Supermarkt van Quick Boys-speler verwoest door explosie: 'Ik ben in shock'

De explosie in Aalsmeer was rond 03.00 uur. Er ontstond een grote brand, waarna het pand volledig uitbrandde. Een bovengelegen appartement is onbewoonbaar geworden. Ook een auto ging in vlammen op. Niemand raakte gewond. Een uur later was er ook een explosie bij een Poolse supermarkt in het Brabantse Heeswijk-Dinther.

De Quick Boys-middenvelder weet niet of er een verband is tussen de twee explosies. 'Ik zou niet weten waarom.' Ook heeft Mahmoud geen flauw idee wie er achter de explosie zit. 'Ik heb totaal geen idee waar dit vandaan komt.' Van de politie kreeg de in Rijswijk wonende Mahmoud te horen dat er nog niet veel duidelijk is over de toedracht en of het om een vuurwerkbom gaat of iets anders. Wel is duidelijk dat er opzet in het spel is, aldus Mahmoud.

Proberen opnieuw te beginnen

De schade aan zijn Poolse supermarkt, die hij in Aalsmeer heeft vanwege de bloemenveiling en de vele Poolse werknemers daar, is groot. 'Er is schade aan het hele pand, de schade loopt in de honderdduizenden euro's.' Volgens Mahmoud wordt het lastig weer opnieuw te beginnen. 'Maar ik ga het wel proberen. Ik hoop dat ik zo snel mogelijk weer kan verbouwen en dan wil ik opnieuw beginnen.'

Mohamad Mahmoed | Foto: Orange Pictures

Volgens burgemeester Gido Oude Kotte van Aalsmeer is de verslagenheid is groot na de explosie. Hij ging dinsdagochtend langs bij Mahmoud. 'Ik heb geen idee wie er achter zit. Ik heb de eigenaar gesproken en de mensen die de winkel exploiteren. Er is verslagenheid en groot onbegrip. Het politieonderzoek moet uitwijzen wat hier nu precies aan de hand is', aldus de burgemeester. Ook de burgemeester weet niet of er een verband is met de explosie bij een Poolse supermarkt in Heeswijk-Dinther. 'Je zou denken dat dit geen toeval kan zijn. Maar de eigenaar van deze winkel kent de eigenaar van de andere winkel niet.'