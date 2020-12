Strakke reiniging, harde handhaving: Den Haag gaat afvalprobleem aanpakken

Een 'strakke straatreiniging en harde handhaving' moeten ervoor zorgen dat de komende jaren de hoeveelheid troep in de Haagse straten wordt verminderd. Daarom gaat de gemeente bekende plekken, waar veel troep naast ondergrondse afval containers ligt, vaker opruimen. Verder gaan handhavers ook in burger en 's avonds op pad om mensen die toch rotzooi op straat gooien op te sporen. Daarnaast komt er een app waarmee Hagenaars makkelijker troep kunnen melden én worden de grachten op een nieuwe manier ontdaan van plastic.

Dat staat in een nieuw actieplan voor een schone stad dat wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, buitenruimte) dinsdag presenteert. Door de groei van het aantal bewoners en toeristen, de verruiming van sluitingstijden van winkels en toename van horeca is er ook meer troep. 'Het wordt een steeds grotere opgave om de stad schoon te houden', aldus de wethouder. Een schone stad, stelt hij, is 'bijna een utopie'. Toch gaat de gemeente het wel proberen. De bedoeling is dat de hele stad gemiddeld een 8 krijgt voor netheid.

Volgens de wethouder wil iedereen een schone stad. 'Inwoners, voor wie een nette buurt ook een fijne buurt is. Ondernemers, die hun brood willen verdienen in een aantrekkelijke winkelstraat. En bezoekers, die naar onze mooie stad komen om te genieten. Iedere dag steken daarom honderden medewerkers de handen uit de mouwen en gelukkig doen veel mensen mee. Maar vervuilers die willens en wetens verzaken, pakken we aan.'

Afvalbakken

De stad doet op dit moment al veel om ervoor te zorgen dat het schoon is. In Den Haag staan ongeveer 7500 afvalbakken, 6700 ondergrondse afvalcontainers, duizend glas-, papier-, plastic- en textielcontainers, honderd ondergrondse gft-containers en tientallen broodcontainers. Jaarlijks wordt bijna anderhalf miljoen kilo blad opgeruimd en gecomposteerd.

Maar de wethouder wil ook nog extra stappen zetten. Want er gaan ook dingen niet goed. Vooral rond de ondergrondse afvalcontainers is het vaak nog een zooitje. In de stad en de politiek leidt dat tot grote ergernis. De gemeente verwijderde bij dat soort containers 835.000 kilo aan illegaal gedumpte zakken en dozen. Om het nog schoner te krijgen, moet moet 'de basis op orde zijn', is het idee. De gemeente zorgt ervoor dat containers en bakken goed werken en schoon zijn en dat afval op tijd wordt opgehaald. Vervolgens zijn bewoners en ondernemers zelf aan de beurt. Die moeten het afval in een bak doen of laten verwijderen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete.

Andere aanpak per gebied

In de plannen staat verder dat er per gebied in de stad een andere aanpak komt. Daarvoor doet de gemeente onderzoek naar afvalsoorten, plekken van dumpingen, hoe vol containers zitten en het type meldingen. Op de plekken waar de rommel het ergst is, wordt ook in het weekeinde schoongemaakt.

Het water van onder meer de grachten wordt gebaggerd en drijfvuil, kroos en algen worden verwijderd. Nieuw is dat er ook een experiment komt met speciale 'plasticvangers' om drijvende plasticdeeltjes uit de grachten te halen.

Poetsen

Rondom de vieste plekken in de stad worden folders in verschillende talen uitgedeeld, wijkambassadeurs ingezet en educatieve activiteiten bedacht voor jongeren. De gemeente wil verder nauwer gaan samenwerken met ondernemersverenigingen, bewonersgroepen én woningcorporaties. Volgend jaar komt er een actie om portieken te poetsen in een wijk waar veel troep op straat is.

De wethouder: 'Den Haag is mooi, maar Den Haag is nog mooier zonder zooi. Dus wat mij betreft doen we er alles aan om de stad zo schoon mogelijk te houden.'

LEES OOK: Haagse afvalcrisis bereikt nu ook de stoep van premier Mark Rutte