronacrisis en het toegenomen thuiswerken zullen de komende jaren meer kantoren leeg blijven. Bij massaal thuiswerken kan die leegstand zelfs verdubbelen tot vlak onder de vorige piek tijdens de financiële crisis.

Tot die conclusie komt vastgoedadviseur Colliers in een onderzoek naar het effect van thuiswerken op de kantorenmarkt, meldt het FD. Het is voor zover bekend de eerste inschatting van het langdurige effect van de coronacrisis op de kantorenmarkt.

'Je ziet de verborgen leegstand nu langzaam ontstaan omdat sommige bedrijven in een te groot jasje terechtkomen. Ze moeten mensen ontslaan, maar zitten tegelijkertijd nog vast aan een huurcontract', zegt onderzoeker Frank Verwoerd. De ruim 500 bedrijven die Colliers ondervroeg, schatten dat hun medewerkers een kwart meer gaan thuiswerken dan vóór de komst van het coronavirus.

Kabinet vraagt advies over verruiming trainingen in amateursport

Het kabinet gaat advies vragen aan het Outbreak Management Team (OMT) over de vraag of er vanaf januari weer door iedereen getraind kan worden in de amateursport. Daarbij wordt ook specifiek gekeken naar de groepsgroottes en passende leeftijdscategorieën in de sport. Dat is één van de uitkomsten van een gesprek dat NOC*NSF en de KNVB woensdag hadden met het kabinet.

'We hebben goed overleg gehad over de bijdrage die sport kan leveren aan een gezondheid in de samenleving', zegt Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF. 'Er is vooral gekeken naar wat wel kan en op welke termijn. Ook is gesproken over de financiële impact van deze crisis op de sportverenigingen en de zorg die wij daarbij hebben.'

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.