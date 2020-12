Coronavirus: Extra Catshuisoverleg over mogelijk zwaardere coronamaatregelen

Opnieuw Catshuisberaad

Een groot deel van het kabinet komt zondag voor een extra ingelast corona-overleg bijeen in het Catshuis. De premier, de drie vicepremiers en zes ministers laten zich door RIVM-directeur Jaap van Dissel bijpraten over het stijgende aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus. Op tafel liggen zwaardere maatregelen die mogelijk kunnen worden ingezet in de strijd tegen de verspreiding van het virus.

Het Outbreak Management Team (OMT) met deskundigen, dat het kabinet adviseert, is al bij elkaar geweest om de laatste ontwikkelingen te analyseren. Naar verwachting volgt deze week, mogelijk dinsdag al, een nieuwe persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge, laten bronnen weten.

Rutte hintte vorige week al op extra maatregelen als de besmettingscijers niet zouden dalen. Wat het voor ingrepen zouden zijn, wilde hij nog niet kwijt maar hij liet woensdag in de Tweede Kamer doorschemeren dat het kan gaan om maatregelen in het onderwijs of voor niet-essentiële winkels.

Druk in Den Haag en Leiden

De gemeente Leiden roept mensen op om het bezoek aan de binnenstad uit te stellen. Het is te druk in de stad en daarom vraagt de gemeente om op een rustiger moment de aankopen te doen.

Ook in Den Haag is het druk. Op foto's is te zien dat het vooral op de Passage, het Spui en op de Grote Marktstraat druk is. Voor de Primark staat een meterslange rij met mensen die naar binnen willen. Volgens een woordvoerder van de gemeente is de drukte 'beheersbaar'. 'Iedere twee uur maken we de balans op', vervolgt ze. 'We hebben de openbare toiletten gesloten en in de rijen voor de winkels wordt de anderhalve meter afstand goed in acht genomen.'

In Nederlandse ziekenhuizen nu 1723 coronapatiënten, 481 op ic's

Het aantal coronapatiënten dat wordt behandeld in de ziekenhuizen is met 42 gestegen ten opzichte van een dag eerder, in totaal zijn het er nu 1723. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Van hen liggen 1242 mensen op de verpleegafdelingen, 33 meer dan een dag eerder. Op de ic's liggen 481 coronapatiënten, negen meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 510 patiënten op de ic's met niet-coronagerelateerde klachten, 37 minder dan de dag ervoor.

De totale ic-bezetting is daarmee 991, dat zijn er 28 minder dan een dag geleden. Verpleegafdelingen hebben in de afgelopen 24 uur 247 coronapatiënten opgenomen, intensive cares 37.

Bijna 9200 nieuwe coronagevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen is voor de derde dag op rij gestegen. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 9182 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM meldde vrijdag 8894 nieuwe gevallen en op donderdag bijna 8800. Het zijn de hoogste aantallen sinds eind oktober, de eerste dagen na de piek van de tweede golf. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 53. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Zulke informatie wordt soms wat later doorgegeven.

IC-voorzitter Gommers uit stevige kritiek op coronabeleid

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en lid van het Outbreak Management Team (OMT), is zeer kritisch over de corona-aanpak. 'We hebben heel hard gewerkt, ons best gedaan. Maar het testbeleid had beter gemoeten, we keken met te smalle blik naar de crisis, ook binnen het OMT. De landelijke patiëntenspreiding werkt knudde', zegt hij in een interview met het AD.

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Diederik Gommers | Foto: ANP

Het OMT-lid stelt dat er ook sneller moet worden ingegrepen als het virus oplaait. 'Ik ben een ongeduldige intensivist natuurlijk, maar ik snap er niks van: eerst is er kabinetsberaad op vrijdag, op zondag in het Catshuis is er weer overleg en dan moet het tot dinsdag duren tot er een besluit valt dat weer later ingaat. Het virus houdt daar geen rekening mee. Als ik zolang twijfel op een IC dan is een patiënt al overleden.'

Gommers zegt dat premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid anders zouden moeten omgaan met de persconferenties die ze houden over het coronavirus. 'Tijdens de persconferenties komen telkens alleen maatregelen, maar er komt geen echt verhaal. Ik gun de ministers dat ze meer doen wat ik doe. Het is nu allemaal weinig transparant. Er is een routekaart voor lockdown-maatregelen, maar hoe we afschalen is niet duidelijk. Ik weet niet waarom dat ontbreekt, misschien vrezen ze dat ze met meer uitleg ook meer munitie aan de oppositie geven?'

Meer dan 10.000 sterfgevallen en 600.000 besmettingen door corona

Het officiële dodental door de corona-uitbraak in Nederland stijgt tot boven de 10.000. Die grens wordt vermoedelijk op zaterdag gepasseerd, en anders op zondag. Bovendien zal het aantal positieve tests waarschijnlijk zaterdag uitkomen boven de 600.000.

Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn 9967 sterfgevallen geregistreerd. De laatste weken komen er gemiddeld ongeveer 50 sterfgevallen per dag bij. Dit zijn alleen de mensen bij wie het virus is vastgesteld en die als gevolg daarvan zijn overleden. Het werkelijke dodental zal hoger liggen, omdat er ook mensen aan het virus zijn overleden zonder dat ze ooit zijn getest.

Rotterdam telt de meeste sterfgevallen. Zeker 627 inwoners van de Maasstad zijn aan corona overleden. In Amsterdam zijn 447 sterfgevallen geregistreerd, in Den Haag 381 en in Tilburg 213.

De 100.000e coronabesmetting in Nederland werd gemeld op 23 september, dag 210 van de uitbraak. Op 26 november, de 274e dag van de coronacrisis, volgde de half miljoenste positieve test. Het totaal aantal vastgestelde coronagevallen stond vrijdag op 594.543. Zaterdag is dag 290.

'Twee derde wil gehele lockdown om toenemend aantal besmettingen'

Twee derde van de Nederlanders vindt dat Nederland een paar weken in lockdown moet vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen. Dat meldt Hart van Nederland, dat ruim 4600 deelnemers van het Hart van Nederland-panel erover ondervroeg. Een lockdown wordt door de meerderheid van de ondervraagden gezien als de beste oplossing nu de besmettingscijfers niet dalen.

Nederlanders lijken bereid te zijn om het een en ander in te leveren, schrijft Hart van Nederland. Zo’n 71 procent heeft het ervoor over om de feestdagen alleen thuis door te brengen, als dat de verspreiding van het coronavirus stopt. Bij panelleden boven de 50 jaar is die bereidheid iets hoger, 81 procent.

