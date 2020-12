Sein op groen voor nieuw station: 'Eerst zien, dan geloven'

Harry Körmeling, voorzitter van het lokale dorpsoverleg, heeft zich met een groepje inwoners jarenlang ingezet voor de komst van het station Hazerswoude-Koudekerk. De gepensioneerde spoorwegingenieur is dan ook blij verrast met het groene licht van de staatssecretaris. 'We konden het eerst niet geloven', geeft hij toe, langs de Gemeneweg waar het station moet komen. 'Nu gaat het eindelijk gebeuren.'

Meer dan een halve eeuw geleden stond er voor het laatst een station in Hazerswoude. Tot 1934 konden reizigers daar gebruik van maken en 34 jaar later werd het voorgoed gesloten voor goederenvervoer. Körmeling herinnert zich nog levendig dat de toenmalige gemeente Hazerswoude in het jaar 1990 met de provincie tot een akkoord kwam over het aanleggen van een gloednieuw station.

3,3 miljoen euro in pot gestopt

Maar nadat het plan voor de RijnGouweLijn (een lightrailverbinding van Gouda naar Katwijk, via Alphen aan den Rijn en Leiden) in 2012 van de baan was, leek het jaar daarop de komst van een station in Hazerswoude opnieuw bekrachtigd. 'De gemeente Rijnwoude (inmiddels opgegaan in Alphen aan den Rijn, red.) had toen al 3,3 miljoen euro in de pot gestopt', vertelt Körmeling. 'En sindsdien bleef het stil.'

Tot voor kort dus. Ook gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) van provincie Zuid-Holland zegt blij te zijn met het besluit van staatssecretaris Van Veldhoven. 'Dat is heel mooi nieuws', vindt de Boskoopse bestuurder. Of het sein spreekwoordelijk op groen staat? 'Ik denk het wel, maar we moeten wel voorzichtig blijven rijden. We zijn er nog niet, we kunnen nog niet met volle kracht vooruit. Maar het sein staat wel op groen.'

'Het wordt wel hoog tijd'

Daarmee komt een einde aan tientallen jaren gesteggel. 'We wachten hier al zo lang op', aldus Körmeling. 'Het ov is hier niet echt goed geregeld. Je ziet dat steden aan alle kanten overlopen. In een stad als Leiden is nauwelijks woonruimte te vinden, zeker voor minder draagkrachtige mensen. Hier hebben we nog bouwpotentieel. En mensen willen er toch op uit. Voor de vitaliteit van het dorp is die verbinding met Den Haag, Leiden, Alphen en Utrecht heel belangrijk.'

Het voormalige station Hazerswoude-Koudekerk in 1920 | Foto: R. de Wit

Een rondgang op de markt leert dat Hazerswoudenaren toe zijn aan de bouw van een station. Al moet het nieuws van de staatssecretaris nog neerdalen. 'Meen je dat nou?', vraagt Jan Kerkvliet verbaasd. 'Jeetje. Nou, het wordt wel hoog tijd. Ik was nog maar een klein mannetje, toen werd er al over gesproken. En nou gaat het eindelijk gebeuren. Dat zal in ieder geval heel wat auto's op de weg schelen.'

Niet wagen aan tijdsplanning

Petra van Gorkum is een heel stuk huiveriger. 'We wachten al zo lang, dus ik ben het geloof een beetje verloren', zegt ze. 'Heeft de staatssecretaris groen licht gegeven? Ja, maar dat hebben al heel veel mensen gezegd. Het zou perfect zijn, maar eerst zien en dan geloven.' Die mening is Tiny Molenaar ook toegedaan. 'Het zou natuurlijk hartstikke leuk zijn als het er komt. Maar wanneer?' Lachend: 'Dat duurt waarschijnlijk nog twintig jaar.'

Ik zal het misschien niet meer meemaken, want dat zal nog wel een paar jaar duren - marktbezoeker Huib Vertegaal

Aan een tijdsplanning wil gedeputeerde Vermeulen zich nog niet wagen. Die hangt volgens hem samen met nadere onderzoeken en een definitief ontwerp. 'We hopen dat volgend jaar duidelijk te hebben. Dit soort plannen kost echt jaren voordat je het hebt aanbesteed en een aannemer hebt die het kan gaan uitvoeren. Dus ik ga daar nu niet een jaartal aan vastplakken. Tegelijkertijd is het wel goed nieuws dat het station er nu komt', benadrukt hij.

'Heel veel geld voor een station'

Voor de bouw is een bedrag van maximaal tachtig miljoen euro gereserveerd. 'Dat is natuurlijk heel veel geld voor een station', erkent Vermeulen. 'We moeten misschien ook nog wat maatregelen aan het spoor nemen, om te zorgen dat de trein daar ook echt kan stoppen en dat het allemaal in de dienstregeling past. Maar ik heb me, door mensen die er verstand van hebben, laten vertellen dat tachtig miljoen voldoende moet zijn.'

Dat het station er daadwerkelijk gaat komen, durft marktbezoeker Huib Vertegaal intussen wel te geloven. 'Ik denk wel dat het er komt, want ze zijn al met zoveel voorbereidingen bezig. Ik zal het misschien niet meer meemaken, want dat zal nog wel een paar jaar duren', denkt hij. 'Dat ga jij wel meemaken', verzekert zijn gesprekspartner Jan Kerkvliet hem. 'Goed zo', reageert Vertegaal met een brede grijns.

'Wat willen we nog meer?'

'Ik geloof dat we het binnen een jaar of vier à vijf gerealiseerd hebben', voorspelt Harry Körmeling van het dorpsoverleg. 'Laten we daar maar op hopen. Het geld is er nu. Iedereen wil het: de gemeente, de burgerij, ProRail, de provincie. En zelfs het Rijk wil het nu. Wat willen we nog meer?' Op die laatste vraag heeft hij zelf het passende antwoord: 'Een station.'

LEES OOK: Compromis over kleinere geluidsmuur naast dorpshuis: 'Omgeving heeft klachten'