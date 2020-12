IN BEELD: Jarige prinses Amalia (17) door de jaren heen

Koningin Máxima laat weten dat de festiviteiten worden bepaald en beperkt door de geldende coronamaatregelen. 'Het is bekend wat mogelijk is. Per dag mogen drie mensen op bezoek komen. Daar moeten we ons aan houden', aldus de koningin.

Lootjes trekken voor wie er op bezoek mag komen, hoeft echter niet te gebeuren. 'We proberen het te spreiden. Dat op die dag drie mensen komen en dat op een andere dag drie andere op bezoek komen. Dus de hele week staat in het teken van de verjaardag van Amalia', vertelt de koningin. Dat beleid heeft wel consequenties voor Amalia's zusjes Alexia en Ariane. 'De anderen mogen niemand meebrengen.'

Troongerechtigd

Bij haar volgende verjaardag in 2021 wordt Amalia troongerechtigd en komt ze onder meer in aanmerking voor een uitkering van de staat. Die bedraagt voor de laatste weken van dat jaar 111.000 euro, waarvan 20.000 euro eigen inkomen is. De prinses van Oranje - haar officiële titel - wordt lid van de Raad van State en is naar verwachting bij Prinsjesdag 2022 ook van de partij.

Amalia verwacht komend jaar ook haar gymnasiumopleiding af te ronden. Volgens koning Willem-Alexander is het de bedoeling dat ze daarna een jaar de 'wijde wereld' verkent. De koning maakte toen hij dat vertelde wel de kanttekening dat die plannen zijn gemaakt toen er nog geen sprake was van een coronacrisis, met alle daarbij behorende reisbeperkingen. Van een invulling van het jaar was dan ook nog geen sprake

We hebben een aantal foto's van Amalia door de jaren heen op een rijtje gezet. En een zoektocht in ons archief leverde een héél bijzonder fragment van de jonge prinses op.

Geboorte prinses Amalia 2003

Prinses Amalia (2 maanden) samen met haar ouders | Foto: ANP

2004

De doop van prinses Amalia in de Grote Kerk in Den Haag in 2004 | Foto: ANP

2004

Prinses Amalia viert haar eerste verjaardag samen met haar ouders en prinses Beatrix | Foto: RVD

2005

Amalia in 2005 | Foto: RVD

2006

Amalia tijdens een skivakantie in 2006 in het Oostenrijkse Lech | Foto: ANP

2007

Prinses Amalia dekt haar oren tijdens het zingen bij de doop van haar zusje Ariane in 2007 | Foto: ANP

2008

Prinses Amalia in 2008, gefotografeerd door haar vader koning Willem-Alexander | Foto: RVD/Z.K.H. de Prins van Oranje

2010

Prinses Catharina-Amalia tijdens de fotosessie op De Eikenhorst in 2010 | Foto: RVD

2012

Prinses Catharina Amalia in maart 2012 in Wassenaar | Foto: RVD - Z.K.H. de Prins van Oranje

2014

Amalia in het najaar van 2014 | Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

2016

Prinses Amalia in het najaar van 2016 | Foto: RVD /Jeroen van der Meyde

2017

Een portretfoto van Amalia in 2017 | Foto: RVD/Erwin Olaf

2018

Prinses Amalia | Foto: RVD / Erwin Olaf

2018

Prinses Amalia zomer 2018 | Foto: Foto RVD/ Albert Nieboer

2019

2019 Prinses Amalia. | Foto: RVD - Z.M. de Koning.

2020

2020 prinses Amalia | foto: ANP

De hobby's van Amalia zijn paardrijden, hockey en zingen. En dat laatste blijkt al op jonge leeftijd. Omroep West-verslaggever Mariët Overdiep ging in 2007, naar een persmoment van het Koninklijk Huis. Altijd een streng geregisseerde happening, maar onze verslaggever wist alle protocollen te omzeilen en de toen driejarige prinses Amalia te verleiden tot het zingen van Poesje Mauw. Bekijk het zangtalent van het prinsesje in het fragment hieronder.