Rutte: feestdagen met maximaal drie bezoekers, mogelijk voor kerst nieuwe maatregelen

Er is geen ruimte voor versoepelingen van de coronamaatregelen tijdens de feestdagen. Dat heeft minister-president Rutte dinsdagavond gezegd. Veel mensen vroegen zich de afgelopen tijd af hoe ze dit jaar kerst en oud en nieuw moeten vieren en of de groepsgrootte (tijdelijk) zou worden verruimd. 'Het gaat echt niet goed', zei Rutte over de besmettingscijfers. Het aantal ic-besmettingen zit op het dubbele van wat er nodig was voor versoepelingen. En ook het aantal besmettingen stijgt.

'De realiteit van vandaag is dat we op een tweesprong staan. Of we zorgen er samen voor door ons gedrag dat de cijfers de goede kant op gaan. Of de cijfers blijven stijgen en dan sluit ik niet uit dat we voor de kerst bij u terug komen met strengere maatregelen. We mogen er niet voor weglopen als dat nodig zou zijn.'

De boodschap van dinsdagavond betekent in de praktijk dat mensen maximaal drie personen per dag mogen ontvangen, die altijd anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden. 'Inmiddels tellen we bijna 10.000 lege stoelen aan de kersttafel. Dat is ongelofelijk verdrietig en een extra reden waarom we met kerst bij elkaar willen zijn.' De premier noemt het een 'hard gelag' dat dat dit jaar niet kan. 'Want we hadden het zo graag anders gewild.'

Aan de regels houden

Coronaminister Hugo de Jonge voegde daaraan toe: 'We moeten echt voorkomen dat we het virus met kerst cadeau doen aan mensen bij wie we aan tafel zitten. Die dat dan op hun beurt weer cadeau doen aan een ander met oud en nieuw.' Hij zei dat niet iedereen die besmettelijk is ook klachten heeft of krijgt. ‘Dus als je straks samen kerst viert, houd dan voldoende afstand. Ook als je je niet ziek voelt, kun je een ander wel ziek maken. Corona verspreidt zich niet zelf. Wij doen dat.'

Premier Rutte deed een duidelijke oproep: 'Laat ons de kerstperiode goed benutten, door zo veel mogelijk thuis te blijven en ons zo goed mogelijk aan de regels te houden. Dus niet denken bij een kriebelhoest: het is vast een verkoudheidje en het gaat wel over. Nee! Blijf thuis, ga in quarantaine en laat je testen.' Hij hoopt dat we op die manier half januari weer iets meer ruimte kunnen krijgen.

Proefprojecten

Verder zei de premier dat er in januari wordt gestart met 'gecontroleerde proefprojecten', om te kijken wat ervoor nodig is om dingen weer op te starten. 'Dat doen we lokaal en heel gecontroleerd..' Hij noemde voorbeelden als een theatervoorstelling met meer publiek of een sportwedstrijd waar meer supporters bij aanwezig zijn.

Ook komt er extra geld voor jongeren 'met een plan' voor speciale activiteiten, zoals een theatervoorstelling of het maken van een film. 'Ook gaat het OMT onderzoeken of de leeftijdsgrens bij trainingen voor teamsporten opgerekt kan worden naar 27 jaar. Nu is dat 18 jaar.'

'Drukte en hoogspanning stapelt op'

De premier zegt het logisch te vinden dat de 'coronamoeheid' na negen maanden toeneemt. 'Dat voelen we allemaal. Maar één groep in het bijzonder. En dat zijn de mensen in de ziekenhuizen, de verpleeghuizen en in de thuiszorg. De drukte en hoogspanning stapelt op. Het werk wordt zwaarder en het wordt steeds lastiger de roosters rond te krijgen. Zeker met de kerst. Alleen al om die reden moeten we elkaar blijven helpen hier doorheen te komen.'

Minister De Jonge vertelde dinsdagavond dat we in de loop van 2021 mogelijk een deel van de maatregelen kunnen loslaten. 'Het zal nog wel tot na de zomer duren tot heel Nederland een vaccin heeft gekregen', zei hij. 'Maar als de meest kwetsbaren - en de mensen die voor hen zorgen - zijn beschermd, dan zijn we al een heel eind.'

De belangrijkste punten op een rij:

Gedeeltelijke lockdown blijft

Het aantal besmettingen met corona is nog te hoog.

Elke dag komen er mensen in het ziekenhuis bij.

Daarom gelden er regels. Bijvoorbeeld voor kerstmis.

De Eerste en Tweede Kamer moeten sommige regels nog goedkeuren.

Kerst en oud en nieuw:

Ook tijdens de feestdagen blijven de regels gelden.

U mag thuis maximaal drie personen op bezoek krijgen. Kinderen onder de 12 jaar tellen niet mee.

Blijf op anderhalve meter afstand van mensen die op bezoek komen. Ook aan tafel.

Doe uw boodschappen alleen.

En maak van tevoren een boodschappenlijst. Dan bent u snel klaar.

Vaccineren tegen het coronavirus:

Vanaf 4 januari krijgen mensen het vaccin tegen het coronavirus.

Eerst zijn de mensen die werken in de zorg aan de beurt.

Dan komen de mensen die in een verpleeghuis wonen aan de beurt.

En daarna de rest van Nederland.

Tot de meeste mensen gevaccineerd zijn, moeten we ons aan de maatregelen houden.

Niet meer reizen naar Curaçao:

Op Curaçao zijn weer veel besmettingen. Reis alleen naar Curaçao als dit nodig is.

Komt u uit Curaçao naar Nederland? Blijf dan tien dagen thuis.

Wedstrijden voor topsporters:

Vanaf 17 december mogen topsporters weer trainen en wedstrijden spelen.

Publiek in het theater en bij sportwedstrijden:

Veel mensen willen graag weer naar een sportwedstrijd. Of naar een evenement. Daarom gaat de regering dit in een aantal theaters uitproberen. En bij sommige wedstrijden. De regering wil op deze manier kijken of dit veilig kan.

Regels voor groepen:

Ontvang thuis maximaal drie gasten per dag.

Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

In een ruimte binnen, zoals een theater, mogen maximaal dertig mensen samen zijn. Kinderen tellen mee.

Buiten mogen maximaal vier personen samen zijn.

Alle mensen die op één adres wonen mogen samen buiten zijn. Ook als zij met meer dan vier mensen zijn.

Niet vergeten:

Houd altijd anderhalve meter afstand.

Ga niet naar plaatsen waar het druk is.

Nies en hoest in uw elleboog.

Was vaak uw handen met zeep.

Draag een mondkapje waar dat moet.

Bent u verkouden? Blijf dan thuis!

Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.

Werk zo veel mogelijk thuis.

Lees ook: