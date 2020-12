Protest horecaondernemers: 'We verdienen volledige steun en geen doffe dreun'

'We willen maar één ding, en dat is weer aan de slag', zo vervolgde Biesheuvel. Hij benadrukt dat er veel respect is voor het kabinet en alle steunmaatregelen, maar tegelijkertijd vraagt hij begrip voor de horeca waar 'het vet op de botten weg is'.

Voor de Horeca Alliantie is het mogelijke steunplan van de regering voor bedrijven die het nog steeds zwaar hebben door de crisis onvoldoende. De horecaorganisatie wil een financiële compensatie tot 100 procent. 'De horeca verdient échte steun voor haar medewerking: volledige steun en géén doffe dreun', aldus de Horeca Alliantie. De regeringspartijen willen dat bedrijven die 70 procent van hun omzet verliezen, een groot deel (85 procent) van hun vaste lasten vergoed krijgen.

Tot 100 procent

In de Horeca Alliantie zitten onder meer de Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO), de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri) en het Nederlands Horeca Gilde (NHG). 'We zijn platzak', stelt René Boerdam in West Wordt Wakker op Radio West. Ze willen een financiële compensatie tot 100 procent.

Eerder lekte uit dat de regeringscoalitie honderden miljoenen euro's extra wil uitrekken voor steun aan onder meer bedrijven in sectoren die het nog steeds zwaar hebben door de coronacrisis. Maar voor de Horeca Alliantie is dat onvoldoende. 'De helft van de ondernemingen gaat anders failliet', legt Boerdam uit.

Black Monday

De horecaondernemers laten maandag hun ongenoegen blijken over de huidige situatie waarin ze verkeren. Behalve de protestactie in Den Haag, lanceert Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een campagne onder de naam #BlackMonday en zullen in de avond bij meerdere cafés de lichten worden ontstoken als symbolisch signaal. Ook is opgeroepen de zaken dicht te timmeren om daarmee het straatbeeld te laten zien, als de ondernemingen failliet gaan.

Boerdam stelt geen vertrouwen te hebben in het kabinet. 'De gevolgen van de coronamaatregelen zijn te groot. 'Behalve de vraag om honderd procent steun wil Boerdam ook dat de anderhalve meter-regeling wordt afgeschaft. 'We kunnen die regeling niet waarborgen.' Hij denkt aan testen aan deur of alleen mensen die gevaccineerd zijn toe te laten. De oproep van een aantal ondernemers om half januari al open te gaan steunt hij niet. 'Dat is niet verantwoord', reageert hij kordaat. 'Je doet als ondernemer inkopen om open te gaan, en als je dan gecontroleerd wordt door een BOA krijg je een fikse boete en kan je alles weer weggooien.'