'Instellingen in Vredespaleis hebben ongekende waarde voor economie'

De internationale instellingen in het Vredespaleis in Den Haag hebben een ongekende waarde voor de lokale en nationale economie. Dit blijkt uit een studie van onderzoeksbureau Decisio.

Uit het recente onderzoek blijkt dat de in het Vredespaleis gevestigde instellingen jaarlijks goed zijn voor 120 miljoen euro aan directe en indirecte bestedingen en jaarlijks zo'n zeventig miljoen euro waarde toevoegen aan het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp).

Bovendien is het Vredespaleis goed voor rond 720 fte aan banen. De onderzoekers concluderen dat iedere van de bijna 230 banen binnen het paleis zorgt voor twee banen buiten het paleis. Dat komt door de inkopen van de internationale instellingen, de uitgaven van buitenlandse werknemers en de bestedingen van toeristen en internationale studenten. De investeringen in het aantrekken, faciliteren en behouden van internationale instellingen blijken in het geval van de internationale hoven in het Vredespaleis uitstekend te renderen.

Het Vredespaleis

Het Vredespaleis vloeide voort uit de Eerste Haagse Vredesconferentie in 1899 en kon gebouwd worden dankzij een donatie van de filantroop Andrew Carnegie in 1903. Het paleis opende in 1913 de deuren en vandaag de dag huisvest het Vredespaleis het Permanent Hof van Arbitrage, het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties en de Haagse Academie voor Internationaal Recht. De Carnegie Stichting is sinds het begin eigenaar en beheerder van het Vredespaleis en de bijbehorende bibliotheek.

'In het Vredespaleis komen internationale rechtspraak, cultureel erfgoed en internationale betrekkingen op neutraal terrein samen. De internationale zaken worden voor een breed publiek toegankelijk gemaakt – en dat allemaal in Nederland. Daar mogen wij trots op zijn, maar tegelijkertijd hebben wij ook de verplichting om dit concept voor komende generaties te onderhouden', benadrukt bestuursvoorzitter Piet Hein Donner van de Carnegie Stichting, de eigenaar en beheerder van het Vredespaleis.

Decisio heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Carnegie Stichting. Decisio deed het onderzoek met hulp van vooraanstaande experts op het gebied van internationaal recht.

