Eenzame mevrouw Meurer (96) krijgt grote kerstverrassing: 'Ik ben u zo dankbaar'

In het Omroep West-programma 'Ik denk aan jou' gaat Johan op bezoek bij mevrouw Meurer. Ze legt haar schrijnende situatie aan hem uit. 'Ze komen me douchen en warmen mijn diepvriesmaaltijd op. Ze zetten het bord neer en zeggen gedag. Dat is het enige contact dat ik heb.'

'Ik heb verder niemand meer. Ik had een paar vriendinnen, maar die zijn allemaal gestorven. Ook heb ik geen kinderen en familie meer', gaat ze verder. 'Daar heb ik heel dikwijls last van. Dat ik hier dan zit. En er is toch niemand, dus dan ga ik een potje zitten janken.'

In 'Ik denk aan jou' bezoekt Johan Overdevest mensen die zich eenzaam voelen en wel wat extra aandacht verdienen. Je ziet de hele uitzending donderdag om 17.00 uur op TV West, met een herhaling op ieder heel uur.

Zak vol cadeautjes

Terwijl mevrouw Meurer over haar situatie praat, schiet ze vol. 'Ik voel de tranen alweer komen. Het zij zo. Je kan er toch niks aan veranderen. Ik vind het ontiegelijk fijn dat u langs bent geweest.' Wat ze echter nog niet heeft gezien, is dat de presentator een zak vol cadeautjes bij zich heeft om haar te verrassen.

Een voor een haalt Johan de cadeautjes tevoorschijn. 'Oh, kerstballen en een kerstslinger. En de kerstman, ach wat leuk', zegt mevrouw Meurer enthousiast. Dan is het grootste cadeau aan de beurt, namelijk een kerstboom die Johan meteen voor mevrouw Meurer versiert. De 96-jarige Haagse vindt het maar lastig om met alle aandacht om te gaan. 'Dat ik nou niks terug kan doen voor u...', zegt ze tegen Johan, die haar meteen duidelijk maakt dat dat absoluut niet nodig is.

'Ik ben u zo dankbaar'

De kerstboom staat, de cadeautjes zijn uitgepakt en de kerstsfeer is ruim aanwezig in de woning van mevrouw Meurer. Het wordt haar allemaal een beetje te veel. 'Ik weet niet hoe ik u bedanken moet... Wie had nou ooit gedacht dat er zo iemand voor mij zou zijn. Ik ben u zo dankbaar.'

Bij het afscheid wenst Johan mevrouw Meurer hele fijne kerstdagen. Dat moet volgens haar dit jaar wel goedkomen. 'Ik hoef alleen daar maar naar te kijken en aan u te denken', zegt ze terwijl ze naar de kerstboom wijst. 'Iemand die toch wat voor me gedaan heeft.'