FNV wil sluiting winkels met kerst: 'Te weinig aandacht voor gezondheid personeel'

Sluit de winkels op eerste en tweede kerstdag. Dat heeft de werknemersvereniging FNV Handel aan de burgemeesters van het Veiligheidsberaad gevraagd. In een brief roept de vakbond op om de openingstijden rond de feestdagen te normaliseren, zodat het personeel minder vaak in een drukke winkel hoeft te staan. 'Het gaat in het debat wel over met hoeveel mensen we kerst vieren, maar niet over het feit dat mensen in overvolle winkels moeten staan. Dat is enorm scheef', legt Linda Vermeulen van FNV uit.

Volgens de Haagse Vermeulen maken winkeliers zich zorgen om de komende maand. 'We spreken veel medewerkers over de verwachte drukte met kerst, en ze maken zich veel zorgen. We vragen daarom om ook de gezondheid van het personeel mee te nemen in de overwegingen om winkels met de kerstdagen gesloten te houden.'

Met Black Friday en rond 5 december was het al druk in veel winkelstraten. Vermeulen hoopt dat de politiek het voortouw neemt om deze drukte te reguleren. 'Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft vorige week de winkels al een uur eerder gesloten en onze eigen burgemeester Van Zanen riep mensen op om niet in het weekend te komen winkelen.'

Koopzondagen

Winkeliersverenigingen willen graag langere openingstijden en meer koopzondagen om de bezoekersaantallen te kunnen spreiden. Vermeulen gelooft hier niet in. 'Dit is meer een marketingtruc dan dat het echt helpt. Je ziet dat het alleen maar meer bezoekers trekt als winkels vaker open zijn. Er worden extra dagjesmensen naar de stad getrokken. En dat is logisch, want er is verder weinig te doen, maar het helpt niet om de drukte te reguleren.'

De vakbond vraagt daarom om extra aandacht voor de medewerkers in de winkels. 'Er is nu veel aandacht voor de omzetten van bedrijven, en te weinig voor de gezondheid van mensen. Dat terwijl veel bedrijven profiteren van de situatie. Niet alleen supermarkten draaien megaomzetten, maar ook bedrijven als Kruidvat en Mediamarkt doen het onwijs goed. Daarom hebben wij deze brief geschreven naar het Veiligheidsberaad. Het gaat nu heel erg om met hoeveel mensen jij kerst viert. Ik heb gisteren namens onze leden de vraag gesteld: met hoeveel klanten vier jij kerst?'

Onveiliger

Een woordvoerder van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de brancheorganisatie van de supermarkten in Leidschendam, is het niet met de oproep van de FNV eens. 'Het staat buiten kijf dat supermarktmedewerkers de afgelopen maanden keihard hebben gewerkt om de boel draaiende te houden en dat wordt zeer gewaardeerd', laat een woordvoerder weten. 'De decembermaand is altijd al een drukke maand, daar worden medewerkers op voorbereid. Dit jaar is de verwachting dat meer mensen hun boodschappen zullen doen, doordat meer mensen thuis het kerstdiner zullen nuttigen. Met die drukte op komst, willen we de koopstromen zoveel mogelijk spreiden. Winkels sluiten staat daar haaks op: het wordt daarmee onveiliger op momenten dat de winkels wel open zijn.'

Het CBL heeft daarom juist gevraagd om de winkeltijden te verruimen en het verbod om alcohol na 20.00 uur te mogen verkopen, op te schorten om mensen meer mogelijkheden te geven hun boodschappen te doen. 'Wij roepen klanten op nu al goed na te denken over de hun kerstdiner en bijvoorbeeld langer houdbare producten al in te kopen. Ook vragen wij om bijvoorbeeld meer doordeweeks te komen, of in de ochtend. Zo zorgen we er samen voor dat we veilig boodschappen kunnen doen, ook in de drukke decembermaand. Supermarkten laten een beperkt aantal klanten binnen en we willen voorkomen dat klanten heel lang buiten in de rij moeten staan.'

