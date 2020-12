Jaar cel en tbs voor brandstichting Wateringse Veld: 'Een nare en dramatische gebeurtenis'

De brandstichting op Nieuwjaarsdag dit jaar was een wraakactie, gericht tegen een medebewoner en zijn vrouw. El H.had al langer ruzie met het stel. Toen hij er achter kwam dat de vrouw een filmpje had gemaakt waarop te zien is dat de verdachte een auto in brand steekt, besloot hij wraak te nemen door één of meerdere auto’s die onder het gebouw geparkeerd stonden in brand te steken. 'Maar dat mag natuurlijk nooit een excuus zijn voor wat er is gebeurd', zei de rechter.

Die brand zorgde voor dikke zwarte rookwolken, wat ontsnappen moeilijk maakte voor de bewoners van de bovengelegen appartementen. Twaalf van hen moesten zich uiteindelijk laten behandelen in het ziekenhuis. 'Hoewel een jaarwisseling vaak een blije en feestelijke gebeurtenis is die staat voor een hoop een een nieuw begin is door jouw handelen de jaarwisseling op een nare en dramatische gebeurtenis uitgelopen.', zei de rechter.

Traumatisch

De brand was voor veel bewoners een traumatische ervaring. Ze dachten dat ze dood zouden gaan: 'We zagen niks meer door de zwarte rook en zijn teruggegaan naar binnen. We dachten dat we niet gered zouden worden', vertelde een van hen twee weken geleden in de rechtbank.

Een ander: 'Ik heb PTSS en een burn-out, ik kan geen leuke moeder meer zijn voor mijn kinderen.' Na de brand durfde een aantal van hen maandenlang niet terug naar huis. Anderen zijn inmiddels verhuisd.

Verdachten

In maart kon de politie drie verdachten aanhouden. El H. legde een bekentenis af en betuigde spijt. Justitie eiste twee weken geleden 2,5 jaar cel en tbs tegen de Hagenaar. Bij de verdachte zijn twee stoornissen ontdekt. 'Hierdoor kan de brandstichting je in mindere mate worden toegerekend', zei de rechter die tbs met voorwaarden oplegde om herhaling te voorkomen. Daarnaast legde de rechtbank een lagere celstraf op dan geëist: 'Omdat de rechtbank nog meer wil benadrukken, het belang voor jou en voor de maatschappij dat je op korte termijn kunt beginnen aan je behandeling.'

Voor de andere verdachten, Tarik M. (19) en Abdelhak A. (22), vroeg het Openbaar Ministerie (OM) vrijspraak. De mannen hebben bekend dat ze El H. hadden binnengelaten in de afgesloten garage waar de auto's geparkeerd stonden. Ook wisten ze dat hij een medebewoner wilde 'pakken', maar ze konden niet weten dat hij daarmee brandstichting bedoelde, volgens de officier van justitie.

LEES OOK: Bewoner na brand Wateringse Veld: 'Het leek wel oorlog, het ging heel snel'