Afgebrande sporthal De Schelft tegen de vlakte: 'Triest moment'

Half november werd de sport- en evenementenhal door een brand volledig in puin gelegd. Een sloopbedrijf maakt het afgebrande gebouw deze dagen met de grond gelijk. De gemeente wil de restanten zo snel mogelijk weg hebben, omdat er ongewenste bezoekers op het terrein rondliepen. Zodoende werd er ook camera- en politietoezicht ingezet.

'Het is treurig wat er is gebeurd. Het is niet zomaar weer van vanouds', zegt Noordwijkerhouter Johan van der Slot. Op weg naar huis besloot hij om even langs De Schelft te fietsen. 'Ik dacht: toch even kijken.'

De afgebrande Schelft wordt gesloopt | Foto: Omroep West

'Cultureel centrum bij ons weg'

Ook Lia Warmerdam neemt een kijkje bij de sloop. Met haar telefoon maakt ze foto's en filmpjes voor haar archief. 'Het is voor heel veel Noordwijkerhouters toch wel een schok. Mensen organiseerden hier van alles, van jong tot oud. Een heel cultureel centrum is bij ons weggegaan.'

De Schelft wordt gesloopt | Foto: Omroep West

Het naastgelegen zwembad werd van de vlammen gered. Maar of het nog gebruikt kan worden, is nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de kosten.

'Het moet terugkomen'

Ook over eventuele herbouw van De Schelft is nog geen duidelijkheid. Maar als het aan de inwoners van Noordwijkerhout ligt, wordt het gebouw sowieso herbouwd. 'Het moet terugkomen, dat is het belangrijkste. Het liefst zo snel mogelijk', vindt Van der Slot.

De restanten van De Schelft | Foto: Omroep West

Warmerdam is het daar helemaal mee eens. 'Laat ze het maar weer proberen op te bouwen, zodat Noordwijkerhouters weer een eigen plek hebben om dingen te organiseren.'

De sloopwerkzaamheden moeten voor de kerstvakantie, vrijdag 18 december, klaar zijn.

