Reinier de Graaf in Delft mogelijk verder als zelfstandig ziekenhuis

Het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft, gaat mogelijk verder als zelfstandig ziekenhuis. Het zou daarmee uit de Reinier Haga Groep stappen. In die groep werken het Haagse Hagaziekenhuis, het LangeLand Ziekenhuis en het Reinier de Graaf Gasthuis samen. Op dit moment worden gesprekken gevoerd over het vertrek.

November vorig jaar zegden medisch specialisten van het Reinier de Graafziekenhuis het vertrouwen op in de Raad van Toezicht van de Reinier Haga Groep, het samenwerkingsverband dus. Reden hiervoor was dat een complete fusie van de drie ziekenhuizen 20 miljoen euro per jaar zou gaan kosten. Dat vonden de specialisten te veel.

Begin dit jaar zei toenmalig bestuursvoorzitter Martin van Rijn van de Reiner Haga Groep dat er te weinig meerwaarde was om te komen tot een verdere fusie, en dat de groep 'ontvlochten' zou worden.

Haga en LangeLand samen verder

Sindsdien wordt er gesproken over verschillende manieren waarop dit kan. Belangrijkste reden is dat het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer een lening van 20 miljoen euro heeft gekregen van de twee andere ziekenhuizen. Zonder die lening was het ziekenhuis failliet gegaan.

Sindsdien bungelt het LangeLand onderaan bijna alle financiële lijstjes, omdat 20 miljoen op de schuldenlijst het niet goed doet. In Zoetermeer maken ze zich ondertussen grote zorgen over het voorbestaan van het ziekenhuis.

'Over enkele maanden duidelijkheid'

Een woordvoerder van de Reinier Haga Groep zegt te verwachten dat er binnen enkele maanden meer duidelijkheid is over het opsplitsen van de groep. Hij zegt dat de onderhandelingen in stilte verder gaan om onrust onder personeel te voorkomen. Zeker nu de ziekenhuizen door corona toch al onder druk staan.

Wat de exacte gevolgen van een boedelscheiding binnen de Reinier Haga Groep zijn blijft dus vooralsnog onduidelijk.