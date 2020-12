Slachtoffer mishandeling loopt blijvend letsel op: 'Ik wil weten waarom hij dit heeft gedaan'

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 8 december. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op vrijdag 29 november 2019 rond 19.00 uur moet de postbezorger iets bezorgen aan de Dijkstraat. Hij parkeert zijn bus op de rijbaan en zet de gevarenlichten aan. Dan wordt hij ingehaald door een kleine auto, die voor de bus stopt. Er stappen twee mannen uit en de bijrijder vraagt wat hij hier doet.

De postbezorger vertelt dat hij een pakket moet bezorgen. Plotseling wordt hij door de bijrijder in zijn gezicht gespuugd en krijgt hij een harde klap, waardoor hij meteen bewusteloos op de grond valt en niet meekrijgt wat er daarna gebeurt. Een aantal omstanders schieten het slachtoffer te hulp en bellen een ambulance.

Kneuzing in zenuwstelsel

'Ik voelde zoveel pijn in het ziekenhuis', vertelt het slachtoffer. Ze gaven me pijnstillers, maar dat hielp niet. Ik schreeuwde van de pijn.' Zijn dochter legt uit wat de man voor letsel heeft opgelopen: 'Het is een kneuzing in het zenuwstelsel, waardoor de hersenen verkeerde opdrachten naar het lichaam geven.'

Het slachtoffer heeft nog altijd last van uitval in zijn lichaam en kan niet meer werken. 'Ik heb altijd pijn in mijn schouder en mijn handen voelen verdoofd. Ik kan ze bewegen, maar ik voel niks met mijn handen.' Zijn dochter vult aan dat haar vader pijn heeft tijdens het aan- en uitkleden en dat hij niet alles kan aanpakken. 'Soms vallen er dingen uit zijn handen. We lopen nog steeds bij de neuroloog.'

'Hij is het vertrouwen kwijt'

Naast het lichamelijke letsel, heeft de mishandeling ook geestelijk veel gedaan met de inmiddels 61-jarige man. 'Hij wil niet naar buiten en zit meestal thuis', zegt zijn dochter. 'Mijn moeder, zusjes en ik komen wel bij hem. Maar wil geen contact met mensen. Hij heeft vriendschappen verbroken omdat hij niet naar buiten wil. Hij is het vertrouwen kwijt.'

De aanleiding voor de mishandeling is nog altijd onduidelijk. 'Ik was voor het eerst van mijn leven op dat adres en in dat dorp. Ik heb daar geen contacten. Daarom weet ik niet waarom dit is gebeurd.' Zijn dochter vult aan: 'Mijn vader zoekt nooit problemen. We hebben allemaal geen idee.'

Signalement dader

De politie heeft veel onderzoek gedaan in deze zaak en heeft iemand aangehouden. Maar dit is niet de man die het slachtoffer daadwerkelijk heeft mishandeld. Dat gaat om een blanke man van ongeveer 25 jaar oud en zo'n 1,80 meter lang. Hij heeft kort blond haar, lichte ogen, een smal postuur en hij sprak accentloos Nederlands. Hij zat die bewuste vrijdag als bijrijder in een grijze Citroën.

De Dijkstraat in Honselersdijk | Beeld: Omroep West

Wie denkt te weten wie dit is, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Daarnaast is de recherche nog op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord van de mishandeling in de Dijkstraat in Honselersdijk op vrijdag 29 november 2019. Mogelijk hebben mensen er het afgelopen jaar over gesproken en is dat opgevallen.

'Hij moet worden gestraft'

'Ik zal het gezicht van die man altijd herinneren', zegt het slachtoffer. 'Ik wil hem gewoon vragen waarom hij het heeft gedaan. Ik wil het weten. Ik vind deze man gevaarlijk. Hij moet worden gestraft.'

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem