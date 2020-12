Vuurwerkhandelaar over verbod: 'Wij verwachten een roerig oud en nieuw met illegaal vuurwerk'

Een ander probleem is de opslag van het vuurwerk dat nog onderweg is vanuit, voornamelijk, China. 'Er zijn nog boten met containers vuurwerk onderweg. Doordat de importeur alles uitlevert eind november, begin december hebben zij ruimte voor die containers. Die ruimte is er nu niet. Ze zitten vol en niemand weet waar het vuurwerk heen moet.'

Gelukkig voor Blonk is dat niet zijn probleem, maar dat van de importeurs en de overheid. Zelf maakt hij zich vooral zorgen over het voortbestaan van zijn zaak. Want hoewel hij nog wel categorie 1 vuurwerk mag verkopen, gaat hij het daarmee niet redden. 'Categorie 1 vuurwerk bedroeg vorig jaar twee procent van de totale omzet. Met een beetje geluk is dat dit jaar vijf procent. Maar daar redden we het natuurlijk niet mee.'

Categorie 1 vuurwerk

Het kabinet heeft veertig miljoen euro compensatie voor het vuurwerkverbod toegezegd. Maar volgens Blonk is het nog onduidelijk hoe dat bedrag wordt verdeeld: 'Dat is wel teleurstellend. Wij worden in het ongewisse gelaten. Zo dadelijk zitten we wel met 24 maanden kosten, maar geen inkomsten. Zonder compensatie zou het betekenen dat Kaboom! Vuurwerk ophoudt te bestaan. En dat zou heel pijnlijk zijn.'

Om toch een beetje geld binnen te halen, stort hij zich nu dus op het categorie 1 vuurwerk dat wel verkocht mag worden. Dat is vuurwerk dat verkocht mag worden aan kinderen vanaf twaalf jaar. 'Dan moet je denken aan grondbloemen, de gewone sterretjes, maar ook bijvoorbeeld fonteintjes. Dat zijn kortdurende fonteintjes, maar in ieder geval iets wat nog op vuurwerk lijkt.'

Depressief

Remco Gerritsen is een vaste klant bij Blonk. Normaal koopt hij voor een paar honderd euro aan vuurwerk voor oud en nieuw. Ter voorbereiding bezocht hij dan zo'n dertig vuurwerkdemonstraties. Het vuurwerkverbod was voor hem dan ook zacht gezegd een grote teleurstelling: 'Eerst was ik boos. Daarna kwam het verdriet. Dus ik was behoorlijk depressief. Maar ja, je moet door, dus dan ga je kijken wat nog wel mag.'

Zo kwam Remco dus uit bij categorie 1 vuurwerk, want van het illegale vuurwerk moet hij niets hebben: 'Daar hou ik niet zo van.' Om te kijken wat het inhoudt, steekt hij het voor Omroep West af. Al snel wordt duidelijk dat dit voor hem toch niet het echte werk is. 'Het heet ook niet voor niks kindervuurwerk. Maar normaal maak ik er een mooi showtje van, helaas kan dat dit jaar niet.'

