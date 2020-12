Lichtjesavond Delft en Gouda bij Kaarslicht zie je gewoon bij Omroep West

In Delft en Gouda wordt deze dagen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor respectievelijk Lichtjes- en Kaarsjesavond, zoals de laatste in de volksmond wordt genoemd. In Gouda is maandag de grote kerstboom uit de Noorse zusterstad Kongsberg gearriveerd. En hoewel de viering door de coronamaatregelen heel anders is, kunnen de feestelijkheden live bij Omroep West gevolgd worden.

Lichtjesavond Delft

In Delft worden op dinsdag 8 december de duizenden lichtjes in de grote kerstboom op grootse wijze worden ontstoken. Door het coronavirus zijn er dit jaar geen toeschouwers toegestaan. De 21e editie krijgt een andere invulling dan normaal. Toch treedt een keur aan artiesten op.

Er is een speciaal Lichtjesavond Delft nummer, gebracht door zo’n dertig kinderen van Koorschool Delft. Verder brengt Wolter Kroes Jingle Bell Rock, Sotiri & Remedy zingen Hou vol hou vast en Mike Peterson zingt een heerlijke kerstklassieker Have yourself a Merry Little christmas. En natuurlijk is de Koninklijke Harmoniekapel Delft aanwezig. Alles wordt begeleid door Captain Midnight.

Kijk dinsdag 8 december om 20.00 uur naar de uitzending van Lichtjesavond op TV West

Gouda bij Kaarslicht

Ontstaan om de kaarsenindustrie in Gouda in het zonnetje te zetten is Gouda bij Kaarslicht ofwel Kaarsjesavond een niet meer weg te denken traditie in Gouda. Op 11 december wordt de boom vanwege bekende redenen zonder publiek ontstoken.

Ook in Gouda is een originele manier gevonden waarop de mensen thuis het feest toch kunnen meemaken. Voor de 65ste editie is een speciale kerstfilm gemaakt met een hoofdrol voor Ruben Mourik, de kinderburgemeester van Gouda. Samen met burgemeester Pieter Verhoeve verzint hij een geniaal plan, zodat ook dit jaar het licht verspreid wordt in Gouda en iedereen samen Gouda bij Kaarslicht kan vieren.

Kijk vrijdag 11 december om 19.00 uur naar de uitzending van Gouda bij Kaarslicht op TV West