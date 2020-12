Leidse oud-collega's verwijten Paul Cliteur geen antisemitische uitingen

Vier wetenschappers die betrokken zijn of waren bij een afdeling van de Universiteit Leiden die onder vuur ligt vanwege antisemitisme, hebben een brief geschreven aan de rector en de rechtendecaan. De vier schrijven dat er geen sprake is van antisemitische sympathie├źn binnen de afdeling Encyclopedie van het Recht: 'Ons schrijven kan in geen enkel opzicht worden gelezen als een rechtvaardiging om de afdeling als geheel verantwoordelijk te houden voor de uiterst verwerpelijke uitspraken van dhr. Baudet of (...) vertrouweling prof. Cliteur.'

De brief van de vier (oud-)promovendi is in handen van Mare, het Leids Universitair Weekblad. Ze reageren op het feit dat de universiteit onderzoek laat doen naar beschuldigingen van antisemitisme binnen de afdeling Encyclopedie van het Recht. Paul Cliteur, die tot voor kort senator was van Forum voor Democratie (FvD), is werkzaam aan de faculteit in Leiden en geldt als de intellectuele mentor van FvD-oprichter Thierry Baudet. Op Cliteur klinkt kritiek omdat hij onvoldoende afstand zou hebben genomen van antisemitische geluiden binnen de partij.

De vier schrijven: 'Wij verwijten professor Cliteur geen antisemitische sympathieën of uitingen. Wij vinden het belangrijk om dit te benadrukken: dat is niet de professor Cliteur die wij kennen en van zulke sympathieën is nimmer gebleken.' De wetenschappers rekenen het Cliteur wel aan dat hij herhaaldelijk is gewaarschuwd voor antisemitische sympathieën en uitingen van Baudet. 'En dat Cliteur, voor zover wij kunnen zien, met deze kennis niets heeft gedaan.'

Aanspreken als politicus

De wetenschappers vinden dat Cliteur moet worden aangesproken als politicus en niet als hoogleraar. Ze vragen de rector en de rechtendecaan om dit onderscheid ook te maken. 'Ons schrijven kan in geen enkel opzicht worden gelezen als een rechtvaardiging om de afdeling als geheel verantwoordelijk te houden voor de uiterst verwerpelijke uitspraken van dhr. Baudet of het door ons waargenomen, en door u te onderzoeken, stilzwijgen van diens senator en vertrouweling prof. Cliteur.'

Cliteur zei zaterdag in de Volkskrant dat hij een spreekverbod heeft. De universiteit liet vorige week weten dat alle betrokkenen zich onthouden van communicatie in afwachting van de resultaten van het onderzoek.