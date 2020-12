Jaar cel en tbs voor brandstichting Wateringse Veld

De 23-jarige Abdellah el H. is maandag veroordeeld tot een jaar cel en tbs voor brandstichting in een flat aan de Laan van Wateringseveld tijdens de afgelopen jaarwisseling. Twee medeverdachten werden vrijgesproken.

De brandstichting op Nieuwjaarsdag dit jaar was een wraakactie, gericht tegen een medebewoner en zijn vrouw. El H.had al langer ruzie met het stel. Toen hij er achter kwam dat de vrouw een filmpje op social media had gezet waarop te zien is dat de verdachte een auto in brand steekt, besloot hij wraak te nemen door één of meerdere auto’s die onder het gebouw geparkeerd stonden in brand te steken.

Die brand zorgde voor dikke zwarte rookwolken, wat ontsnappen moeilijk maakte voor de bewoners van de bovengelegen appartementen. Twaalf van hen moesten zich uiteindelijk laten behandelen in het ziekenhuis.

Traumatisch

De brand was voor veel bewoners een traumatische ervaring. Ze dachten dat ze dood zouden gaan: 'We zagen niks meer door de zwarte rook en zijn teruggegaan naar binnen. We dachten dat we niet gered zouden worden', vertelde een van hen twee weken geleden in de rechtbank.

Een ander: 'Ik heb PTSS en een burn-out, ik kan geen leuke moeder meer zijn voor mijn kinderen.' Na de brand durfde een aantal van hen maandenlang niet terug naar huis. Anderen zijn inmiddels verhuisd.

Verdachten

In maart kon de politie drie verdachten aanhouden. El H. legde een bekentenis af en betuigde spijt. Desondanks eiste Justitie twee weken geleden 2,5 jaar cel en TBS tegen de Hagenaar. Voor de andere verdachten, Tarik M. (19) en Abdelhak A. (22), vroeg het Openbaar Ministerie (OM) vrijspraak.

De mannen hebben bekend dat ze El H. hadden binnengelaten in de afgesloten garage waar de auto's geparkeerd stonden. Ook wisten ze dat hij een medebewoner wilde 'pakken', maar ze konden niet weten dat hij daarmee brandstichting bedoelde, volgens de officier van justitie.

