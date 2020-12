Oproep aan kabinet: 'Neem zwaardere maatregelen en geef duidelijkheid'

Perspectief. Daar zit Wim Schellekens op te wachten, als het kabinet dinsdagavond een nieuwe persconferentie geeft over het verloop van de coronacrisis. De oud-hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg is lid van het Red Team dat de overheid gevraagd en ongevraagd adviseert tijdens deze coronapandemie.

'Of het nou een positief perspectief is - als we van het coronavirus af zijn - of een negatief perspectief - we zitten er nog heel lang aan vast - geef alsjeblieft duidelijkheid aan de mensen', benadrukt Schellekens dinsdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West.

'Nu weet namelijk niemand echt waar 'ie aan toe is', aldus de oud-hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg. 'De horeca weet het niet en andere bedrijfstakken vragen zich ook af wat er op hen afkomt...'

Draconische maatregelen

Op dit moment is het aantal dagelijkse coronabesmettingen van een 'onaanvaardbaar niveau', stelt Schellenkes. Per dag komen er zo'n zes à zevenduizend coronabesmettingen bij. 'Als vijf procent van hen heel langdurig klachten heeft en misschien wel blijvend - zoals bij de Q-koorts het geval was - dan krijgen we er elke dag zo'n driehonderd tot 350 chronische patiënten bij. Elke dag opnieuw.'

Schellekens zou graag zien dat er zwaardere maatregelen genomen worden om het coronavirus in te dammen. Daarbij wijst hij wederom op de scholen. 'Dat zijn echt besmettingshaarden.' Maar hij vindt dat ook zaken zoals een avondklok, het sluiten van niet-essentiële winkels en groepsgrootte bespreekbaar zouden moeten zijn. 'Dat zijn inderdaad draconische maatregelen. Maar als je die krachtig neemt, ze combineert en echt even doorzet, ben je er in drie tot vier weken vanaf.'

Versoepelingen rond Kerstmis niet aan de orde

Anders zou het kabinet volgens hem moeten aangeven dat het de huidige hoge druk op de zorg accepteert. 'Dan weten de ziekenhuizen ook precies waar ze aan toe zijn. Dan weten we dat we nog maanden de reguliere zorg verdringen. Ziekenhuizen liggen op dit moment vol coronapatiënten. Dat redden de ziekenhuizen op zich wel, maar dit betekent wel dat twintig tot veertig procent van de gewone zorg niet doorgaat. Is dat acceptabel? Ik zou graag willen dat het kabinet vertelt wat acceptabel is qua aantal besmettingen, qua de druk op de ziekenhuizen, de gevolgen voor de patiënten en voor het bedrijfsleven. Geef duidelijkheid! Ook als die duidelijkheid heel vervelend is', is zijn oproep.

Over het versoepelen van de coronamaatregelen richting Kerstmis en oud en nieuw wil Schellekens dan ook helemaal niet praten. 'Om de huidige hoeveelheid besmettingen omlaag te krijgen, moet je juist zwaardere maatregelen nemen. We krijgen nog de kerst- en oud en nieuw-inkoopdrukte nog. Ik ben echt benieuwd hoe het in januari zal gaan. Ik denk dat versoepelen niet aan de orde is.'

Lees al het nieuws over corona in ons corona-overzicht