Foto maken, oppakken, weggooien; Steven wil hoeveelheid Red Bull-afval aankaarten

Volgens Oostlander ligt er vooral heel veel Red Bull-afval op straat. 'Er zijn ook studies dat dit merk het meeste wordt aangetroffen bij opruimacties', vertelt hij. 'Ik ben niet anti-Red Bull, want ik drink het zelf ook, ik zie het gewoon heel veel op straat liggen. Ik wil ze niet bashen, maar ik wil ze aanspreken op hun verantwoordelijkheid.'

Eind juli begon de Hagenaar met zijn project. 'Ik zie het als een groot experiment. Ik dacht: eens kijken hoe dit groot wordt zonder er veel werk in te stoppen. Nu zijn er veel mensen die reageren.' Heel veel energie kost het Oostlander niet. 'Ik stop er heel weinig tijd in. Ik doe dit alleen als ik de hond uitlaat. Dus een aantal keer per dag. Ik zie dan geregeld blikjes Red Bull liggen. Daar maak ik een foto van, ik pak het op en gooi het weg. Even later plaats ik het op Instagram. Al met al ben ik er enkele minuten per dag mee bezig.'

Statiegeld op blikjes

Door organisaties en personen te taggen in zijn berichten, wil Oostlander mensen bewust maken van het feit dat er zoveel afval van de energydrink-gigant op straat ligt. 'De lobby verzet zich al jaren tegen het nemen van maatregelen tegen blikjes. Er is in de politiek al tientallen keren over gesproken, maar het invoeren van statiegeld op blikjes wordt keer op keer uitgesteld.'

Daar moet verandering in komen, als het aan de Hagenaar ligt. 'Het invoeren van statiegeld kost die bedrijven natuurlijk geld, maar nu kost het jou en mij geld. Want jij en ik betalen nu de hoge afvalstoffenheffing. Daar zit dus wel een element van ergernis in.'

'Hele slechte foto's'

Na ruim 150 foto's van hetzelfde merk afval zou je zeggen dat men het wel een keer gezien heeft. 'Het zijn eigenlijk ook hele slechte foto's om eerlijk te zijn', lacht Oostlander. 'Er is veel overlap, maar ik probeer er steeds een wat leukere foto van te maken door bijvoorbeeld een stukje straat mee te pikken.' Maar echt spannende content is het niet, weet hij ook. 'Maar het is ook geen fotografieproject, dat is niet aan de orde. Het gaat er om dat het probleem gemarkeerd wordt', vertelt hij terwijl hij met zijn teckel buiten loopt.

Hoe lang hij er nog mee door gaat? 'Dat is een goede vraag. Of ik doe het een jaartje en dan hou ik er een keer mee op. Met het posten dan. Of ik wacht tot het moment van de invoeringsdatum van het statiegeld op blikjes. Dat zal naar verwachting niet heel lang meer duren.'

Gemeente gaat strijd met afval aan

De gemeente Den Haag kondigde dinsdag in ieder geval aan de strijd aan te willen gaan met de hoeveelheid afval op straat. Een 'strakke straatreiniging en harde handhaving' moet daar voor zorgen. Zo worden plekken waar vaak troep ligt, zoals naast ondergrondse afvalcontainers, vaker opgeruimd. Daarnaast gaan handhavers voortaan ook in burger en 's avonds op pad om mensen die toch rotzooi op straat gooien op te sporen, en komt er een app waarmee Hagenaars makkelijker troep kunnen melden.

'Dat is super goed', reageert Oostlander. 'Sinds ik me er mee bezig houd, zie ik dat het thema ook erg leeft in de gemeenteraad. Ook veel raadsleden en wethouders willen van het afvalprobleem af.'

