Middelbare scholen blij met normale kerstvakantie: 'Behoefte aan maatwerk'

'Een goed besluit', zo noemt Dennis Kortekaas, adjunct-directeur van het Fioretti College in Hillegom, de beslissing van het kabinet om de kerstvakantie voor scholen niet te verlengen. Het OMT had geadviseerd om leerlingen in januari een week langer thuis te houden, maar premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hebben hier niet voor gekozen, ondanks dat het aantal besmettingen op scholen oploopt. 'We hebben veel meer behoefte aan maatwerk', zeggen meerdere schooldirecteuren.

Kortekaas heeft op zijn school regelmatig met coronabesmettingen onder leerlingen en docenten te maken, maar volgens hem is het belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat. 'Als we een week extra dicht moeten, dan komen we nog een week verder achter te lopen', zo legt hij uit. 'De focus ligt nu volledig op de examens. Onze eerste prioriteit is hoe we leerlingen zo goed mogelijk klaar kunnen stomen voor het MBO, dat ze een diploma hebben waarmee ze zich kunnen redden.'

Bij het Fioretti College is het beleid dat klassen thuisonderwijs krijgen als er minimaal twee leerlingen zijn besmet. 'We zoeken dan naar andere onderwijsvormen om de lessen zo goed mogelijk door te kunnen laten gaan', vertelt Kortekaas. 'Wij gaan natuurlijk niet over het besluit, maar ik denk dat maatwerk belangrijker is dan het nemen van een algemene maatregel. Dat scholen dus zelf de beslissing kunnen nemen om een week dicht te gaan als het nodig is.'

Extra vakantie

Het merendeel van de docenten zou volgens Kortekaas achter deze benadering zijn. 'Natuurlijk zijn er leraren die een week extra vakantie fijn zouden vinden, maar uiteindelijk zijn we er om leerlingen te helpen. Dus daar ligt de prioriteit voor ons. We hebben door de maatregelen die we hebben genomen, zoals minder bewegingen van de kinderen door de school en de gesplitste pauzes tussen onder- en bovenbouw, ons best gedaan de situatie zo veilig mogelijk te maken. We pakken onze verantwoordelijkheid waar we kunnen en verder hopen we dat het onderwijs zoveel mogelijk door kan gaan.'

Ook Wils van Leijden van het Groene Hart Leerpark in Alphen aan den Rijn is blij dat de kerstvakantie maar twee weken duurt. De school moest vorige maand een week de deuren sluiten door het groeiende aantal besmettingen onder leerlingen en personeel. 'Wij hebben onlangs zelf gezien dat een week sluiting een enorm resultaat kan hebben, want nu loopt het hier weer goed. Maar goed, wij zijn natuurlijk maar één vestiging en maar één ervaring. Het kabinet gaat over het hele land.'

Tijd maximaal benutten

Toch denkt de directeur dat het verstandig is om de kerstvakantie niet een week te verlengen. 'De meeste scholen zitten hier niet op te wachten', legt Van Leijden uit. 'We willen de tijd zo maximaal mogelijk benutten, zeker ook door de achterstand die we in het voorjaar hebben opgelopen. Dan is het beter als het onderwijs incidenteel wordt verplaatst naar thuisonderwijs als de situatie er om vraagt. Nu gaat het goed en lijkt extra vakantie niet nodig.'

Ook Ewald van Vliet, bestuursvoorzitter van de scholenkoepel Lucas Onderwijs, is blij dat de kerstvakantie maar twee weken duurt. 'Eigenlijk zijn we wel blij met deze beslissing. De leerlingen hebben sinds maart al een onrustige schoolperiode gehad. Eerst thuis, daarna weer naar school, nu met mondkapjes, met anderhalve meter afstand tot elke leraar.'

Opnieuw achterstand oplopen

Lucas Onderwijs is een scholenkoepel met 46 basisscholen en 26 middelbare scholen. Van Vliet merkt nog altijd de gevolgen van de gemiste lessen tijdens eerste lockdown. 'We hebben bij duizenden leerlingen op onze scholen achterstanden geconstateerd en die hebben we inhaal- en herstelprogramma's aangeboden. Het ga nu net weer een stukje beter, dus we zitten er niet op te wachten dat de kinderen opnieuw achterstand oplopen.'

Het Stanislascollege in Pijnacker valt ook onder de scholengroep. Deze school sluit vanaf woensdag de deuren vanwege het grote aantal besmettingen onder leerlingen en docenten. 'We zien vooral de laatste week dat het aantal besmettingen weer oplopen. Hier zijn wij heel alert in. Als het oploopt dan blijven kinderen van een groep of een hele school een periode thuis tot de situatie weer veilig is. Wij leveren liever maatwerk dan dat we scholen over een kam scheren.'

Zelf verantwoordelijk

De GGD Hollands Midden laat weten dat dit maatwerk mogelijk is. De scholen overleggen met de instellingen als er een groeiend aantal besmettingen is, maar er is geen vaste richtlijn wanneer een school haar deuren moet sluiten. 'Daar gaan de scholen zelf over', legt de woordvoerder van de GGD Hollands Midden uit.

Ook de GGD Haaglanden laat weten dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor hun beleid. 'Als GGD adviseren we scholen als er coronabesmettingen op school zijn. Scholen kunnen zelfstandig besluiten om te sluiten voor een periode vanwege bijvoorbeeld onrust en/of omdat de school vanwege uitval van personeel niet meer open te houden is. Ik kan daarom geen (aantal) scholen noemen die sluiten, omdat dit aan hen is.'

LEES OOK: 'Leerlingen wachten uitslag coronatest gewoon af in klas', GGD uit zorgen in brief