Horeca teleurgesteld na persconferentie: 'Ik had wel een klein lichtpuntje verwacht'

De horeca blijft voorlopig dicht, maakte premier Rutte dinsdagavond bekend. De voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Bollenstreek is teleurgesteld. 'Ik had wel een klein lichtpuntje verwacht', zegt Nigel Siebelt. 'Ik had gehoopt dat Rutte zou zeggen: vanaf 1 maart weer open of iets dergelijks. Dan hadden we een punt om naar uit te kijken. Dat hebben we nu niet.'

Premier Rutte kondigde aan dat er woensdag meer bekend wordt over extra steunmaatregelen voor de horeca. De Hillegomse horeca-ondernemer Nigel Siebelt is sceptisch: 'Eerst zien, dan geloven. Er is weinig perspectief.' Dat was volgens Siebelt ook het doel van alle acties van de afgelopen dagen: 'Geef ons perspectief, dat hebben we nu niet, helaas.'

Rutte zei te kijken naar wat mogelijk is voor de horeca: 'Bij 10 IC-opnames per dag wordt gekeken naar het openen van restaurants. Voor de cafés is dat nog wat spannend. Daar sta je wat dichter op elkaar, zeker als je drank op hebt.'

Lokale horeca steunen

De premier benadrukte in de persconferentie dat mensen de lokale horeca kunnen steunen: 'Het is een goed idee om uw kerstdiner te bestellen of te laten bezorgen door uw favoriete restaurant.'

LEES OOK: Rutte: feestdagen met maximaal drie bezoekers, mogelijk voor kerst nieuwe maatregelen