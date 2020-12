Drones elimineren motten in Westlandse kassen: 'Binnen een paar seconden heb je mottenconfetti'

Het begon als een idee om 's nachts irritante muggen te vangen en is inmiddels uitgegroeid tot een uitvinding om motten in de Westlandse kassen te verjagen. Het bedrijf PATS zet drones in om deze plaagbeestjes kapot te maken. 'Zodra ze de propeller van de drone in vliegen, is het binnen een paar seconden mottenconfetti.'

Toen Bram en Sjoerd van PATS bij gerberakweker Hans van Holstein aanklopten met het voorstel om met drones motten uit zijn kas te 'elimineren', was hij hoogst verbaasd. 'Ik kon me er geen voorstelling van maken,' vertelt de Westlander. 'Normaal gesproken proberen wij deze beestjes te verjagen met gewasbestrijding. Drones inzetten is iets heel nieuws in de tuinbouw, ik snapte niet hoe het zou kunnen.'

Maar Bram en Sjoerd - die toen nog allebei in een drone-lab van de TU Delft werkten - hadden daar wel wat ideeën over. 'Na een aantal slapeloze plaknachten met zoemende muggen rondom ons hoofd, ontstond al gauw het idee: zouden we die beestjes ook niet met een kleine drone kunnen vangen?', legt Bram uit.

Verdienmodel

En na wat eenvoudig 'hobbyen' bleek dat inderdaad te kunnen. 'De drone signaleert met een camera de mug, gaat erop af, creëert een botsing, en verpulvert de mug met zijn propeller.' Toch zagen de jongens er nog geen succesformule in. Bram: 'Leuk voor de slaapkamer, maar je hebt een camera nodig en een drone, niet echt een verdienmodel.'

Via hun netwerk kwamen ze - niet zover van de TU Delft vandaan - uit bij de Westlandse tuinbouw. 'Eigenlijk hebben alle kwekers en telers wel last van een insectenplaag,' zegt Bram. 'En veel van die insecten zijn goed te verjagen met gewasbestrijding. Behalve de Turkse mot. Als die de kas binnenvliegt, valt eigenlijk de hele teelt als een soort kaartenhuis in elkaar.'

Autonoom

Hans van Holstein beaamt dat. 'Het zijn de rupsen die uit de eitjes van de mot komen, die ons gewas aantasten. Daardoor kan ik soms wel tien procent van de productie weggooien.' Toen de mannen van PATS hun idee aan hem uitlegde, wilde hij zijn bedrijf dan ook maar wat graag uitlenen als testlocatie.

En inmiddels is het systeem klaar om de markt op te gaan. 'We hebben de drone in de praktijk steeds verder ontwikkeld en verbeterd,' vertelt Bram. 'Het mooie en unieke aan ons systeem is dat de drone volledig autonoom werkt. Ze staan op een basisstation op te laden en 's nachts gaan ze aan het werk.' Zodra het camerasysteem een mot signaleert, gaat de drone erop af en schakelt hem uit.'

Digitale vleermuis

Hoe diervriendelijk het systeem is? 'We hebben eigenlijk gewoon een digitale vleermuis gebouwd,' zegt Bram nuchter. 'Die eten ze normaal in de natuur op. Voor de mot zelf zal het niet heel prettig zijn nee, maar we zijn diervriendelijker dan de middelen die nu gebruikt worden tegen rupsen. Daardoor stikken ze uiteindelijk.'

Meerdere tuinders zijn inmiddels geïnteresseerd in het systeem, dat de mannen van PATS als een jaarabonnement van 10.000 euro gaan aanbieden. Hans van Holstein, die nu alleen nog een camera in zijn kas heeft staan, kan niet wachten totdat het systeem écht in zijn kas geïnstalleerd wordt. 'Ik heb dit jaar weer zoveel last van motten gehad. Laat die drones maar komen!'

LEES OOK: Gemeente Den Haag gaat drones inzetten om riolering te inspecteren